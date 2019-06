Sudan: Phe Quân Nhân Hô Hào Thương Lượng Vô Điều Kiện

KHARTOUM - HĐ Quân Nhân Sudan loan báo: sẵn sàng họp với liên minh đối lập để thảo luận tiến trình chuyển tiếp hướng tới dân chủ.Đàm phán sụp đổ từ khi lực lượng an ninh tấn công dân biểu tình cắm trại bên ngoài Bộ quốc phòng ngày 3-6, gây thiệt mạng trên 100 người. Tướng al-Burhan tuyên bố “sẵn sàng thương lượng tiếp với nhóm tuyên ngôn Vì Tự Do và Thay Đổi”. Theo lời Tướng Burhan, liên minh đối lập nên trở lại đàm phán vô điều kiện.AfricaNews đưa tin: 2 bên không tiếp xúc trực tiếp từ hơn 2 tuần. Nhưng Thủ Tướng Ethiopia và tổ chức Liên Phi đang làm việc điều giải.Liên minh đối lập (FCC) khẳng định chỉ nói chuyện với phe quân nhân khi có mặt đệ tam nhân. Thành viên FCC nói rõ: HĐ quân nhân không giữ lời hứa về bảo vệ thường dân và thực hiện chuyển tiếp chính trị. FCC bác bỏ kết quả điều tra gọi là “một chiều” vụ đàn áp ngày 3-6 của HĐ quân nhân, theo đó lực luợng an ninh chỉ trừng trị các phần tử phá hoại và bạo động.