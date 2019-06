2019-06-21: Hoan Nghinh dân Hong Kong, Tôi Nghiệp dân Việt Nam :

Biết Nói Không ! Bài học Hong Kong

Phan Văn Song

“Pour dire OUI il faut savoir dire NON –

Muốn được nói VÂNG phải biết nói KHÔNG”

François Mitterrand (1916-1996) Nhà chánh tri, Cựu Tổng Thống Pháp (1981-1995)



Hoan nghinh Hong Kong với cuộc cách mạng bất tuân dân sự:

Kính thưa quý thân hửu, kính thưa quý bà con

Suốt mấy tuần qua, mỗi ngày, đều đặn, dân chúng Hong Kong ùn ùn xuống đường biểu tình, tràn ngập, đen đường, ... biểu ngữ, cờ xí, ... mọi giai cấp, giàu nghèo, trí thức, học sanh, mọi từng lớp, mọi thứ dân, công nhơn thợ thuyền, chủ nhơn, tư doanh, ...mặc mưa gió, nắng hạn, mặc dùi cui, lựu đạn, ... ùn ùn, lớp người nầy đến lớp người khác, từng đợt thay nhau … đầy đặc người ... có khi lên đến cả triệu người…

Tất cả đoàn kết, một lòng … NÓI KHÔNG, Không Chấp hành, Không Chấp thuận, và Chống dự luật dẫn độ tội phạm và tình nghi về lục địa.

Đến cuối tuần qua, thành công. Nhà cầm quyền bù nhìn quản trị Đặc khu Hong Kong (do Beijing gầy dựng và chỉ đạo) đã ngưng ý đồ và đề nghị xét lại dự luật. Thế nhưng, thừa thắng xông lên, ngày Chúa Nhựt 16 tháng 6 qua, hầu như toàn thể dân chúng Hong Kong đều ra đường, đông đen nghẹt (con số 2 triệu được nói đến) biểu tình quyết đòi bà Đặc khu Trưởng Carrie Lâm và toàn thể hội đồng quản trị Đặc khu Hong Kong phải từ chức giao quyền lại cho người dân Hong Kong quyết định. Ngã ngũ sao chưa biết. Chờ xem-wait & see! Beijing thương lượng ? ( Xin đề nghị từ ngữ thương lượng thay thương thuyết) hay Beijing đàn áp? Có dám đàn áp không? Hình ảnh một Thiên An Môn nhuộm máu 30 năm trước, vừa được nêu lại, trong dịp toàn thế giới tưởng niệm 30 năm, ngày đảm máu ấy!



1/ Gene Sharp và Đấu tranh bất tuân dân sự:

Dân chúng Việt Nam và các nhà dân chủ Việt Nam hãy noi gương dân Hong Kong:

Hãy biết nói KHÔNG với nhà cầm quyền !

Dĩ nhiên, nếu có thể, trong ôn hòa, bất bạo động!

Các nhà dân chủ, và thường dân của xứ Việt Nam Cộng Sản (và Trung Cộng) cũng nên tham khảo trên mạng cuốn sách, vỏn vẹn, ngắn gọn chưa đầy 100 trang (93 trang thôi), sẳn sàng cho sao chép (download) và đã được phiên dịch trên 24 ngôn ngữ :

“Từ Độc tài đến Dân chủ. Một khung khái niệm thực tiển cho một cuộc giải phóng”

(De la dictature à la démocratie. Un cadre conceptuel pour la libération –

From dictatorship to democracy. A conceptual framework for liberation)

của Tiến sĩ Gene Sharp, người Mỹ, sanh năm 1928 tại North Baltimore tiều bang Ohio, vừa mất năm rồi 2018 tai Boston, Massachusetts.

Tiến sĩ Gene Sharp (1928-2018) là Giáo sư Danh dự về Khoa Học Chánh trị của Đại Học Massashusetts Dartmouth, Huê Kỳ (Professor Emeritus of political science).

Sách được viết năm 1993, theo lời yêu cầu của các nhà đấu tranh dân chủ Miến Điện. Cuốn sách nầy nay đã biến thành là cuốn chỉ nam cho các cuộc đấu tranh dân chủ và giải phóng bất bạo động chống các chế độ độc tài từ hơn cả chục năm nay trên toàn thế giới từ Burma, Bosnia qua đến Estonia hay Zimbabwe, và ngày nay Tunisia, Ai Cập, Lybia, Syrie, Yémen …. Luật sư Nguyễn Văn Đài, vì đã dịch cuốn sách nầy nên đã bị bắt và vào tù vì tôi « chống phá Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa – Việt Nam». Tại Moskva - Mạc Tư Khoa ( Thủ đô Liên Bang Nga), một nhà văn đã muốn dịch và xuất bản một bản bằng tiếng Nga, liền bị Công an Liên Bang Nga FSB, hậu thân của KGB Liên Sô, viếng thăm, bản dịch bị tịch thu. Nhưng một bản dịch khác bằng tiếng Nga vẫn được xuất bản ở ngoại quốc. Hai nhà sách lớn ở Mạc tư Khoa có bày bán bản dịch nầy, tự nhiện bị hoả hoạn cháy rụi. Nói như vậy để chứng minh rằng cuốn sách nầy hiện nay là một cơn ác mộng cho các nhà độc tài trên thế giới.



Kính thưa toàn thể các nhà đấu tranh dân chủ, các nhà đối kháng, các nhà yêu nước trong nước và ngoài nước Việt Nam ! Quý vị cùng các người bạn cùng tâm huyết !

- Hãy mạnh dạn xuống đường biểu tình ! Nếu chúng ta lỡ không có chung cùng một nguyện vọng. Nếu chúng ta lỡ không cùng một quan điểm, lỡ không cùng chung một quyền lợi, một chánh kiến. Thì chúng ta VẪN phải vì cuộc SỐNG CÒN của Dân tộc Việt, cùng chung một chí hướng : Đó là lòng YÊU NƯỚC của chúng ta ! Chúng ta quyết tâm không làm nô lệ cho Hán tộc.

- Ngày nay, nạn Hán hóa càng ngày càng trầm trọng ở Việt Nam. Và năm tới, 2020, nếu người Việt chúng ta vẫn tiếp tục thụ động, tiếp tục thờ ơ, Việt Nam sẽ biến thành một thuộc địa của Tàu, như Tây Tạng, như Mông Cổ, Tân Cương, hay Hong Kong (nay là một Đặc khu như những Đặc khu tương lai ở Việt Nam : Vân Đồn, Bắc Phong, Phú Quốc...hay toàn thể, cả nước Việt Nam!)



Kính thưa các bạn, kính thưa quý bà con, cô bác,

Hãy mở to mắt, thực tế mà nhìn : Hàng hoá Tàu ?

- Hãy ra đường, nhìn hàng hóa trong các chợ búa, từ lương thực đến hàng tiêu dùng hằng ngày, đầy rẩy hàng hóa made in China, sản xuất từ xứ Tàu…

- Hãy trở vào nhà, nhìn vật dụng trong nhà, từ cái quần cái áo, chiếc dép, đôi giầy, chiếc xe đạp, xe gắn máy, cái radio, TV, điện thoại, đến cái bếp, cái bàn ủi, và cả cái thau nước sau hè… tất cả đều mang nhản hiệu Tàu.

Và Người Tàu ?

- Nhan nhản gặp họ ở khắp mọi nơi, từ các bản làng trên núi rừng, đến các tỉnh lỵ khu phố đồng bằng hay ven biển, suốt từ Bắc chí Nam, từng làng, từng bản, từng buôn, từng khu phố, khu chợ, tỉnh nhỏ, tỉnh to … đâu đâu cũng thấy Tàu, có nơi ít vài móng, vài gia đình, có nơi ... hoàn toàn Tàu, từ bảng hiệu, tiếng nói, đến cư dân. Ngoài biển khơi, ngư dân Việt Nam bị cấm đánh cá xa ven biển… Vì các Hải đảo đã bị mất chủ quyền, nên nếu tàu cá ngư dân Việt Nam đi xa ven biển, chẳng may đến gần các Hải đảo liền bị tàu « lạ » đâm chìm. Cái ngôn từ « lạ » chỉ để « ám chỉ » tàu Trung Quốc, mà không dám chỉ rõ ràng. Thật là nhục nhã !

Nỗi nhục mất nước nầy, mong rằng, từ nay sẽ là chí hướng chung của toàn thể nhơn dân Việt Nam. Nếu còn có sự chia rẽ kỳ thị giữa Đảng viên và không Đảng viên, nếu còn có kỳ thị địa phương, nếu còn có chia rẽ giữa các thành phần xã hội, các giai cấp. Thì nỗi nhục mất nước và cái họa Hán hóa sẽ xoá bỏ, và giúp đoàn kết lại toàn thể nhơn dân Việt Nam.



Mong rằng toàn thể các nhà đấu tranh cho Tự do, cho Dân chủ, cho Đa nguyên, cho Đa đảng cho Công bằng cho Công lý, bỏ tất cả mọi dị biệt, xung khắc, chia rẽ … ! Hãy cùng nhau, xuống đường đòi lại quyền quản trị và quyết định vận mệnh đất nước Việt Nam !

Toàn dân Việt Nam ! Hãy vì nỗi nhục mất nước nầy ! Quyết tâm đoàn kết lại NÓI KHÔNG với Đảng Cộng Sản Hà-nội đương quyền !

Nếu có ai phản biện rằng Việt Nam đang bị nạn khủng hoảng kinh tế, lạm phát phi mã, đồng tiền đang bị phá giá, NÓI KHÔNG bây giờ e rằng sẽ gây khó khăn nữa cho tương lai nền kinh tế Việt Nam, e rằng nghèo lại càng nghèo thêm, vì tư bản ngoại quốc sẽ sợ bất ổn định, sẽ bỏ rơi Việt Nam, không đầu tư vào Việt Nam !

Xin đừng lo !. Đồng bào hãy cùng nhau đứng lên đi ! Đồng bào hãy chứng minh cho thế giới biết là nhơn dân Việt Nam thực sự muốn thay đổi chế độ, xóa bỏ độc tài để đi vào dân chủ đi ! Chỉ cần kiên trí, dám hy sanh.

Một ngày, toàn dân biểu tình, thế giới sẽ chỉ ngó tới. Một tuần toàn dân biểu tình, thế giới cũng sẽ nói tới. Nhưng một tháng biểu tình, thế giới sẽ ủng hộ chúng ta.

Một ngàn người biểu tình, một vạn người biểu tình, là một cuộc xuống đường, một triệu người biểu tình sẽ là cuộc cách mạng.

Một thành phố biểu tình là một cuộc bất mãn. Cả nước biểu tình là sự đồng khởi !

Và nếu nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp, đổ máu dân, nhà cầm quyền sẽ bị thế giới trừng phạt ngay ! Lên án, phong tỏa các trương mục, các tài sản các gia đình cán bộ tham nhũng ăn cắp tiền bạc do quốc tế viện trợ giúp đở Việt Nam và các tiền ấy sẽ được trả lại cho Việt Nam tương lai. Việt Nam không nghèo đâu ? Việt Nam sẽ lấy lại những số tiền tham nhũng khổng lồ đang nằm ngủ trong các trương mục hải ngoại của các tên cán bộ tham nhũng và những tên đại gia lưu manh.

Hãy mạnh dạn, hãy can trường đi theo con đường cách mạng bất bạo động của nhơn dân Hong Kong, biết nói không, từ chối quyền cai trị của nhà cầm quyền !





Hãy biết NÓI KHÔNG, và phải biết NÓI KHÔNG - NON – NO.

NÓI KHÔNG – NON – NO ! Là BẤT TUÂN dân sự – Déobéissance civile - Civil Disobedience – Nhưng NO cũng là bất bạo động – là ôn hòa. Xuống đường biểu tình, bãi khóa, đóng chợ, ... ! và nếu có thể, ngon hơn, trở lại dọn dẹp hốt rác, làm sạch sẻ, dọn dẹp, vì thành phố ấy, góc đường ấy, vì đất đai ấy, nơi đó là quê hương mình !

Người dân Việt Nam, cũng như các người dân các quốc gia nhược tiểu trong các quốc gia độc tài: Trung Cộng cả Hong Kong hay Miến Điện, hay Tunisie, Ai Cập, Syrie, Yémen hay Lybie… từ trước đến nay đều chỉ biết, hoặc im miệng cúi đầu vâng lệnh. Nhưng những năm qua các dân chúng Tunisie, Ai cập, Lybie, Syrie hay Yémen đã, và nay dân Hong Kong đang “dám” nổi dậy, xuống đường, biểu tình đòi có tiếng nói dân chủ, đòi lại quyền tự quyết, quyền tự cai quản, tự quản trị điều hành vận mệnh của đất nước mình ... Đòi chưa đủ, vì đòi là còn đối thoại, còn nhìn nhận Nhà cầm quyền! Ngày nay, PHẢI NÓI KHÔNG vi KHÔNG là từ chối chúng hắn, không nhìn nhận chúng hắn nữa! Và



2/ Nói Không là Đấu Tranh Dân Chủ:

Bài học chung cho dân chúng ở Việt Nam Cộng Sản và Trung Cộng là con đường đấu tranh chống các chế độ Cộng Sản chủ nghĩa Tàu và Việt Nam rất là khó khăn. Trước hết, vì nó có nhiều giây mơ rễ má, vì nó là một tổ chức với nhiều thời kỳ với nhiều chế độ kỳ thị, nhiều mâu thuẩn, nhiều chống đối, tranh chấp, tròng tréo lẫn nhau: nào kỳ thị theo thành phần - một loại “apartheid” - kỳ thị chia rẽ người trong gia đình Đảng và người ngoài gia đình Đảng; kỳ thị giữa Đảng viên và không Đảng viên; kỳ thị giữa các địa phương, Nam, Trung Bắc; kỳ thị dân thành thị với dân nông thôn; dễ sợ hơn nữa là kỳ thị chia rẽ từng nhóm, phe đảng, tư tưởng, theo Nga, theo Tàu … Đệ Tứ Đệ Tam, chưa kể kỳ thị chia rẽ giữa dân chúng với nhau, từng thành phần gốc gác ngụy, cách mạng, chia rẽ từng tôn giáo - khác nhau, từ gốc gác tổ chức, khác quan điểm nhận định, khác đánh giá con người qua bằng cấp học hành, gia thế, lý lịch, gia phả, dòng họ … có khi ảnh hưởng còn lan rộng ra đến hải ngoại nữa, thậm chí ngay cả những cộng đồng tỵ nạn khác nguồn gốc nhau! Do đó sự đấu tranh dân chủ rất khó khăn, vì những quyền lợi đấu tranh và những đòi hỏi đều khác nhau.



Do đó, ở Việt Nam Cộng Sản và ở Trung Cộng, rất khó, có một sự đồng nhứt quyền lợi để có một cuộc đấu tranh dân chủ:

- Dân nhà quê mất đất mất nhà là dân oan khiếu kiện cho đất đai.

- Các giáo hữu các tôn giáo thì đấu tranh cho tự do được thờ cúng, Thiên Chúa Giáo La mã chổ nầy các nhà thờ được thợ phượng rước lễ, nhưng chổ khác thì tu viện bị sung công, tịch thu, Tin lành thì nhà nguyện ở thành phố lớn được làm lễ, nhưng ở trên Cao nguyên Trung phần hay ở miền Bắc lại bị đán áp, cấm đoán.

- Công nhơn, thợ thuyền thì biểu tình đình công bãi khóa chỉ để được tăng lương …

- Các nhà dân chủ trí thức thì đòi có tiếng nói dân chủ tự do, nhưng không đề nghị được một mẫu hay một mô hình của một tồ chức dân chủ !

Những cơn gió cách mạng Bắc Phi và Trung Đông, các năm qua, đang thổi mạnh về hướng Đông, và đặc biệt ngày nay, sau khi thấy kết quả của dân chúng Hong Kong đã dám NÓI KHÔNG trực tiếp với nhà cầm quyền mình và gián tiếp với Đảng Cộng Sản Tàu... và phản ứng tích cực và có hiệu quả của dư luận thế giới. Chắc chắn tất cả các nhà cầm quyền độc tài Trung Cộng và Việt Cộng phải sợ, và họ đang sợ.

Phải họ đang rất SỢ, họ rất sợ các đòi hỏi về tự do tư tưởng, tự do ngôn. Vì các nguyên tắc tất yếu của chế độ dân chủ là tự do ngôn luận, tư do tư tưởng ... là đa nguyên. Và khi có đa nguyên là phải có đa đảng để cùng chia sẻ sự quản trị điều hành đất nước, nghĩa là chia quyền quản trị với họ, đặc biệt với các Đảng Cộng Sản độc tài. Và đã là độc tài là không chia với ai cả. Chỉ có sống còn – chết sống, đấu tranh thôi!

Nếu ngày mai, Đảng Cộng Sản phải chia quyền quản trị và tự quyết với nhơn dân, Đảng Cộng Sản sẽ bị hủy diệt ngay! Vì Dân chủ, Tự Do, Lương thiện, Công bằng, Công lý, Trong sáng và Đạo đức sẽ phá vỡ và hủy diệt lý thuyết Cộng Sản độc tài ngay ! CQFD.



.Để kết luận:

- Là độc tài, Đảng Cộng Sản - và các Đảng viên, các người Cộng Sản – phải đánh mất tánh Người, để chỉ giữ tánh Đảng. Mất tánh, mất tình, nên PHẢI vô cảm. Và đặc biệt và khốn nạn hơn! Là PHẢI khinh người dân. Nhìn dân đói, không được thương, nhìn dân khổ không được xót. Là độc tài, PHẢI KHÔNG ĐƯỢC BIẾT người dân là ai. Ưu tiên mọi quyền lợi PHẢI về Đảng! Vì Đảng, Do Đảng, cho Đảng!

- Là độc tài, Đảng Cộng Sản đã huấn luyện các đảng viên Cộng Sản phải độc tài, “Vì Đảng, Do Đảng, Cho Đảng” nên không ĐƯỢC yêu đồng bào, nhơn loại, VÀ KHÔNG yêu đất nước,và CẢ gia đình ... sẳn sàng tố cha tố mẹ, hay nhắm mắt để Đảng tố cha tố mẹ, (Trường Chinh, Nguyễn Khắc Viện …) Điển hình là hai câu thơ sau đây:

“Thương cha, thương mẹ, thương chồng.

Thương mình thương một, thương Ông thương mười. (Tố Hữu, Đời đời nhớ Ông (05/1953).

- Do đó, một lần nữa, xin quý thân hữu quý bà con, hơn lúc nào hết, nhơn dịp Hong Kong nầy, đây là, một cơ hội thuận lợi nhứt, để cùng nắm tay nhau, xuống đường NÓI KHÔNG với Đảng Cộng Sản Hà nội đương quyền, từ chối, bất tuân, đình công bãi chợ... NÓI KHÔNG với các Dự Luật Đặc Khu, NÓI KHÔNG với luật an ninh mạng, NÓI KHÔNG với tình hữu nghị Việt Trung, với đường Lưỡi Bò, với các trạm BOT thâu thuế, với … với …Tóm lại, NÓI KHÔNG với tất cả quyền cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam, NÓI KHÔNG để dẹp Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Dẹp Đảng Cộng Sản là ĐỂ CỨU VIÊT NAM ! Để THOÁT HÁN

NÓI KHÔNG để Việt Nam, quê hương Đại Việt chúng ta Thoát Hán.

Hồi Nhơn Sơn, Ngày Hạ Chí, Ngày dài nhứt trong năm 2019

Phan Văn Song,