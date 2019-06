Quân Đội Hoa Kỳ Có Thêm 2 Nữ Chuẩn Tướng Người Mỹ Gốc Việt

Chuẩn Tướng Danielle J. Ngô.(Hình Facebook)

Chuẩn Tướng Vũ Thế Thùy Anh.(Hình Facebook)

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ vừa đón nhận thêm tin vui và cũng là niềm hãnh diện khi có thêm 2 nữ quân nhân Mỹ gốc Việt được thăng cấp chuẩn tướng, theo các tin từ Facebook và www.vietbf.com cho biết hôm 18 tháng 6.Đó là Chuẩn Tướng Vũ Thế Thùy Anh và Chuẩn Tướng Danielle J. Ngô.Theo Facbook, Chuẩn Tướng Thùy Anh sinh năm 1968, theo gia đình định cư ở Hoa Kỳ năm cô lên 7 tuổi. Cô tốt nghiệp học ngành Dược ở University of Maryland năm 1994. Sau khi ra trường cô làm việc ở John Hopkin Hospital. Năm 2003 cô gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ vì lý tưởng thích đi xa để phục vụ, giúp đỡ nhiều người. Hiện cô làm việc tại một căn cứ Quân sự ở Bethesda.Cô Vũ Thế Thùy Anh là ái nữ của cựu Đại Úy Hải Quân VNCH Vũ Thế Hiệp. Cô đã được thăng Đại Tá vào tháng 7 năm 2015.Trong khi đó, Nữ Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ Danielle J. Ngô cũng vừa được thăng chức Chuẩn Tướng, theo bản tin của trang mạng VietBF.com cho biết.Tân Chuẩn Tướng Danielle J. Ngô hiên là Lữ Đoàn Trưởng, Lữ Đoàn 130 Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ.Danielle J. Ngô gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh sĩ thuộc binh chủng công binh. Sau đó, cô theo thụ huấn một khóa sĩ quan và tốt nghiệp mang cấp bậc Thiếu úy vào năm 1994. Cô được thuyên chuyển lần lượt phục vụ tại các đơn vị công binh như: Trung đội trưởng kiêm đại đội phó tiểu đoàn 62 công binh; Sĩ quan phụ tá ban 4, lữ đoàn 20 công binh nhảy dù; Sĩ quan ban 1 kiêm ban 3, tiểu đoàn 37 công binh nhảy dù; Phân đội trưởng, Phân đội công binh 610; Đại đội trưởng, đại đội chỉ huy, tiểu đoàn 299 công binh chiến đấu; Phó ban 4, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 bộ binh tham dự cuộc hành quân Operation Iraqi Freedom I, Iraq; Sĩ quan bộ tham mưu liên quân (Joint Chiefs of Staff Intern) tại Washington D.C; Sĩ quan phụ tá phòng 5, sư đoàn 1 bộ binh; Phó phòng 5, bộ tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại A Phú Hãn (Operation Enduring Freedom Afganistan); Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 52 công binh; Sĩ quan Phụ tá quân sự cho Chủ tịch ủy ban quân sự khối NATO tại Brussels, Bỉ quốc… Cô được thăng cấp Đại tá ngày 28/8/2014.Danielle Ngô tốt nghiệp cử nhân ngành tài chánh tại đại học Massachusetts. Cô cũng đã hoàn tất 2 văn bằng cao hoc tại trường chỉ huy và tham mưu (Command and General Staff College) và đại học Georgetowns.