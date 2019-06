Malaysia: Chuyến Bay 370 Có Thể Đã Nổ Tung Như Xác Pháo

KUALA LUMPUR - 1 phúc trình mới về chuyến bay 370 của Malaysia Airlines biến mất ngày 8-3-2014, do 1 phi công cô độc và trầm cảm điều khiển.Phúc trình giả định rằng chiếc Boeing 777 chở 239 ngưởi từ Kuala Lumpur đi Beijing đã nổ tung như xác pháo (như confetti) khi đâm xuống biển, cơ may tìm thấy di vật là rất mong manh.Fox News đưa tin: đó là bài viết của chuyên gia hàng không William Langewiesche đăng tạp chí The Atlantic ấn bản Tháng 7 đào sâu thông tin từ 1 phúc trình an toàn hàng không Tháng 7-2018 của 1 đoàn quốc tế.Theo đó, chiếc Boeing không bay theo lộ trình đã định trong 5, 6 giờ sau khi đài kiểm soát không lưu mất liên lạc.Theo ông Langewiesche, quy chế bay tự động bị ngưng 20 phút sau 1 giờ sáng, theo ghi nhận của radar.Phân tích của kỹ sư điện Mike Exner cho thấy chuyến bay 370 chuyển hướng gắt và tăng cao độ gấp rút, làm tăng ảnh hưởng của mất áp suất trong khoang phi cơ ở độ cao 40,000 feet, đưa chuyến bay đâm xuống biển.Chuyên gia lưu ý: mặt nạ dưỡng khí là vô dụng sau 15 phút.Cuộc hôn nhân của phi công chính Zaharie là không êm đẹp, theo mô tả của 1 đồng nghiệp. Nhà chức trách Malaysia cả quyết các phúc trình về điều tra không là sau cùng, vì không có mảnh phi cơ được tìm thấy.Theo chuyên gia Langewiesch, dù hộp đen được tìm thấy, không có gì giải thích chi tiết về điều gì xẩy ra trong phòng lái khi phi công phụ đã ra ngoài.