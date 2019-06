Cháy Xe, Đọc Sách, Rùa Biển, Điêu Khắc

Xăng giả làm cháy xe khách? Hay vì nổ bánh xe gây ra? Câu chuyện ở Sóc Trăng: Cháy xe khách ở Sóc Trăng, có liên quan đến xăng giả Trịnh Sướng?Báo Lao Động ghi: Đó là câu hỏi mà nhiều người nghi ngờ cho rằng chiếc xe khách 45 chỗ ngồi cháy trơ khung vào rạng sáng hôm 17.6.Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của Công an Sóc Trăng, nguyên nhân có thể do lốp xe bị nổ, ma sát mạnh gây nên cháy. Chiếc xe cháy phần sau trước, sau đó lửa bắt sang những đồ trong thùng xe rồi lan nhanh ra toàn xe.Báo Pháp Luật kể: Ngày 14-6, Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía Nam tại TP.SG đã công bố kết quả khảo sát “Niềm tin và thói quen đọc của giới trẻ tại TP.SG”. Trong đó có kết quả về câu hỏi giới trẻ TP.SG đang thích đọc gì nhất? Câu trả lời là truyện tranh.Kết quả cho thấy: Có 42% học sinh cấp 1, và 36% học sinh cấp 2 được hỏi đã trả lời là có thích đọc sách theo cấp độ là từ mê đọc đến thích đọc. Có 86% học sinh cấp 1 và 95% học sinh cấp 2 cho rằng việc đọc sách cần thiết cho việc học theo các mức độ rất cần thiết, cần thiết và đôi khi cần thiết. Có 23% học sinh cấp 1 cho biết cha mẹ thường xuyên bắt buộc, khuyến khích đọc sách; 20% trả lời cha mẹ thỉnh thoảng làm điều này; 33% trả lời cha mẹ không bắt buộc, chỉ khuyến khích con đọc sách; và 24% trả lời cha mẹ không bao giờ bắt hay khuyến khích đọc sách. Với học sinh cấp 2, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, anh chị, ông bà , theo thứ tự, là những người khuyên, khích lệ các em đọc sách....Kết quả khảo sát ghi nhận 63% học sinh cấp 1 trả lời rằng thích chơi ipad hơn là đọc sách hay chơi điện thoại.Đời Sống & Pháp Luật kể: Người dân Sóc Trăng bắt được rùa biển quý hiếm 34kg… Ngay khi biết tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng đến xác minh thì được biết con rùa biển đã được bán cho người khác để thả phóng sinh.Theo tin từ VTC News, ngày 16/6, hay tin ông Huỳnh Chánh (ngụ ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bắt được rùa biển, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng đến xác minh thì được biết, con rùa biển được bán cho người khác để thả phóng sinh.Báo Văn Hóa kể: Chùa Kampongnigrodha (Chùa Hang), ngôi chùa Khmer có tuổi đời gần 4 thế kỷ này luôn là điểm du lịch thu hút khách thập phương bởi lối kiến trúc cổ kính, độc đáo. Không chỉ được biết đến là một cơ sở thờ tự Phật giáo, Chùa Hang còn là điểm dừng chân của những người đam mê sản phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo với xưởng dạy nghề điêu khắc của các nghệ nhân là người Khmer.Xưởng điêu khắc gỗ nằm ẩn phía trong ngôi chùa, kế bên là phòng trưng bày hàng trăm sản phẩm đã được các nghệ nhân của xưởng hoàn chỉnh, tạo dáng. Các tác phẩm mỹ nghệ đủ mọi hình dạng, kích cỡ, nhiều nhất là dòng tác phẩm động vật hoang dã, trong đó đặc biệt là những tạo dáng các tác phẩm gần gũi với đồng bào Khmer Nam Bộ, hình tượng 12 con giáp, tứ linh, các hoa văn trang trí cho chùa Khmer, mô phỏng các sinh hoạt, lao động của đồng bào Khmer, dụng cụ trang trí, hình ảnh rắn thần Naga trong văn hóa Phật giáo, cũng như các kiến trúc của đồng bào Hoa như long lân quy phụng, tượng Quan âm, tượng Phật… Tất cả đều được điêu khắc trên thân nhiều loại cây gỗ qua bàn tay chăm chút của các nghệ nhân và thợ mộc nơi đây.Tài Nguyên & Môi Trường kể: Các yếu tố cực đoan của biến đổi khí hậu (BĐKH) đang gia tăng tạo áp lực lớn trong việc phát triển ngành nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có những giải pháp để ứng phó, thích nghi với BĐKH, bảo vệ phát triển bền vững ngành nông nghiệp....Trên vùng đất thường xuyên bị nhiễm mặn như ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nhiều hộ dân trồng lúa đã nhanh chóng thay đổi cuộc sống nhờ thực hiện mô hình lúa - tôm. Có thể nói, vấn đề xâm nhập mặn trong thời gian qua, đã tạo cho người dân nơi đây nghĩ ra cách làm mới, đó là mùa khô lấy nước mặn nuôi tôm, mùa mưa trữ ngọt để trồng lúa. Bằng phương thức sản xuất này, nông dân xã Lương Nghĩa không chỉ linh hoạt ứng phó với hạn, mặn mà còn cải thiện nguồn thu nhập cho gia đình.Báo PetroTimes kể: Bà Đặng Thị Hoàng Yến tính rút vốn loạt dự án ở Việt Nam, đầu tư hàng triệu USD sang Mỹ…Tại phiên họp ĐHĐCĐ diễn ra vào cuối tháng này, Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo của nữ đại gia Đặng Thị Hoàng Yến sẽ công bố kế hoạch thoái toàn bộ vốn đầu tư tại nhiều dự án trong nước, đầu tư vào công nghệ cao tại Mỹ.Một kế hoạch rất đáng chú ý của Tân Tạo đó là tập đoàn này dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư uỷ thác vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ khoảng 8 triệu USD (mức vốn đăng ký khoảng 10 triệu USD).VOV ghi lời ĐBQH Dương Trung Quốc cảnh báo: Nếu không có định hướng chuẩn mực, có thể trong tương lai sẽ mọc lên cả rừng ngôi nhà “trọc phú” tại nhiều địa phương.Luật Kiến trúc vừa được Quốc hội thông qua quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc, trong đó có việc lợi dụng hành nghề kiến trúc gây ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia; lợi ích quốc gia; lợi ích dân tộc; trật tự xã hội; môi trường sống..., xây dựng công trình kiến trúc không đúng với thiết kế kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc…Zing kể về: Những con đường bị cò đất ‘hét giá’ 1 tỷ đồng/m2 ở Đà Lạt… Chỉ trong vòng 3 tháng, nhiều mảnh đất tại khu trung tâm Đà Lạt được rao bán với giá tăng cao chóng mặt, đặc biệt là trục đường Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Chí Thanh....trong 3 năm trở lại đây, giá đất được đẩy lên cao gấp 4-5 lần. Đặc biệt, có nơi nằm trong phạm vi của quyết định quy hoạch khu trung tâm Hòa Bình được cò đất “hét giá” hơn gấp 10 lần như đường Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân và Nguyễn Chí Thanh.Báo Tuổi Trẻ kể về Đà Nẵng: Kiệt nguồn nước sạch vì nắng nóng…Những đợt nắng nóng liên tục tại miền Trung đã khiến nguồn suối sản xuất nước thô tại Đà Nẵng khánh kiệt. Nước sông để sản xuất nước thô cũng bị trở mặn.Hai nhà máy nước dựa vào nguồn nước suối là Hải Vân và Sơn Trà đều có tình trạng kiệt nước. Trong khi tại trạm sản xuất nước Hải Vân đã ngưng hoạt động vì nguồn nước từ suối Lương không đảm bảo, tại Sơn Trà cũng xảy ra tình trạng nước chập chờn.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể về Bình Định: Rác thải nhựa ngập trắng cửa biển Tam Quan.Cửa biển Tam Quan, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn là cửa ngõ ra vào của 2.500 tàu thuyền neo đậu hành nghề khai thác câu cá ngừ đại dương. Thế nhưng, hiện nay cửa biển không chỉ đối mặt với khó khăn bị cát bồi lấp tàu thuyền ra vào nguy hiểm, mà nạn rác thải nhựa ngày càng muốn “nuốt chửng” luôn biển....Không chỉ cửa biển mà ngay cảng cá Tam Quan do chưa được đầu tư hoàn chỉnh, không có cầu tàu đạt chuẩn, diện tích mặt bằng để lên cá, luồng lạch ra vào cảng bị bồi lấp, khu neo đậu tránh trú bão chưa được nạo vét, tàu vỏ thép ra vào rất khó khăn và mất an toàn, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngư dân và việc xác nhận thủy sản khai thác để xuất khẩu theo quy định.Báo Đời Sống VN kể: Quá trình khai thác mỏ vàng sa khoáng bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần ĐTXD và khai thác khoáng sản Thăng Long (sau đây gọi tắt là Công ty khoáng sản Thăng Long) bị tố cáo đổ thải, xây dựng công trình đền chùa, mở đường trái phép…Bất mãn trước việc Công ty khoáng sản Thăng Long và các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực được giao trong quản lý di tích, bảo vệ rừng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật, người dân tại Thái Nguyên liên tục có đơn tố cáo vè các vi phạm liên quan đến hoạt động hủy hoại rừng đặc dụng tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.Đó là việc Công ty khoáng sản Thăng Long đã tự ý san, bạt ta-luy tạo con đường rộng hơn 10 m chạy từ ngã 3 Ngọc Sơn 2 vào khai trường dài 1,3 km. Con đường thể hiện rõ trên bản đồ quy hoạch 3 loại rừng là đất rừng đặc dụng chưa được chuyển đổi sang mục đích khác.Báo Thiên Nhiên Net kể: Theo Bộ NN&PTNT, tại Việt Nam diện tích đất bị suy thoái trên phạm vi toàn quốc khoảng 1,3 triệu héc-ta, chiếm khoảng 4% diện tích đất liền của lãnh thổ. Bên cạnh đó, diện tích đất có dấu hiệu bị suy thoái gần 2,4 triệu héc-ta; diện tích đất có nguy cơ bị suy thoái là 6,7 triệu héc-ta.Trên thế giới, diện tích các hoang mạc chiếm khoảng 1/3 diện tích đất liền của trái đất. Chỉ tính riêng 10 khu vực hoang mạc hóa lớn nhất thế giới, diện tích bị hoang mạc đã lên đến gần 44.000 triệu km vuông.Báo Thanh Niên kể: Ngày 17.6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa bắt giữ 1 xe ô tô tải chở 46 hộp gỗ lậu.Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kon Tum thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Đắk Dục (H.Ngọc Hồi). Tại đây, tổ công tác phát hiện xe ô tô BS 47K - 5184 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế dừng xe rồi rời xe bỏ trốn.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tổng cộng 46 hộp gỗ xẻ các loại với khối lượng đo được là 7,344 m3.