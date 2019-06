Giớt Thiệu Cơ Sở Thương Mại: Siêu Thị Thuận Phát Mới Mở Tại Portland/Or

Ông Triệu Huy,Tổng Quản Trị lên đọc diền văn khai mạc và cám ơn quý quan khách hiện diện.Ảnh/Vinh Huỳnh

Hình ảnh trong buổi khai trương Siêu Thị Thuận Phát.Ảnh/Vinh Huỳnh

Portland/OR.- Vào một ngày đẹp trời trong sáng mát mẻ của tiết mùa Xuân,trong một bầu không khí thật vui tươi và náo nhiệt với những màn biểu diễn múa lân ngoạn mục, chiêng trống phụ họa, pháo nổ tưng bừng trong ngày khai trương của một Siêu Thị Thuận Phát mới mở tại Thành phố Hoa Hồng Portland Oregon vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại địa điểm số 5352 SE 82ND Ave, OR 97266 nhằm cung cấp thực phẩm Á Đông & Thực Phẩm Mỹ cho quý đồng hương tại Oregon và vùng Phụ cận.Được biết số lượng người đến tham dự khai trương Siêu Thị Thuận Phát rất đông tràn ngập khu đất rộng 7 mẫu đã từng được chiếm giữ bởi một Siêu Thị Fred Meyer trước đây.Siêu Thị Thuận Phát tọa lạc tại Đại lộ Đông Nam 82 và đường Foster, rộng khoảng 100.000 feet vuông, với đẩy đủ các cửa hàng, Văn phòng, dịch vụ thương mại. Parking rộng rãi, đậu xe an toàn thoải mái.Hàng trăm người đã chờ đợi bên ngoài từ sáng Thứ Sáu trước lễ khai trương của Siêu Thị Thuận Phát.Các cánh cửa mở ra vào lúc 9 giờ sáng, nhưng những người mua sắm đã sắp hàng 2 tiếng trước để thưởng thức buổi lễ tràn ngập vũ điệu múa lân ngoạn mục, pháo nổ tưng bừng trong khung cảnh náo nhiệ và cũng để chứng tỏ họ là một trong những người đầu tiên vào cửa hàng sớm nhất.Terry Emmert nhà phát triển chính thổ lộ rằng nó sẽ không chỉ là một Siêu Thi. Trong vài tháng tới, bên trong Siêu Thị, các cửa hàng sẽ lần lượt mở cửa khai trương, và nơi đây chính là địa điểm qui tu đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để phục vụ quý khách hàng để khỏi mất thời gian quý báu của quý vị.Shun Fat được thành lập vào năm 1993 tại California, là một chuỗi Siêu Thị có 14 địa điểm tại California, Neveda và Texas., đặt trụ sở chính tại California. Theo trang Web của Công ty, chuỗi bán hàng tạp hóa nhập khẩu từ những nơi như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Mexico.Doanh hhân Portland Terry Emmert đã mua lại bất động sản là Chợ Fred Meyer đóng cửa từ tháng 1 năm 2018 và vài tháng sau đó công bố kế hoạch mở chi nhánh Shun Fat tại nơi đây.Shun Fat đến Portland là nhờ Terry Emmert, một doanh nhân lâu năm. Anh ta lớn lên gần khu 60 và Powell, vì vậy anh ta có cơ hội may mắn mua được tài sản 6 mẫu của Siêu Thị Fred Meyer và biến nó thành thánh địa của quận Jade với sự tập trung cao độ của cư dân và doanh nghiệp Châu Á..Trong ngày khai trương thành phần tham dự gồm có:Chủ Tịch Hệ Thống Siêu Thị Thuận Phát: Ông Bà Trần HiếuPhó Chủ tịch: Ông Bà Richard LamPhó Chủ Tịch: Ông Bà Thông LuTổng Quản Trị: Ông Huy TriệuSố đông quan khách được mời và đông đảo quý đồng hương và cư dân thành phố Oregon và vùng Phụ cận.Về cơ quan truyền hình có Đài Truyền Hình số 6 và số 2. Về cơ quan truyền thông báo chí có Tuần Báo Việt Báo Miền Nam và Tuần Báo Việt NNN.Mở đầu chương trình Ông Triệu Huy, Tồng quản trị điều hành Siêu Thị Thuận Phát hân hoan chào mừng quý quan khách đồng thời cũng có đôi lời tri ân và cám ơn tất cả quý khách và quý đồng hương hiện diện đông đảo ngày hôm nay và tuyên bố lý do khai mạc ngôi chợ mới nhằm có cơ hội được phục vụ tất cả quý vị và mong quý vị nhiệt tình chiếu cố ủng hộ Cơ sở chúng tôi với phương châm:” Người Đồng Hương ủng hộ người Đồng Hương”.Về quan khách lên chúc mừng phát biểu cảm tưởng gồm có:Về tôn giáo có Thày Minh Ảnh, chùa Việt Nam OregonĐại diện Cộng Đồng Việt Nam Oregon cô Thủy Đạm và C6 Ngọc Hạnh.Sau đó là khách hàng tràn ngập vô chợ mua hàng, phải chờ đợi tính tiền xong ở các quay tính tiễn cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng nhưng ai nấy đều vui vẻ ra về khi nhận những món quà tặng của Chợ trong ngày khai trương. Một quang cảnh thật,vui tươi và sầm uất cho tới chiều tối khi đóng cửaTiệm mới chất dứt.Buổi chiều từ 5 giờ tới 8 giờ tối, Siêu Thị Thuận Phát còn đặc biệt ưu đãi quý khách một chương trình văn nghệ đặc sắc giúp vui phục vụ quý khách về nhu cầu giải trí cuối tuần hầu cùng chung vui với Siêu Thị Thuận Phát trong ngày khai trương với các Ca sĩ tên tuổi đã khiến bầu không khí trong ngày khai trương tăng thêm phần vui tươi và náo nhiẽt của một ngày Thứ sáu đẹp trời trong tháng.Đến với Siêu Thị Thuận Phát quý khách và quý đồng hương sẽ luôn được yên tâm hài lòng và tha hồ lựa chọn các mặt hàng thực phẩm tràn ngập Việt Hoa Mỹ và đồ gia dụng hàng ngày với các loại thực phẩm tươi tốt và đầy đủ các loại sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, chất lương cao, giá phải chăng với phương châm:” Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.Văn Phòng VBMN chân thành chúc quý Cơ Sở Siêu Thi Thuận Phát khai trương hồng phát và ngày càng phát triển thành công mỹ mãn trên Thương Trường để có thể cạnh tranh với các Cơ Sở Thương Mại khác hầu làm phong phú thêm về lãnh vực cung cấp thực phẩm cho quý khách, quý đồng hương tại Portland Oregon và vùng phụ cận.Tường trình từ Portland OregonBùi Phú/VBMN