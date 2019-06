Hòa Lan Truy Tố 4 Người Trong Vụ Bắn Rơi Phi Cơ Mã Lai; Gồm 3 Người Nga và 1 Người Ukraine

AMSTERDAM - Lần đầu tiên từ khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi năm 2014, 3 người Nga và 1 người Ukraine bị truy tố về tội đưa phi đạn tới miền đông Ukraine gây thiệt mạng 298 người, đa số là công dân Hòa Lan.Lệnh truy nã quốc tế với 4 nghi can đã được công bố. Công tố Hòa Lan cho hay : tiến trình xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 9-3-2020. Đoàn điều tra do chuyên viên Hòa Lan dẫn đầu loan báo các nghi can là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov là công dân Nga, và Leonid Kharchenko là công dân Ukraine. Ngoài 4 nghi can, đoàn điều tra cũng có danh sách 1 số người có liên quan sẽ bị mời điều trần như là nhân chứng.BBC tường thuật: Girkin là cựu đại tá của an ninh liên bang Nga (FSB) được giao chức bộ trưởng quốc phòng của loạn quân thân Nga. Y được tin là sĩ quan cao cấp nhất có liên lạc trực tiếp với liên bang Nga. Dubinskiy là người của quân báo Nga và là phụ tá của Girkin. Pulatov và người của lực lượng đặc biệt của quân báo Nga, và là phó tình báo của quân nổi dậy.Kharchenko không có kinh nghiệm quân sự, nhưng được giao 1 chức vụ chỉ huy trong loạn quân miền đông Ukraine.Từ Tháng 5-2018, đoàn điều tra kết luận hệ thống phi đạn của trung đoàn phòng không 53 của Nga bắn rơi phi cơ Malaysia. Có bằng chứng phi đạn Nga được chuyển tới miền đông Ukraine.Nga luôn luôn phủ nhận có dính dáng đến tai nạn hàng không thảm khốc này.