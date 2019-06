Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

Bản Tin Báo Chí

Ngày 17/6/2019

Lễ Giổ Đức Tổng Giám Mục Phi-li-phê Nguyễn Kim Điền lần thứ 31

và Lễ Trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2019

Để tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 31 của Đức TGM Nguyễn Kim Điền, vị mục tử kiên cường đã hy sinh mạng sống vì đức tin và lý tưởng tự do tôn giáo, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (PTGDVNHN) đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện và Lễ Vinh Danh và Trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2019 tại thánh đường và hội trường Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, vào ngày chủ nhật 16 tháng 6 năm 2018.









Khoảng 1,000 giáo dân và quan khách tham dự thánh lễ do linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế và linh mục Nguyễn Văn Khải, đến từ Rome, thuyết giảng. LM Nguyễn Văn Khải đã trình bày thực trạng tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam ngày nay và tấm gương dũng cảm của Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền trong việc đấu tranh bảo vệ quyền giữ đạo và hành đạo cho tín đồ các tôn giáo vào những ngày tháng sau khi người cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam.





Buổi Lễ Vinh Danh và Trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền được cử hành ngay sau thánh lễ tại hội trường giáo xứ. Trong phần chào mừng quan khách, Ông Phạm Niên, Trưởng Ban Tổ Chức trình bày sơ lược nguồn gốc Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền và ý nghĩa Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền trong tình hình hiện nay. Tiếp theo, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, một thành viên Ban Thường Vụ PTGDVNHN, trình bày về “chính sách biến chất tôn giáo của Cộng sản Việt Nam”, qua thời gian và các thủ đoạn khác nhau từ khủng bố bạo lực đến ve vản, mua chuộc và hủ hóa.









Cao điểm của buổi lễ là phần tuyên dương và trao giải. Lần lượt hai thành viên Ban Thường vụ PTGDVNHN, ông Phạm văn Đảm, đến từ Boston, và bà Hồng Hoa đến từ Houston đã tuyên đọc lời tuyên dương hai vị được trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm nay là Hòa Thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Sau mỗi lời tuyên dương, hai đại diện của PTGDVNHN là TS Nguyễn Bá Tùng và KS Đỗ Như Điện đến từ Bang California đã trao bản tuyên dương tượng trưng cho Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2019 cho vị đại diện của HT Thích Không Tánh là BS Đỗ Văn Hội, và vị đại diện của của MS Nguyễn Hồng Quang là MS Huỳnh Quốc Bình.











Trong phần đáp từ, qua màn hình lớn, HT Thích Không Tánh ngõ lời với hội trường rằng: “... Trong tình trạng các tôn giáo bị cám dỗ trở nên thụ động và vô cảm trước vận mệnh của dân tộc, trước tình trạng đau khổ của người dân bị đàn áp bất công, các tôn giáo đang dần dần đánh mất bản chất đích thực của mình là phải cổ võ sự thiện và chống lại sự ác. Vì thế, các tôn giáo rất cần những người can đảm dám nói sự thật, dám bênh vực và bảo vệ đạo pháp bất chấp bị cường quyền bách hại. Do đó, những nỗ lực của Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại trong việc ủng hộ các tiếng nói đấu tranh cho tự do tôn giáo ở trong nước, cụ thể qua những buổi lễ vinh danh và trao Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền, là điều rất cần thiết mà chúng tôi hết lòng ủng hộ.”





MS Nguyễn Hồng Quang cũng chia xẻ: “...Dù cảm thấy mình chưa xứng đáng, nhưng tôi xin chân thành cảm ơn Phong trào Giáo dân Việt Nam hải ngoại đã dùng giải này để động viên khích lệ tôi cũng như những vị đã nhận giải trước đây. Tôi hy vọng Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền được tổ chức hàng năm là một lời nhắc nhở cho mọi tín hữu trong các tôn giáo trách nhiệm phải bảo vệ tôn giáo của mình, không chỉ tồn tại và phát triển, mà không bị biến chất và thoái hóa dưới chế độ độc tài cộng sản. Vì chế độ cộng sản luôn luôn muốn tiêu diệt tôn giáo, và nếu không tiêu diệt được thì họ tìm đủ mọi cách để biến chất các tôn giáo, làm cho các tôn giáo chỉ còn cái vỏ bên ngoài là tôn giáo, nhưng thực chất không còn là tôn giáo đúng nghĩa nữa.”









Trong dịp Lễ trao giải năm nay, PTGDVNHN cũng đã tái phát hành tuyển tập “Tổng Giám Mục Phil. Nguyễn Kim Điền: Chứng nhân của công lý và sự thật”. Sách dày 300 trang gồm những văn liệu và bút tích của TGM Nguyễn Kim Điền và chứng từ của 18 tác giả về cuộc đấu tranh cho nhân quyền, sự thật, và tự do tôn giáo của Đức TGM.





Lễ trao Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa mới ra Quyết nghị về Ngày Tưởng niệm Các Nạn nhân của Bạo Lực và Lý do Tôn giáo hay Niềm tin. Nghị quyết nầy yêu cầu các quốc gia thành viên của LHQ và các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực và xã hội dân sự trên toàn cầu tổ chức những sinh hoạt đánh dấu ngày này.