Huỳnh Thục Vy Bị Phạt Hành Chính

Bà Huỳnh Thục Vy đã bị chính quyền CSVN xi83 phạt hành chánh, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 17 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, người đang được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt vi phạm hành chính với cáo buộc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của chính quyền địa phương.“Bà Huỳnh Thục Vy, vào ngày 17 tháng 6 đăng tải trên trang Facebook cá nhân một biên bản xử phạt hành chính do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 với quyết định xử phạt hành chính 2.500.000 đồng đối với bà Huỳnh Thục Vy.“Văn bản vừa nêu do Chủ tịch phường, ông Đinh Quốc Hùng ký và trong văn bản ghi rõ nguyên nhân xử phạt vi phạm hành chính là do bà Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt vi phạm hành chính với cáo buộc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Văn bản xử phạt hành chính còn yêu cầu bà Huỳnh Thục Vy phải nộp phạt trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày có hiệu lực là ngày 14 tháng 6 và bà Huỳnh Thục Vy sẽ bị cưỡng chế thi hành, trong trường hợp không thi hành đóng phạt.“Vào tối ngày 17 tháng 6, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy lên tiếng với RFA liên quan văn bản xử phạt hành chính này:“Từ hồi phiên tòa đưa ra quyết định cấm mình rời khỏi nơi cư trú, nhưng thực ra mình rời khỏi nơi cư trú nhiều lần vì có rất nhiều công việc cần phải đi ra khỏi phường và hôm trước họ đưa cho mình một cái biên bản về việc vi phạm hành chính. Bây giờ họ lại đưa quyết định xử phạt hành chính, theo đúng trình tự pháp luật của Nhà nước Việt Nam quy định. Theo quan điểm của mình thì phiên tòa xét xử mình hồi tháng 11 năm ngoái, mình xem cả bản án và tất cả lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú hay cấm xuất cảnh là đàn áp nhân quyền đối với mình và mình không có tội gì cả khi mình chỉ sơn lên lá cờ. Mình đã tuyên bố là mình vô tội.”Hình nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy.