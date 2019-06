Nan đề bất trị… môi trường ô nhiễm. May mắn, người dân Việt Nam đã ý thức về nỗi sợ ô nhiễm môi trường. Nhưng làm sạch sẽ là chuyện gian nan.Báo Giáo Dục & Thời Đại ghi nhận về ý thức chống ô nhiễm: Ngày 15/6, tại TP.SG, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phối hợp với UB Hòa Bình TP.Hà Nội và UB Hòa Bình TP.SG họp báo phát động Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi: “Vì môi trường tương lai” lần thứ 2 năm 2019.Báo Thanh Niên kể về vụ cá chết ở hồ ông Huỳnh Uy Dũng định 'giải cứu': Phát hiện rò nước thải…Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt ở liên hồ Vĩnh Trung - Thạc Gián, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện rò nước thải. Trước đó, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng từng định 'giải cứu' các hồ này, nhưng dở dang.Sáng 17.6, báo cáo nhanh của Sở TN - MT TP.Đà Nẵng cho biết đãphát hiện rò nước thải ở các cửa ra hồ liên quan vụ cá chết hàng loạt ở liên hồ Vĩnh Trung - Thạc Gián (khu vực mà ông Huỳnh Uy Dũng - Dũng "lò vôi" - từng có ý định "giải cứu").Trước đó, từ ngày 11.6, người dân sống quanh các tuyến Hàm Nhi, Tản Đà, Tô Ngọc Vân… phát hiện xác cá bắt đầu nổi trên mặt hồ, chủ yếu là rô phi to hơn bàn tay.Bản tin ANTV kể về nỗ lực: Bảo vệ môi trường cho quần thể di tích Cố đô…Trong những nỗ lực giảm thiểu rác có hại cho môi trường, mới đây Ban quản lý quần thể di tích Cố đô Huế đã ban hành quy định cho các cửa hàng, quầy lưu niệm đang hoạt động phải sử dụng các sản phẩm phục vụ du khách bằng những vật liệu thân thiện với môi trường.Thay vì sử dụng những chiếc cốc hay ống hút bằng nhựa phổ biến trên thị trường, quầy giải khát này nằm bên trong khu di tích Cố đô Huế lại lựa chọn những sản phẩm trên làm bằng giấy hay ống tre để phục vụ du khách.Bên cạnh đó, trong các quầy bán đồ lưu niệm, chủ cửa hàng cũng đã yêu cầu nhân viên khi gói quà cho du khách phải sử dụng những chiếc túi giấy thân thiện với môi trường.Báo Khoa Học & Đời Sống kể: Theo phản ánh của người dân tại phố Yên Lộ (phường Yên Nghĩa) thì từ khi Cty TNHH cơ giới Thuận Phát (gọi tắt là Cty Thuận Phát) chuyển về hoạt động tại khu đất của HTX dịch vụ tổng hợp Yên Lộ cũng là khởi đầu cho một quá trình đầu độc môi trường.Theo người dân địa phương, Cty Thuận Phát thuê đất của HTX dịch vụ tổng hợp Yên Lộ khoảng hai năm nay. Công ty này chuyên lắp đặt và sửa chữa máy móc công trình, vận tải có “tầm cỡ”… nên lượng dầu nhớt xả ra môi trường rất lớn. Tuy nhiên, đơn vị này không có bất kỳ một hệ thống xử lý nước thải nào. Tất cả nguồn thải đều được “tuồn” ra môi trường.Báo Tài Nguyên & Môi TRường và An Ninh Thủ Đô kể chuyện ô nhiễm thị trường: Bán hàng giả, hàng nhái, gần 600 gian hàng trên các website thương mại điện tử bị gỡ bỏ.Theo Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (Bộ Công Thương), những năm gần đây, TMĐT có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều.... tình trạng buôn bán hàng giả hàng nhái thông qua hình thức TMĐT ngày càng phức tạp. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, như: đối tượng chỉ tiếp nhận đặt hàng online, không có kho hàng hay cửa hàng, bán hàng qua cộng tác viên trung gian hay phân tán hàng hóa ở nhiều nơi.Báo Gia Đình VN kể về vấn đề, có phải: Công ty Việt Thảo ở Thanh Hoá bị dân “tố” gây ô nhiễm môi trường? Công ty Việt Thảo hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại và tái chế dầu, mỡ bôi trơn đang bị người dân phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường tại KCN Bỉm Sơn.Hàng chục hộ dân sinh sống tại khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) phản ánh, họ đang phải “căng mình” hứng chịu mùi hôi nồng nặc bốc ra từ nhà máy sản xuất dầu, mỡ bôi trơn và xử lý chất thải nguy hại của Công ty cổ phần môi trường Việt Thảo.Báo PetroTimes kể: Tuổi trẻ PPS hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.|Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình 5S, vừa qua Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS) phối hợp với Công đoàn và các phòng/xưởng tổ chức chương trình phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng và các hoạt động làm sạch môi trường ngay tại văn phòng làm việc, khu vực nhà xưởng và kho bãi của công ty.Năm nay chủ đề của Ngày Môi trường thế giới là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cân nhắc thay đổi một số thói quen không tốt trong cuộc sống hàng ngày để giảm lượng ô nhiễm không khí thải ra môi trường, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm không khí gây nên sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chúng ta.Báo Người Lao Động kể chuyện Miền Tây ô nhiễm vì thuốc Bảo Vệ Thực Vật (BVTV): Sông bây giờ nước vẫn lớn, ròng đều đặn ngày 2 buổi nhưng gan cùng mình mới dám tắm sông…Theo một nghiên cứu của trường Đại học An Giang, tỉnh An Giang có diện tích đất nông nghiệp khoảng 600.000ha, nếu 1ha sử dụng bình quân 10kg thuốc BVTV thì nhà nông cần đến 6.000 tấn thuốc BVTV/năm. Không kể khối lượng thuốc BVTV tồn lưu trong đất rồi theo nước mưa, nước tưới trôi xuống kênh mương, sông rạch, chỉ riêng khối lượng bao bì, chai lọ, rác thải từ thuốc BVTV ước chừng 600 tấn/năm (trọng lượng bao bì chiếm khoảng 10% tổng lượng thuốc).Nếu lấy "những con số biết nói" này nhân với 2,6 triệu héc-ta tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn vùng thì sẽ thấy một sự thật rất đáng kinh hãi. Kết quả điều tra của Đại học An Giang còn cho thấy có đến 50% rác thải thuốc BVTV được nhà nông vô tư bỏ lại ngoài môi trường, chỉ có 50% được nhà nông bán ve chai (đối với chai nhựa) và các ngành chức năng cùng doanh nghiệp sản xuất nông dược tổ chức thu gom lại để tiêu hủy.Báo Pháp Luật kể: Tỉnh Nghệ An ra công văn yêu cầu ngưng lấy nước sông ô nhiễm nhưng Công ty CP Cấp nước Nghệ An nói công văn không có giá trị pháp lý…Những ngày qua, dư luận ở TP Vinh xôn xao bởi thông tin Công ty CP Cấp nước Nghệ An vào ban đêm lén lút bơm nước sông Đào (một nhánh của sông Lam, Nghệ An) để sản xuất nước sạch (nước máy) bán cho người dân TP Vinh và vùng phụ cận. Người dân lo ngại nước sông Đào ô nhiễm dẫn đến chất lượng nước máy sử dụng không đảm bảo. Trong khi đó, Công ty CP Cấp nước Nghệ An cho rằng nguồn nước sông Đào đảm bảo và việc sử dụng nguồn nước này sẽ hạ giá bán cho người dân.“Chúng tôi không lén lút”… Trao đổi với PV Pháp Luật TP.SG, ông Hoàng Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nghệ An, cho biết: “Chúng tôi không phải bơm lén lút mà có quyền được bơm. Từ cuối năm 2018, trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng, chúng tôi bơm lấy nước sông Đào để súc rửa đường ống, vệ sinh trong Nhà máy Hưng Vĩnh. Và do trong giờ thấp điểm (nửa đêm), Công ty Cấp nước Sông Lam không cấp được nước thô đầu vào nên kể từ ngày 26-4, chúng tôi bơm nước sông Đào để sản xuất nước sạch ở Nhà máy Cầu Bạch. Việc này đã có văn bản thông báo cho phía Công ty Cấp nước Sông Lam”.