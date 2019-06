Trang Nghiêm Tiễn Biệt Cố Hòa Thượng Quảng Thanh

Hình ảnh trong Tang Lễ Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.

Little Saigon, Nam California (VB) - - Tang lễ Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Chủ Tịch Trung Tâm Phật Giáo Việt - Mỹ Phụng Sự Xã Hội đã viên tịch vào lúc 00 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019 nhằm ngày 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi.Được biết ngay sau khi cố HT. Thích Quảng Thanh qua đời, GHPGVN Trên Thế Giới cùng cộng đồng Phật Giáo Việt Nam, Nam California đã thành lập Ban Tang Lễ do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới, làm Trưởng Ban Tổ Chức.Chương trình tang lễ bắt đầu vào 10 giờ sáng thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019 với lễ nhập kim quan diễn ra tại nhà quàn Peek Funeral Home lúc 10 giờ 30 sáng với hàng trăm chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni hiện diện để làm lễ khai kinh bạch Phật và lễ nhập kim quan, sau đó linh cữu được đưa về hội trường chùa Bảo Quang để làm lễ an vị giác linh và lễ thọ tang. Sau đó các phái đoàn các chùa luân phiên tụng niệm, lễ viếng bắt đầu sau đó.Qua ngày thứ Bảy, 15 tháng 6, ngoài những nghi thức lễ tang, tiếp tục phần thăm viếng của các phái đoàn thuộc các Giáo Hội như: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Phái đoàn Thân Hữu Già Lam, Phái đoàn Trường Hạ GHPGVNTN/HK tại San Diego, Phái Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Phái Đoàn GHPGVNTN Canada, Phái Đoàn Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam… các Đạo Tràng đến từ các chùa, một số các phái đoàn như: Hội Đồng Liên Tôn, do Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng cùng các thành viên, phái đoàn, Giám Sát Viên Quận Cam Andrew Đỗ, THị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, LS. Nguyễn Quốc Lân, ông Thị Trưởng Thành Phố Sata Ana và các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Cô Quyên Trần Đại diện Thượng Nghị Tiểu Bang ông Tom Umberg, Hội Thân Hữu Bình Thuận do ông Tạ Trung hướng dẫn, cùng các phái đoàn Việt Nam Quốc Dân Đảng và các Đảng phái chính trị, các hội đoàn Quân Đội … kéo dài từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.Một buổi lễ thắp nến tưởng niệm do môn đồ pháp quyến và anh chị em nghệ sĩ chùa Bảo Quang thực hiện vào tối Thứ Bảy với nhiều nghệ sĩ tham dự đếu hát những bản nhạc do một số nhạc sĩ phổ từ thơ của Thanh trí Cao (Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.Ngày Chủ Nhật, suốt từ 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ tối, hàng trăm chư tôn đức Tăng Ni, quý vị dân cử, đại diện dân cử, một số quý vị Đại diện cộng đồng, hội đoàn, đòan thể rất đông các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử đến viếng giác linh cố Hòa Thượng,Vào lúc 7 giờ 30 tối có Lễ Đốt Nến Tưởng Niệm Ân Sư của Ban tổ chức và Môn Đồ pháp quyến buổi lễ diễn ra trước tiền đường chánh điện chùa Bảo Quang dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng, Ni và sự tham dự của đông đảo đồng hương Phật tử.Buổi lễ diễn ra trong không khí thật cảm động với hàng trăm ngọn nến được đốt lên và chuyển nến đến chư tôn đức tăng, ni, môn đồ pháp quyến để cùng nhất tâm cầu nguyện cho cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cao đăng Phật quốc.Ngày thứ Hai, 17 tháng 6, 2019, Lễ Truy Niệm chính thức bắt đầu với hàng trăm chư tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị dân cử, đại diện dân cử, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, đại diện các chánh đảng, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn đồng hương Phật tử tham dự.Sau 3 hồi chuông trống Bát Nhã, Đại Đức Thích Đức Trí đã lần lượt giới thiệu Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị dân cử, Công Đồng, Hội Đoàn, đoàn thể tham dự.Mở đầu Đại Đức Thích Đức Trí thông qua lý do buổi lễ, tiếp theo Đại Đức cung thỉnh HT. Thích Chôn Tôn, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới lên tuyên đọc tiểu sử của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, phần tiểu sử khá dài trong đó có đoạn:“…Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, thế danh Dương Thanh Tùng, Đạo Hiệu Thích Quảng Thanh, bút hiệu Thanh Trí Cao. Ngài sinh năm 1951 tại thôn Thanh Lương, xã Chí Công, huyện Tuy Hòa, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam…Ngài sinh ra trong một gia đình nhiều đời sùng tín Tam Bảo, ngài là con út trong gia đình có tất cả 5 anh chị em, hiện nay chỉ còn người chị thứ 3.Ngài xuất gia năm 1964 với Hòa Thượng Thích Minh Chơn, trú trì chùa Phổ Hiền tỉnh Bình Thuận, cầu pháp với Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ, trú trì chùa Đông Hưng, Thủ Thiêm, Sài Gòn.Tháng 6 năm 1975 Ngài thọ Tỳ Kheo giới tại Đại Giới Đàn Thiện Hòa tổ chức tại chùa Ấn Quang, Sài GònHòa Thượng an nhiên thị tịch vào lúc 12 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 6 năm 2019 nhằm ngày 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Trụ thế 69 năm 55 năm tăng lạp, 44 năm hạ lạp.2, Hành DạoNăm 1968 - 1975 ngài theo học chương trình Sơ Đẳng và Trung Đẳng tại Phật Học Viện Nguyên Hương do Hòa Thượng Thích Tường Vân làm giám viện. Từ khi còn trẻ ngài đã có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh, đã từng theo học châm cứu với Thượng Tọa Thích Tâm Ấn và cùng với phái đoàn thiện nguyện đi chửa bịnh cho đồng bào nghèo ở vùng xa.Năm 1979 ngài vào Sài Gòn cư trú tại chùa Quảng Hương Già Lam khoảng 6 tháng sau đó ngài về chùa Long Huê và Niệm Phật Đường Nguyên Hương.Năm 1980 ngài theo học chương trình Cao Đẳng đặc biệt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam do Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm giám viện.Cũng trong khoảng thời gian này, vào dịp tết tại vườn Tao Đàn có triển lãm Nghệ Thuật Cắm Hoa, ngài tham dự và đã đọat huy chương.3, Sự NghiệpNăm 1984 ngài vượt biên thành công đến được trại tỵ nạn Pulau Galang, Indonesia, tại đây ngài cùng với quý thầy đã khởi công đại trùng tu chùa Kim Quang nơi xứ sở tự do đầu tiên.Năm 1985 ngài định cư tại miền Nam California, Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của Hòa Thượng Thích Minh Thông viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Pomona. Ngài cư trú tại đây một thời gian, sau đó ngài được Hòa Thượng Thích Viên Lý thành lập chùa Diệu Pháp và Trung Tâm Chân Nguyên ở thành phố Alhamra mời về cọng tác.Ngài cũng đã được hội Phật Giáo chùa Hương Tích ở thành phố Santa Ana cung thỉnh về làm Trụ Trì.Năm 1986 ngài sáng lập chùa Bảo Quang, tại Quận Cam, Hoa Kỳ.Năm 2002 với thuận duyên đầy đủ ngài mua lại được ngôi nhà thờ, rộng gần hai mẫu ở thành phố Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tại mảnh đất này, ngày hôm nay chúng ta có được ngôi phạm vũ nguy nga hoành tráng, và Bảo Tàng viện nơi lưu trử hàng trăm cổ vật văn học nghệ thuật đa dạng, có giá trên dòng thời gian của người Việt Nam lưu vong. Tất cả đều nhờ vào tấm lòng cùng hạnh nguyện cao cả, với bao công sức miệt mài tâm huyết của Hòa Thượng và sự góp phần của đồng hương Phật Tử dựng xây nên. Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang, nơi đây còn là niềm tự hào hãnh diện của người Việt bỏ nước ra đi.Về lãnh vực tôn giáo:Hòa Thượng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.Viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang.Chủ bút Tạp Chí Trúc Lâm.Ngài còn thực hiện chương trình phát thanh thanh Phật Giáo trên hệ thống đài truyền hình 57.3 và chương trình Hành Trình Giác Ngộ trên đài truyền hình IBC.4, Tác phẩmHòa Thượng còn là một nghệ nhân đa tài xuất chúng, từng đoạt nhiều huy chương trên nhiều lãnh vực nghệ thuật, đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng người thưởng ngoạn, những bộ môn như: cắm hoa, non bộ, bonsai, hội họa, nhiếp ảnh,v.v…Để đền đáp phần nào công ơn người bản xứ, đã mở rộng vòng tay đón tiếp người tỵ nạn. Ngài đã cho thực hiện chương trình phát cơm cho người không nhà, vào mỗi thứ ba hằng tuần, ròng rã trên 25 năm.Về lãnh vực văn hóa gồm có:a, Thi Phẩm: -Trăng Ngũ Trong Mây -Trên Dòng Tử Sinh -Hái Hoa Tuyết Đông -Khoác Áo Chân Không - Hương Vị Chân TâmNgoài ra ngài còn có rất nhiều bài thơ, đã được phổ biến trên các báo chí nhưng chưa gom lại thành thi tập. Cũng như ngài còn có nhiều bài giảng, bài thuyết trình được lưu trử ở YouTube.b,Văn chương: -Dấu Ấn Nghệ Thuật, xuất bản tập 1 và 2,tập thứ 3 đang trong giai đoạn hòan thiện.c,Về nhạc phẩm CD: -Ta và Vũ Trụ, phổ nhạc Trọng Nghĩa, Mộng Lan. -Thiền Trà, phổ nhạc Võ Tá Hân -Phật Giáo Sứ Mệnh Hòa Bình, phổ nhạc Nam Hưng -Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền, phổ nhạc Hoàng Quang Huế -Hành Trình Giác Ngộ, phổ nhạc Thùy Linh -Đạp Tuyết Tầm Xuân, phổ nhạc Lâm Hoài Thạchd, Về nhiếp ảnh:Ngài còn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật tài hoa đã đoạt nhiều tác phẩm cao quý trong các salon thi ảnh quốc tế. Ngài còn nhận được nhiều đẳng cấp danh dự do các hiệp hội và học viện nhiếp ảnh từ Âu sang Á vinh danh trao tặng.Tiếp theo Pháp Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. Trong lời Pháp Từ HT. nhắc lại khi ngài trả lời câu hỏi của một Phật tử trên đường chở Thầy từ chùa Bảo Quang về chùa Liên Hoa, câu hỏi: “Tại sao con thấy Thầy với Thầy Quảng Thanh rất tâm đầu ý hiệp, hai thầy biết nhau từ bao giờ?” HT. Trả lời “tất cả những chuyện gặp nhau, làm việc bên nhau đều do nhân duyên không phải bây giờ mà từ vô lượng kiếp, đã là huynh đệ rồi. Quá khứ là hột giống, cùng sinh ra một xóm, cùng tu trên chùa Trà Cú vì vậy nên hiểu rất nhiều về ông Sư đệ nầy…”Tiếp theo la các Điếu văn chia buồn của các Giáo Hội, trong đó có: Điếu văn của HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, của HT. Thích Trí Tuệ, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVN/Hải Ngoại, HT. Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện trưởng Viện Hành Đạo, HT. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/Canada, Đại Diện GHPGVNTN/HN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan do HT. Thích Minh Hiếu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Đại Diện GHPGVNTN/Âu Châu do HT. Thích Minh Đạt, Viện Chủ Chùa Quang Nghiêm Stockton…Một số trong những lời phát biểu đã được Giáo Sư Vân Bằng tóm lược qua phần Anh ngữ.Tiếp theo giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ có lời phát biểu. GS Nguyễn Thanh Giàu ca ngợi tài đức vẹn toàn của cố HT Thích Quảng Thanh và kết luận, “Đây không chỉ là sự mất mát lớn của Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới mà là sự mất mát lớn cho toàn thể Phật tử Việt Nam.”Sau đó HT. Thích Chơn Tôn lên đọc những điện thư chia buồn từ khắp nơi gởi về.Tiếp theo lời phát biểu của Ông chánh án Nguyễn Trọng Nho, đại diện giới Phật tử, trong lời tâm tình ông đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn vị Hòa Thượng mà ông và rất nhiều người ngưỡng mộ, “vì tính cương trực, dám nói thẳng mà không sợ bất cứ áp lực nào, một vị Hòa Thượng đã dành tình thương cho những người kém may mắn qua những lần giúp cơm, áo, đồ dùng cho các người vô gia cư từ hàng chục năm qua, và suốt cuộc đời hy sinh thì giờ cho đạo pháp, cho chùa nên ước vọng nhỏ nhoi là được một lần đi Âu Châu cũng chưa có được. Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Truy Niệm cho ngài cũng được xem như lễ khánh thành ngôi chùa Bảo Quang mà thầy dự tính nhưng chưa thực hiện được...”Trong lúc nầy Cô Quyên Trần đại diện TNS Tom Umbery trao bảng Tưởng Niệm HT. Thích Quảng Thanh của văn phòng Thượng Viện California, HT. Thích Thông Hải thay mặt ban tổ chức nhận tiếp nhận.Cảm niệm Ân Sư của đại diện Phật tử chùa Bảo Quang Bà Hoàng Thị Thương, “… kể từ ngày Ân Sư khai cơ chuyển pháp, phát dương quang đại, năm tháng dần trôi, thấm thoắt rừng thiền chùa Bảo Quang đã trải qua 29 mùa ruing lá. Từ đó niềm tin đã biến thành lẽ sống. Phật Pháp luôn nhậm vận thăng hoa, cửa tử sinh trong sáu nẻo luân hồi, bổng chốc mở toang- tràn nguồn sinh khí sống. Và đây chính là công năng – là pháp hạnh, là bi nguyện độ sinh của một bậc Thầy vô vàn quý kính.Hôm nay lễ cung tống kim quan của Hòa Thượng Tôn Sư đến chỗ trà tỳ, cánh cửa cuối cùng sự nghiệp của ân sư niên kỷ bước sang trang, cũng là lúc trang sử đời Thầy vừa khép lại…” (đọc đến đây vì quá xúc động nên lời cảm niệm chưa nói hết với Thầy.)Sau đó là lời cảm niệm của Thượng Tọa Thích Phước Hậu, đại diện môn đồ pháp quyến, Trong ngẹn ngào Thầy chỉ biết cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã thương tình giúp cho Thầy trong lúc tang gia bối rối nầy.Cuối cùng là lời cảm tạ của HT. Thích Minh Mẫn, Phó Trưởng Ban Tổ Chức, trong lời cảm tạ HT, đã nhắc lại 17 tháng sáu cũng là ngày trăng tròn của mùa Hè, là ngày Lễ Cha, thay mặt ban tổ chức HT. chân thành cảm tạ chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni cùng qu1y quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử xa gần đã chia buồn, phúng viếng giác linh HT. Thích Quảng Thanh trong những ngày qua. Không sao tránh khỏi những sơ sót kính xin quý Ngài cùng quý vị niệm tình thứ lỗi cho.Đúng 1 giờ 25 phút trưa thứ Hai, đoàn xe tang có xe moto hộ tống gồm bốn xe hoa trang trí lộng lẫy, mười xe Limousin màu đen chở qúy Hòa Thượng, đoàn xe Jeep quân đội, ba xe bus lớn chở chư Tăng, Ni và hàng trăm xe riêng của các Phật tử ra khỏi cổng chùa, hướng về đường Bolsa để tới Peek Family Funerald Home cử hành lễ Trà Tỳ. Tại đây đã có hàng ngàn đồng hương Phật tử chờ sẵn đễ tiễn biệt Ngài cao đăng Phật Quốc. Sau khi hỏa thiêu vào đúng 3 giờ chiều, xá lợi của Hòa Thượng Thích Quang Thanh sẽ được đưa về an vị tại bảo tháp chùa Bảo Quang.