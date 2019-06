Cứu Thương, Hàng Lậu, Tiếng Anh, Đánh Vợ

Xe cứu thương chở về nhà sẽ tốn bao nhiêu tiền? Đôi khi bệnh viện cứa cổ người dân với giá gấp đôi…Báo Pháp Luật kể: Không ít bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy TP.SG đã bị “móc túi” khi thuê xe cứu thương chở về nhà. …biểu giá dịch vụ vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương của BV Chợ Rẫy TP.SG từ năm 2015 quy định rõ đơn giá vận chuyển theo thỏa thuận tại TP.SG từ 200.000 đến 500.000 đồng tùy quận/huyện. Theo bảng giá này, số tiền cao nhất BV được phép thu là 500.000 đồng.Cùng ngày, một phụ nữ tên Thanh đặt một xe cứu thương của BV Chợ Rẫy TP.SG chở người thân về Hóc Môn. Tuy nhiên, số tiền mà bà phải trả lên tới… 800.000 đồng. Sau khi biết BV Chợ Rẫy TP.SG đã tính cao hơn giá quy định 300.000 đồng, bà Thanh buồn buồn: “Tôi dân quê biết gì, BV nói sao tôi trả vậy”.Báo Dân Trí kể: "Đột kích" kho hàng tại TP.SG thu giữ hàng triệu bộ ấm chén, bát đũa Trung Quốc… Lực lượng chức năng TP.SG đã bất ngờ kiểm tra một kho hàng tại Quận 6 và phát hiện một lượng lớn hàng hoá có nhiều dấu hiệu vi phạm. Đặc biết trong đó, hơn 2 triệu sản phẩm đồ gia dụng, ấm, chén, bát, đĩa xuất xứ Trung Quốc đã bị thu giữ.Mới đây, Cục Quản lý thị trường thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố) và Công an Quận 6 tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ kho bãi Minh Tâm và các kho thuê của các tổ chức, cá nhân chứa hàng tại số 621 Phạm Văn Chí (phường 7, Quận 6).Báo Đất Việt kể về lời khuyên: Các cơ quan nên tăng cường nói tiếng Anh, dùng khẩu hiệu song ngữ, tăng cường nói tiếng Anh, tạo môi trường rèn luyện. Trên đây là quan điểm của ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam. Ông Giới cho biết, trong các Hội nghị nước ngoài về văn hóa, chỉ có Việt Nam, Lào, Campuchia là mang theo phiên dịch. Theo ông đây là một điểm yếu cần phải thay đổi.Ông Giới đề nghị công sở, cơ quan Nhà nước cũng cần sử dụng bảng hiệu song ngữ, giao tiếp tiếng Anh: “Có những quốc gia mời chuyên gia về dạy ngoại ngữ cho lãnh đạo. Nhưng ở Việt Nam, nhiều trường hợp lãnh đạo nói tiếng Anh lại sợ sai, sợ cấp dưới cười chê. Nếu lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan học tiếng Anh, cấp dưới răm rắp thực hiện theo. Chỉ có tạo môi trường để học và thực hành ngoại ngữ không e ngại như vậy thì mới đưa tiếng Anh đi vào cuộc sống."VOV kể: Phát hiện người đàn ông hành hung vợ, nhân viên tàu đã nhanh chóng khống chế sau đó bàn giao cho công an xử lý. Vào khoảng 10h ngày 19/6, tàu SE8 hành trình Nam - Bắc dừng tại ga Vinh (Nghệ An), tổ bảo vệ đã bàn giao nam hành khách có hành vi hành hung vợ cho công an địa phương xử lý.Báo Văn Hóa kể chuyện ở Khánh Hòa: Cần quản lý chặt du lịch “chui”… Mặc dù các hoạt động du lịch “chui” ở xã đảo Điệp Sơn (vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa nghiêm cấm. Tuy nhiên, hiện các loại hình du lịch “chui” như: đưa khách ra đảo bằng tàu cá, lập điểm du lịch “chui” đón khách, chèo kéo du khách bán vé lừa đảo… là thực trạng đang diễn ra.Gần đây nhất là ngày 15.6, một nhóm khách 15 người đi du lịch “chui” trên tàu cá ra cụm đảo Điệp Sơn tham quan và gặp nạn, làm 3 người chết. Dư luận cho rằng, công tác quản lý du lịch tại địa phương còn tồn tại nhiều bất cập, nếu tình trạng du lịch “chui”, “bịp” tại đây không được chấn chỉnh kịp thời sẽ còn gây hậu quả nghiêm trọng, lâu dài.Báo Tuổi Trẻ ghi về ý kiến: 668 bài thi toán điểm 0, thầy cô phải nhận trách nhiệm của mình… Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2019 ở Khánh Hòa, môn toán có đến 668 thí sinh bị điểm 0. Theo quy chế, đây là điểm liệt, số thí sinh này không thể theo học lớp 10 giáo dục phổ thông.Báo Người Đưa Tin kể: Sạt lở sau mưa lớn ở đèo Bảo Lộc, giao thông ùn tắc hơn 20 km… Sau cơn mưa lớn vào tối qua, đèo Bảo Lộc bị sạt lở nặng nề khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang lo gấp khắc phục.Sáng 19/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Lực lượng chức năng đang giải phóng lượng đất đá sạt lở tại đèo Bảo Lộc vì ảnh hưởng của cơn mưa vào tối qua (18/6). Từ sáng nay, ngay khi nhận được thông tin, Sở đã phối hợp với các đơn vị điều phương tiện đến san ủi đất đá. Một hướng từ TP.SG lên Đà Lạt đã được thông xe”.Bản tin VietnamNet kể: Đốt nương làm rẫy, cụ ông 88 tuổi ở Đà Nẵng chết cháy… Quá trình đốt nương để canh tác cụ ông ở Đà Nẵng bị lửa bùng phát dữ dội không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong.Bản tin VTV kể về quyết định mới được UBND TP.SG ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 27/6: Người thu nhập thấp tại TP.SG sẽ được vay tối đa 900 triệu đồng để mua nhà với thời hạn tối đa 20 năm.Theo chương trình vay vốn ưu đãi này, đối tượng được vay vốn gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban ngành, quận, huyện, cơ quan hành chính... có hộ khẩu thường trú tại TP.SG và có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị từ ba năm liên tục trở lên.Kinh Tế & Đô Thị kể về ước mơ: Xây dựng Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa, du lịch…Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nổ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; hướng đến mục tiêu xây dựng "Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa, du lịch; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ; trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của miền Trung và cả nước; là nơi hội tụ các tiềm năng, thế mạnh đa dạng của vùng".TTXVN kể chuyện: Tát trẻ 3 tuổi, cô giáo ở Hà Nội bị nghỉ việc… Một cô giáo trường Mầm non Ecokids, Hà Nội, bị phụ huynh tố tát bầm tím mặt, tụ máu môi bé 3 tuổi.VnExpress kể: Tàu container đâm cong vênh giàn cẩu 5 triệu USD ở Hải Phòng… Tàu Nagoya Express gặp cơn giông trong khi rời cảng nên đâm vào giàn cẩu khiến thân cẩu bị cong vênh.Ngày 19/6, ông Vũ Tú Nam, Trưởng đại diện Cảng Cát Hải thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết, ngày 7/6 tàu Nagoya Express quốc tịch Đức đã đâm va làm cong vênh cần cẩu giàn QC 15 trị giá khoảng 5 triệu USD của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (HITC).Bản tin Zing kể: Hai thanh niên phải cắt bỏ tứ chi vì bị điện cao thế giật. Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.SG, đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị điện giật. Trong đó, hai trường hợp phải cắt bỏ tứ chi vì hoại tử nặng.Chiều 19/6, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.SG, cho biết đơn vị này đang điều trị cho hai trường hợp bỏng nặng, phải cắt tứ chi để bảo toàn tính mạng.Người Lao Động kể chuyện phi cơ: Trong tháng 5, tỉ lệ chậm chuyến tăng 13% so với cùng kỳ, lý do chủ yếu là bởi máy bay về muộn, do hãng hàng không và trang thiết bị, dịch vụ tại cảng.Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 5-2019 (giai đoạn từ 19-4 đến 18-5).Cụ thể, trong tháng 5, có 5 hãng hàng không trong nước (Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, Bamboo Airways và Vasco) đã thực hiện 28.754 chuyến bay, tăng 13% so với cùng kỳ.Báo Nông Nghiệp VN kể về nỗ lực: Chung tay xây dựng thương hiệu tôm Việt… Ngày 19/6, tại TP Bạc Liêu, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN- PTNT), Hội Nghề cá Việt Nam và UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức Diễn đàn tôm Việt với chủ đề “Xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam”.Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về sản xuất tôm và dẫn đầu thế giới về sản lượng tôm sú. Tôm cũng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm hàng thủy sản của nước ta. Sản phẩm thủy sản của Việt Nam đã xuất đi 164 quốc gia trên thế giới trong đó, tôm là một trong 4 sản phẩm xuất khẩu chủ lực, với tổng giá trị kim ngạch chiếm 45% giá trị kim ngạch toàn ngành thủy sản, tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 700.000 hộ gia đình.VOV kể: Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan trong vòng 1 tháng phải dẹp hết các cơ sở tạm bợ, không đảm bảo môi trường, nếu không sẽ xử lý người đứng đầu.Tại thành phố Đà Nẵng, tình trạng ô nhiễm môi trường từ các nhà hàng tạm, khách sạn ven biển đang ở mức báo động. Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, đơn vị đã xử phạt 13 nhà hàng, khách sạn vi phạm qui định về bảo vệ môi trường; còn lại hơn 450 nhà hàng, quán tạm thuộc phạm vi xử lý của các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, các quận đang tiếp tục xử lý.Báo Pháp Luật VN kể: Kỷ luật cán bộ huyện nhận hơn 230 triệu đồng 'tiền cảm ơn' của nông dân… UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) mới quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Trương Thị Lan Anh, chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện này, đồng thời luân chuyển sang phòng Kinh tế hạ tầng, do vi phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ mua máy cày, máy gặt lúa không đúng theo quy định pháp luật và nguyên tắc tài chính.