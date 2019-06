Đức Sắp Cho Dùng iPhone Thay Căn Cước Công Dân

Việc cập nhật hỗ trợ NFC của iOS 13 có thể trở nên hữu dụng hơn nhiều so với việc mua sắm hay các ứng dụng sử dụng NFC. Khoảng giữa tháng 06/2019, Đức tuyên bố các công dân nước họ có thể dùng iPhone để quét thông tin căn cước công dân, lưu vào điện thoại và dùng chúng để check in tại sân bay hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào các ứng dụng trực tuyến. Dự kiến việc dùng iPhone thay căn cước sẽ diễn ra vào khoảng tháng 09/2019 tới khi iOS 13 chính thức ra mắt, cùng với việc tải ứng dụng mang tên AusweisApp 2 do chính phủ Đức tạo ra.Trong khi đó, một số quốc gia khác cũng đã và đang có kế hoạch tương tự. Căn cước công dân của Nhật Bản trong tương lai sẽ có chip NFC, và phía Anh cũng sẽ cho phép các công dân liên minh Châu Âu quét hộ chiếu của họ bằng điện thoại để tiện sử dụng.Dù tiện và hiện đại, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ không nhiều người Đức sử dụng tính năng biến iPhone thành căn cước công dân, vì sau vài cuộc điều tra, có thể thấy Đức là một trong những nơi quan tâm tới quyền riêng tư và an ninh mạng nhất. Bản thân kết nối NFC có thể bảo mật, nhưng không phải ai cũng sẽ thoải mái với việc dùng iPhone để lưu giữ thông tin cá nhân quan trọng, đặc biệt khi ngay cả iOS 12.3 cũng bị một công ty Israel bẻ khóa thành công.Nguoivietphone.com.