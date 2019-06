Tiệc Chay Gây Quỹ Ung Hộ 25 Năm Chùa Phước Huệ Tacoma

Tacoma/WA.- Nhằm kỷ niệm 25 năm, một phần tư thế kỷ, Phước Huệ Thiền Tự đã long trọng tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ vào lúc 10giơ 30 sáng ngày Chủ Nhận 16 tháng 6 năm 2019 tại số 2625 72ND E Street Tacoma, WA 98404.Thành phầm tham dự thật đông đảo gồm có quý quan khách, quý phật tử và quý đồng hương tại Tacoma và vùng phụ cận. Về cơ quan truyền thông báo chí có sự hiện diện của Tuần Báo Việt Báo Miền Nam.Mở đầu chương trình, Viện Chủ Chùa Phước Huệ lên đọc diễn văn khai mạc và tường trình đầy đủ về ý nghĩa buổi tiêc chay gây quỹ nhằm hỗ trợ cho ngày kỷ niệm quá trình 25 năm không ngừng nghỉ với bao thăng trầm kể từ khi ban sơ thành lập chùa tại địa diểm cũ rất hạn chế sau đó được dời về địa điểm mới rộng rãi hơn và ngày một phát triển ngôi Tam Bảo được luôn khang trang đẹp đẽ với phong cảnh hữu tình như ngày hôm nay, một phần là do sự nhiệt tình đóng góp tịnh tài tịnh vật của quý Phật tử và quý Đồng hương tại Tacoma và vùng phụ cận cùng các nơi khác mới đạt được thành quả tốt đẹp khả quan như vậy.Cuối cùng Viện chủ chùa Phước Huệ có đôi lời tri ân và cám ơn tất cả quý vị đã đã đóng góp công sức tài lực suốt 25 năm qua và mong quý Phật tử nhớ đến tham dự đông đảo ngày kỷ niệm chùa đúng 25 năm, 1/4 thế kỷ sẽ diễn ra trùng hợp với ngày July 4 Thứ Năm ngày 4/7/2019, đồng thời cũng có KHÓA TU HỌC chung cho Cộng Dồng Phật Tử gần xa hoan hỷvề tham dự để tâm thân được an lạc.Để kỷ niệm Phước Huệ Thiền Tự được 1/4 Thế kỷ, Thượng Tọa Viện Chủ đã bộc lộ tâm tư mình qua bài Thơ do chính Thượng tọa sáng tác:Hai lăm năm không dài không ngắnDấu ấn thiền điểm xuyết nụ hoa khaiBước thanh lương khúc oàn vai chung gánhHướng ngõ về hạnh nguyện Đức Như LaiHai lăm năm nơi từng nguồn tâm ấyNếp an lành xính lại gần nhau hơnVươn đôi tay đi giữa dòng sanh tửThay chuyến đò ngược bến chở nguồn thươngHai lăm năm trong ta còn hơi thởẤm tình người ấm nguồn cội Quê hươngMang Từ Bi mãi về xa muôn lốiMặt trời hồng Tuệ Giác sáng ngàn phươngHai lăm năm Một Phần Tư Thế KỷChặng đường dài đường nối tiếp yêu thươngXây ngôi nhà vườn Tâm Linh Phước HuệĐắp nụ đời sức sống dậy tỏa hươngTuệ Minh- Thích Phước ToànMột chương trình văn nghệ đặc sắc giúp vui với sư góp mặt của một số ca sĩ tên tuổi đảm trách .như:: Hoa Hậu Kiều Mai Anh, Ca sĩ Thái Mai Ly,Lê Anh Tuấn (TT Thúy Nga), Hoàng Thúy Vy (TT Thúy Nga), Dương Bửu Trung, Hà Thanh Thúy, Tuấn Hiền, Quang Bình và ca sĩ Kim tuyến đã lần lượt lên biểu diễn các bản nhạc vui tươi, lành mạnh đầy ý nghĩa như: Tình là Sợi Tơ,, Vọng Cổ, Áo Mời Cà Mau, Duyên Phận , Tình Lính, Gõ Cửa, Mẹ Yêu, Vẫn bao giờ hết, Bao giờ biết Tương Tư và Cát Bụi Cuộc Đời và khách mời Anh King ca bản Hello vamg động cả hội trường khiến không khí buổi tiệc chay thật náo nhiệt vui tươi và sống động từ đầu tới cuối chương trình .Nổi bật Ca sĩ Hồ Phi Long đến từ Cal trình diễn xuất sắc với tất cả tấm lòng về bản Tinh Cha đậm tình thắm thiết mang nhiều ý nghĩa trùng hợp với ngày kỷ niệm Father Day, ngoài ra một phật tử chùa Phước Huệ, Anh Tony Trần người hòa nhã vui vẻ lại có tinh thần nghệ sĩ , người đã đóng góp rất nhiều không những về nhân lực lẫn tài lực, có công rất lớn cho ngôi Tam Bảo Phước Huệ đã góp vui trong chương trình Văn nghệ với 2 bản nhạc đượm tình cảm về Me: Nới Ấy Mẹ Mong và Xin lỗi Mẹ với giọng ca trẩm bổng đâu có thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp, có thể gọi anh là ca sĩ nghiệp dư thi đúng hơn.Xen kẽ chương trình Văn Nghệ, có ca si Hoa Hẫu Kiều Mai Anh và ca sĩ Lê Anh Tuấn vừa ca hát vừa cầm nón đi đến từng bàn quý quan khách hiện diện trong hội trường kêu gọi lòng từ tâm hoan hỷ góp một bàn tay đóng góp gây quỹ cho Chùa và được mọi người vui vẻ tham gia hưởng ứng nhiệt liệtBuổi tiệc chay thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày, mọi người hoan hỷ ra về vì đã được tham đự buổi tiệc chay gây quỹ tràn đầy ý nghĩa.Tường trình từ TacomaBUIPHU/VBMN