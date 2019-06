Trump Dọa Trục Xuất Hàng Triệu Di Dân Lậu

WASHINGTON - TT Trump loan báo bằng twitter tối Thứ Hai 17/06 lời đe dọa mơ hồ về tống xuất hàng triệu di dân bất hợp lệ trong tuần tới.Ông không công bố chi tiết và viên chức Bạch Ốc không hồi đáp yêu cầu giải thích.Reuters tường thuật: theo twitter này, cơ quan cưỡng chế luật di trú (ICE) sẽ làm việc này hết sức nhanh có thể, và Lập Pháp được hô hào tiếp sức giải quyết khủng hoảng an ninh biên giới.Trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, ông Trump hứa thực hành chính sách di trú chặt chẽ, xây tường biên giới và đuổi di dân nhập lậu.Nhưng việc tống xuất hàng triệu người đòi hỏi chi phí lớn, trong khi tài nguyên của ICE đang bị trải mỏng vì làn sóng di dân tràn tới biên giới.Quyền Bộ Trưởng Nội An Kevin McAleenan từ chối bình luận.Viên chức hành pháp cao cấp xác nhận 1 triệu di dân bất hợp pháp là đối tượng trục xuất của chánh án liên bang và là công tác ưu tiên của ICE.Hồi đầu tháng, quyền giám đốc ICE Mark Morgan xác nhận: đang thăm dò các phương án.Nhà báo nhắc lại: cựu bộ trưởng nội an Kirsjen Nielsen xác quyết ưu tiên là tống xuất thành phần phạm pháp.