Mùa Banh Trái Cà Na Nữ Của Úc Châu

New York đã loại bỏ việc miễn chích ngừa theo yêu cầu vì lý do tôn giáo đối với các trẻ em học sinh, khi bệnh sởi lan tràn tồi tệ nhất trên toàn quốc trong nhiều thập niên khiến nhiều tiểu bang phải xem xét lại luật lệ cho phụ huynh chọn lực không chích ngừa cho con em. Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang do Dân Chủ dẫn đầu hôm Thứ Năm đã bỏ phiếu xóa bỏ việc miễn trừ, mà trong đó cho phép cha mẹ vì lý do tôn giáo không tuân theo yêu cầu chích ngừa cho con em để nhập học.