Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali Tổ Chức Ngày Quân Lực 19-6

Hình ảnh trong Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6.

Westminster (Bình Sa)- Như thông lệ hằng năm cứ đến ngày 19 tháng 6, ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đều long trọng tổ chức Ngày Quân Lực 19-6 buổi lễ năm nay được tổ chức trong hai ngày, bắt đầu từ lúc 4 giờ chiếu thứ Bảy 15 tháng 6 với lễ truy điệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, buổi lễ diễn ra với sự tham dự của các niên trưởng, các chiến hữu QL/VNCH, CSQG và một số vị dân cử, một số các chiến hữu quân đội Hoa Kỳ gốc Việt, các hậu duệ, một số các cơ quan truyền thông cùng đồng hương tham dự Lễ Truy Điệu anh linh các chiến sĩ QL/VNCH và CSQG đã vị quốc vong thân.Điều hợp chương trình Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng,Mở đầu buổi lễ với hai hàng quân danh dự do các chiến hữu thuộc các quân binh chủng trong quân phục chỉnh tề để nghinh đón vị sĩ quan chủ tọa cựu Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến Cổ Tấn Tinh Châu tiến vào vị trí hành lễ.Sau đó Lễ Rước Quốc-Quân Kỳ VNCH và Hoa Kỳ tiến vào lễ đài.Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm để tưởng nhớ đến anh linh Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân.Tiếp theo, Không Quân Lê Văn Sáu, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California, trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Ông cho biết: “Năm 1965 là mốc thời gian mà Hội Đồng Tướng Lãnh đứng ra gánh vác trọng trách điều hành quốc gia thay thế chính phủ dân sự. Để ghi dấu thời điểm lịch sử nầy, ngày 19 tháng 6 được chọn là ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và hằng năm cứ đến ngày 19 tháng 6 toàn dân tổ chức ngày Quân Lực VNCH nhằm mục đích:Biểu dương sức mạnh một quân đội và cũng đồng thời để vinh danh những chiến công lẫy lừng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như để tưởng thưởng cho những chiến sĩ xuất sắc…”Ông tiếp: “Ngày hôm nay sau 44 năm ly hương, chúng tôi là những người quân nhân không còn cầm súng chiến đấu nhưng Tổ Quốc-Danh Dự và Trách Nhiệm vẫn là câu nhật tụng của những người đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ nền tự do của Miền Nam Việt Nam. Vì thế cho nên hằng năm khắp nơi tại hải ngoại, mọi tầng lớp quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dầu trong hoàn cảnh nào đều cố gắng tập hợp nhau để tổ chức ngày Quân Lực 19-6.Kế tiếp là Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm những anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia dân tộc.Sau đó, nghi thức đặt “Quân Kỳ Rũ” và “Thu Quân Kỳ Rũ” tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân. Niên trưởng chủ tọa, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu chứng minh cho lễ nầy, đã trao Quân Kỳ VNCH cho chiến hữu Nguyễn Phục Hưng và trưởng ban tổ chức Lê Văn Sáu.Nghi thức tế lễ cổ truyền do ông Phan Như Hữu và Hội Đền Hùng Hải Ngoại đảm trách.Sau cùng, đồng hương đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng chiến sĩ trận vong.Trong Lễ Truy Điệu có phần trình diễn văn nghệ đấu tranh do các ban văn nghệ: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Văn Nghệ Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Ban Văn nghệ Hội Bà Triệu, Ban Văn Nghệ Thủy Quân Lục Chiến, Ban Văn nghệ Cảnh Sát Quốc Gia, và một số nghệ sĩ thân hữu.Sáng Chủ Nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019 Lễ Vinh Danh QL/VNCH cũng tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, buổi lễ dưới sự chủ tọa của Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, 8 Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu và 2 Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Vàng.Điều hợp chương trình do Không Quân Nguyễn Văn Chuyên và MC.Mộng Thủy.Tham dự buổi lễ ngoài các niên trưởng thuộc các quân binh chủng còn có: đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ, NS Tiểu Bang Tom Umberg, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Bùi Phát, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, một số đại diện các tổ chức, hội đoàn, đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức khai mạc, tiếp theo là phần phát biểu của quan khách, trong số những quan khách phát biểu có: : đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ, NS Tiểu Bang Tom Umberg, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Bùi Phát, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Đặc biệt lời phát biểu của Nghị Viên Thu Hà Nguyễn một hậu duệ trẻ, cô Thu Hà nói, “Hôm nay, Thu Hà rất lấy làm vinh dự được thay mặt các bạn trẻ xin cảm ơn đến các vị, những người cha, chú, bác, cô, dì. Chúng con cám ơn những hy sinh của thế hệ đi trước để chúng con được hưởng tự do, được trưởng thành trong môi trường cộng đồng và xã hội tốt tại quê hương thứ hai này. Các vị đã dạy dỗ chúng con hiểu giá trị của tự do không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó là một sự đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt.” Người Nghị Viên trẻ đã nói: “Rất mong các chú bác, cô dì hãy tiếp tục là những điểm tựa vững chắc, là nguồn sức mạnh cho giới trẻ chúng con trên đường phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại để đoàn kết và phát triển một xã hội công bình và bác ái, và yểm trợ công cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước cho một Việt Nam được tự do không còn chế độ Cộng Sản.”Tiếp theo chiến hữu KQ Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng quý niên trưởng, quan khách và các chiến hữu. Sau đó ông mời chiến hữu TQLC Nguyễn Phục Hưng Hội Trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California lên lễ đài để giới thiệu chiến hữu Nguyễn Phục Hưng là tân Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ trong nhiệm kỳ mới sau khi ông đã hoàn tất hai nhiệm kỳ.Tiếp theo các cháu hậu duệ do Nghị Viên Thu Hà Nguyễn hướng dẫn đã đến choàng vòng hoa cho các chiến sĩ QL/VNCH, Cảnh Sát Quốc Gia có mặt tại lễ đài.Sau đó là chương trình văn nghệ đặc sắc do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Hội Thiếu Sinh Quân, Gia Đình Mũ Đỏ, Quân Cảnh, CSQG, Quân Trường Đồng Đế, Nha Kỹ Thuật, Hội Ái Hữu Không Quân, Hội Võ Bị và Hội Biệt Động Quân… đã thay phiên nhau trình diễn.