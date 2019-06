Xe Hơi Do VN Chế Tạo Lần Đầu Tiên Được Bán Ra Thị Trường

VIỆT NAM -- Lần đầu tiên xe hơi do Việt Nam chế tạo đã được đưa ra thị trường để bán hôm 17 tháng 6, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 18 tháng 6.Bản tin viết như sau.“Những chiếc ô tô đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã lăn bánh hôm 17/6 khi Vinfast bàn giao hàng trăm chiếc xe cho khách hàng, với kỳ vọng những sản phẩm “Made in Vietnam” này sẽ có thể cạnh tranh với ô tô của Nhật và Mỹ.“Hôm 14/6, tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng, “vỏn vẹn” sau 21 tháng xây dựng và hoàn thiện, theo truyền thông trong nước.“Có mặt tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi sự “thần tốc” trong việc xây dựng Nhà máy ô tô VinFast.“Người đứng đầu chính phủ nói việc này “cho thấy một khát vọng lớn và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người đã chung tay nhất trí làm nên một dự án có thể gọi là kỳ tích của ngành ô tô Việt Nam cũng như trên thế giới.”“Ông Phúc so sánh tốc độ “thần kỳ” của VinFast với cuộc hành quân vĩ đại của đoàn quân Tây Sơn trong lịch sử, theo Thanh Niên. (Quân khởi nghĩa Tây Sơn của Hoàng đế Quang Trung đã có cuộc hành quân thần tốc ra Bắc để đánh tan quân nhà Thanh năm 1789).“Theo Tri thức Trẻ, VinFast đã xác lập “kỳ tích mới” trong ngành công nghiệp ô tô thế giới với 21 tháng hoàn tất việc xây dựng hãng xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất để đi vào sản xuất hàng loạt.“VinFast muốn là công ty đầu tiên của Việt Nam thành công trong việc cạnh tranh với các đối thủ quốc tế như Toyota và Honda của Nhật, và Ford của Mỹ tại Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, theo Bloomberg.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“VinFast có kế hoạch sản xuất 250.000 xe trong giai đoạn đầu hoạt động, với sản lượng dự kiến tăng lên 500.000 xe mỗi năm vào năm 2025. Năm ngoái, công ty cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu xuất khẩu vào giữa năm 2020.“Công ty này cho biết họ đã nhận được 10.000 đơn đặt hàng trước một năm trước, theo Bloomberg. Người Việt Nam đã đặt mua 119.497 xe mới trong năm tháng đầu năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam.“Tuy nhiên, những chiếc xe của VinFast không hoàn toàn được sản xuất tại Việt Nam. Theo Bloomberg, dòng xe Fadil sử dụng khung gầm của mẫu Karl Rocks của Tập đoàn PSA Group Opel. Chiếc sedan và SUV được xây dựng dựa trên các khung của BMW AG, được thiết kế bởi nhà thiết kế người Ý Pininfarina và có một số thành phần được thiết kế bởi nhà thiết kế Magna Steyr. Jim Deluca, cựu phó chủ tịch sản xuất toàn cầu của General Motors Co. được thuê làm giám đốc điều hành cho VinFast.“Khoảng 650 chiếc xe hơi dòng Fadil của VinFast được giao cho khách hàng hôm 17/6, theo Tuổi Trẻ. Mỗi chiếc xe này có giá khoảng 400 triệu đồng.”