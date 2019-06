Mỹ-Việt Tăng Cường Hợp Tác Năng Lượng

Mỹ-Việt cam kết tăng cường nhiều hơn nữa sự hợp tác năng lượng trong cuộc họp của 2 phái đoàn Mỹ và VN tại Hà Nội hôm 17 tháng 6, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin viết rằng, “Vụ Tài nguyên Năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Công thương Việt Nam hôm 17/6 khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác song phương về năng lượng giữa hai quốc gia.“Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo ra hôm 18/6 rằng Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách tài nguyên năng lượng Francis Fannon đã gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An trong cuộc gặp của phái đoàn Mỹ với phía Việt Nam ở Hà Nội hôm 17/6.“Hai bên nhấn mạnh lợi ích chung trong việc làm sâu sắc thêm và mở rộng sự hợp tác về năng lượng giữa Mỹ và Việt Nam cũng như nêu bật kết quả của các cuộc Đối thoại An ninh Năng lượng Mỹ-Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội hồi tháng 3/2018 và ở Washington, DC, hồi tháng 4 vừa qua, theo BNG Mỹ.“Tại đối thoại lần 2 ở Washington, DC, hôm 12/4, Việt Nam và Mỹ đã “nhấn mạnh tính tập trung của an ninh năng lượng đối với sự phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế rất lớn và nhu cầu năng lượng cao.“Cả hai bên đều khẳng định tầm quan trọng của việc phải cải thiện tính minh bạch và dự đoán của môi trường đầu tư ngành năng lượng Việt Nam thông qua sự phát triển do ngành tư nhân lãnh đạo và các cải cách về thể chế,” theo một thông cáo của BNG Mỹ đưa ra hôm 12/4.“Nhu cầu ngày càng tăng cao về năng lượng đã mở ra những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ, theo thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng được Nhân Dân trích lời nói tại cuộc Đối thoại đầu tiên tổ chức ở Hà Nội hôm 30/3/2018.“Theo ước tính được ông Vượng đưa ra, tổng nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tăng 2,5 lần vào năm 2035 so với 2015, tăng từ 54 triệu đơn vị tiêu thụ năng lượng (TOE) lên 90 triệu TOE.“Mặc dù một số công ty hàng đầu của Mỹ, như ExxonMobil, Murphy Oil, Chevron và UOP đã có mặt ở Việt Nam với một loạt các dự án trên khắp đất nước, nhưng sự hợp tác giữa hai chính phủ vẫn còn hạn chế so với mức độ phát triển cao và nhu cầu ngày càng tăng về năng lược ở Việt Nam, theo thứ trưởng Vượng.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Tại cuộc Đối thoại ở Washignton hồi tháng 4, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhấn mạnh sự ủng hộ của họ trong việc hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam về những cải cách cho ngành điện, tăng cường năng lượng tái tạo và năng lượng lưu trữ của Việt Nam, thúc đẩy nhập khẩu khí đốt tự nhiên và tăng cường hiệu quả năng lượng, theo thông cáo của BNG Mỹ.“Đối thoại An ninh Năng lượng Mỹ-Việt Nam lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2020.”Trong hình, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề năng lượng Francis R. Fannon và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn General Electric tại đối thoại lần 2 ở Washington DC hôm 12/4.