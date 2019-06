Ấn Độ Đưa Tàu Chiến Vào Vùng Vịnh Để Bảo Vệ Tự Do Hàng Hải

New Delhi - Ấn Độ đã đưa tàu chiến và tiến tới việc giám sát không phận trong vùng Vịnh chiến lược, theo báo Press Trust của Ấn Độ cho biết hôm Thứ Năm, giữa lúc căng thẳng toàn cầu gia tăng trong khu vực này.“Các tàu chiến INS Chennai và INS Sunayna đã được bố trí tại Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư để thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải,” theo hải quân cho biết, được PTI trích thuật.Mục đích là “để bảo đảm các tàu mang cờ Ấn Độ hoạt động/chuyên chở qua Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, theo sau biến cố an ninh hàng hải trong khu vực,” theo hải quân cho biết.TT Trump hôm Thứ Năm nói rằng Iran đã phạm “sai lần lớn” qua việc bắn rớt phi cơ robot do thám của Mỹ. Ngũ Giác Đài nói rằng việc bắn rơi xảy ra ở vùng không phận quốc tế nhưng Lực Lượng Cách Mạng Iran thì nói máy bay robot Mỹ đã xâm phạm không phận của Iran.Washington đã cáo buộc Iran thực hiện các vụ tấn công các tàu dầu tại khu vực Eo Hormuz, nối kết với vùng Vịnh và Vịnh Oman, và đường thông thương của nhiều tàu dầu thế giới.