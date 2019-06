Lễ Trao Học Bổng Long Nguyen & Kimmy Duong 2019

Ban giám khảo.

Bà Kimmy Dương, Chủ Tịch Kimmy Duong Foundation.

Ông Hải Nguyễn, giám đốc Kimmy Duong Foundation.

TS Nguyễn Thị Diệu trình bầy tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng.

Sinh viên Tracy Trần là một trong 17 em được học bổng.

Sinh viên Kim Mai là một trong 17 em được học bổng. Từ trái TS Nguyễn Võ Long và phu nhân Dương Kim Mỹ, SV Kim Mai, TS David Wu, Giám Đốc Hành Chánh (provost) của George Mason University.

Ô. Nguyễn Thành Công được học bổng đặc biệt của Institute of World Politics để học chương trình cao học (MS) về chinh trị học. Người bên phải là TS Frank Marlo, Khoa Trưởng Học Vụ. Trái là TS Nguyễn Võ Long và Bà Dương Kim Mỹ.

Kimmy Duong Foundation năm nay cấp 17 học bổng đại học Long Nguyen & Kimmy Duong scholarship cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học trong vùng Virginia và Maryland thuộc ngoại ô thủ đô Washington. Buổi lễ đã được tổ chức tại giảng đường của công ty Pragmatics, Inc. của TS Nguyễn Võ Long tại Reston, Virginia.Số học bổng năm nay nhiều hơn so với 12 học bổng của 2018. Bà Kimmy Dương cho biết số học bổng cho năm tới sẽ tăng lên đến 25 hay 27 và sẽ mở rộng cho sinh viên Việt Nam tại VA Tech là nơi có nhiều sinh viên Việt Nam đang học. Bà Kimmy Dương hi vọng trong tương lai Kimmy Duong Foundation sẽ cấp được tới 100 học bổng.18 sinh viên đoạt được học bổng 2019 theo học tại ba trường George Mason University (Virginia), University of Maryland, và Montgomery College (Maryland). Mỗi học bổng là $2,000 mỗi năm và được tái tục bốn năm cho chương trình cử nhân.Ban Giám Khảo gồm 9 người đã tuyễn chọn các em sinh viên suất sắc nhất dựa trên 5 tiêu chuẩn: (1) Học vấn, (2) Tiềm năng lãnh đạo, (3) Hiểu biết về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, niềm hãnh diện về Việt Nam, (4) Phục vụ cộng đồng, (5) Hỗ trợ giá trị tự do, dân chủ, và nhân quyền.Số tiền mặt có giá trị tương đối giúp các sinh viên trang trải một phần học phí trong ngắn hạn. Tuy nhiên học bổng là một vinh dự có giá trị lâu dài. Hi vọng khi các sinh viên này thành tài, các em này sẽ quay lại giúp thế hệ sau tiến lên. Cứ như vậy xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.TS Nguyễn Võ Long và phu nhân Dương Kim Mỹ là niềm hãnh diện cho mọi người Việt. Ngoài việc cấp học bổng cho sinh viên, ông bà con giúp đỡ một số tổ chức xã hội dân sự khác. TS Nguyễn Võ Long và phu nhân đã tặng cho George Mason University $5 triệu Mỹ kim vào 2009 để xây một tòa nhà cho ngành kỹ sư. Tòa nhà này hiện mang tên ông bà.