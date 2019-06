HMD Chuyển Trung Tâm Dữ Liệu Smartphone Nokia Sang Phần Lan

Hồi đầu năm 2019, HMD Global đã phải đối mặt với búa rìu dư luận sau khi người ta phát hiện ra một số chiếc Nokia 7 Plus gửi dữ liệu thiết bị về Trung Quốc. HMD đã lên tiếng xin lỗi về sự cố. Đến khoảng giữa tháng 06/2019, hãng đã đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo vụ việc không tái diễn.Theo đó, HMD công bố rằng sẽ di chuyển trung tâm thu thập dữ liệu của hãng sang Châu Âu, nhằm cải thiện bảo mật thiết bị và cung cấp một trải nghiệm khách hàng tốt hơn cho người dùng Nokia. Dữ liệu kích hoạt và hiệu năng điện thoại của tất cả các mẫu điện thoại Nokia sẽ được lưu trữ tại cơ sở Google Cloud ở Hamina, Phần Lan.Với thay đổi mới, HMD hi vọng có thể tăng cường thêm nhiều cấp độ bảo mật và quyền riêng tư. HMD dự kiến sẽ tận dụng hệ thống phân tích dữ liệu tiên tiến của Google Cloud và chuyên môn về khoa học dữ liệu của công ty tư vấn CGI để mang lại cho người dùng khả năng bảo mật dữ liệu tốt hơn. Đồng thời, động thái mới còn đảm bảo dữ liệu thu thập bởi các thiết bị Nokia sẽ tuân thủ các quy tắc bảo mật dữ liệu của EU được vạch ra trong GDPR.Các mẫu điện thoại Nokia 4.2, Nokia 3.2 và Nokia 2.2 sẽ là những thiết bị đầu tiên được lưu trữ dữ liệu tại trung tâm mới, tiếp đó dữ liệu của các thiết bị Nokia cũ hơn sẽ được chuyển sang sau khi hoàn tất cập nhật Android Q vào cuối năm 2019.Juho Sarvikas, Giám đốc sản phẩm của HMD Global, còn cho biết việc chuyển nơi lưu trữ dữ liệu sẽ cho phép nhãn hiệu cung cấp các bản cập nhật nhanh hơn trước đây: “Người hâm mộ trên toàn cầu đánh giá cao lời hứa của chúng tôi, rằng mọi smartphone Nokia chạy Android One sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật thông thường trong 3 năm, cùng với các bản nâng cấp hệ điều hành trong 2 năm. Chúng tôi muốn mọi smartphone Nokia hoạt động mượt mà trong thời gian lâu hơn, và đảm bảo mọi người có thể tận hưởng những cái tiến mới nhất đến từ Google. Do đó chúng tôi hứa sẽ mang đến những bản nâng cấp hệ điều hành Android mới nhất nhanh hơn bất kỳ nhà sản xuất nào khác. Đó là lý do tại sao người tiêu dùng có thể đặt niềm tin vào smartphone Nokia, vì chúng sẽ liên tục tốt hơn theo thời gian. Chúng tôi muốn cởi mở và minh bạch về phương thức thu thập và lưu trữ dữ liệu kích hoạt và muốn đảm bảo mọi người hiểu tại sao và làm thế nào điều đó có thể cải thiện trải nghiệm điện thoại của họ. Thay đổi mới nhằm tăng cường lời hứa của chúng tôi đối với người hâm mộ về một Android luôn hợp thời, bảo mật, và nguyên bản, với trọng tâm là bảo mật và quyền riêng tư thông qua các máy chủ dữ liệu tại Phần Lan.”Nguoivietphone.com.