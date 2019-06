SG: Chủ Đầu Tư Kêu Trời Vì Hơn 100 Căn Biệt Thự Đang Xây Bị Đình Chỉ

SÀI GÒN -- Chính quyền CSVN tại Sài Gòn đã làm sao mà hiện có trên 100 căn biệt thự xây trái phép bị đình chỉ làm chủ đầu tư điêu đứng và nói là lỗi là do chính quyền, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm Thứ Tư.Bản tin Dân Trí viết như sau.“Dự án khu nhà ở cao tầng Green Star Sky Garden ở phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM do Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư vừa bị tiến hành lập biên bản yêu cầu công trình ngừng thi công.“Thông tin từ UBND Quận 7, TPHCM cho biết, cơ quan này vừa tổ chức kiểm tra công tác thi công xây dựng dự án khu nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ (tên thương mại Green Star Sky Garden) ở phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM do Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát (Công ty Hưng Lộc Phát) làm chủ đầu tư và đã tiến hành lập biên bản yêu cầu công trình ngừng thi công.“Nguyên nhân dự án bị đình chỉ vì vướng hàng loạt lỗi như chưa được UBND TPHCM giao đất; chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; chưa đóng tiền sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng.“Theo UBND Quận 7, dù dự án chưa được UBND TPHCM giao đất; chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; chưa đóng tiền sử dụng đất; chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng khu nhà ở thấp tầng của dự án.“....“Do thủ tục giao đất chưa hoàn tất nên việc thi công khu nhà ở thấp tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt hiện nay là chưa đảm bảo đầy đủ pháp lý. Với những sai phạm trên, chính quyền Quận 7 đã yêu cầu Công ty Hưng Lộc Phát ngừng thi công dự án, hoàn chỉnh pháp lý trong vòng 60 ngày.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, dự án Green Star Sky Garden hầu hết các căn nhà liền kế đều đã xây xong phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo một nhân viên môi giới, hiện đã có hơn 100 căn nhà liền kế đã bán hết cho khách hàng.“Căn hộ thuộc chung cư cao tầng cũng đã tiến hành cho khách hàng đặt cọc gần hết dù dự án chỉ đang trong giai đoạn thi công ép cọc thử tải.“Trước sự việc trên, Công ty Hưng Lộc Phát cũng đã có văn bản khẳng định pháp lý dự án và pháp lý đất... khá ổn.“Về pháp lý dự án, Hưng Lộc Phát đã được UBND TPHCM công nhận, chấp thuận chủ trương làm chủ đầu tư Green Star Sky Garden. Dự án cũng được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn thành các bước pháp lý chính.“Về pháp lý đất, mới đây, Sở Tài Nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo UBND TPHCM các số liệu liên quan đến dự án của Công ty Hưng Lộc Phát là phù hợp và đủ điều kiện giải quyết thủ tục sử dụng đất theo điều 52, 58 của Luật đất đai.“Hưng Lộc Phát cũng thừa nhận đang rất "trần ai" khi thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.“Theo đó, Công ty Hưng Lộc Phát đã nộp hồ sơ Xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm trôi qua mà vẫn phải... "đang chờ".”