Ngân Sách Thâm Thủng Chạm Mức Kỷ Lục $207.8 Tỉ Trong Tháng 5

Ngân sách liên bang trong tháng 5/2019 đã lên tới mức kỷ lục $207.8 tỉ, cao hơn 41.5% so với năm ngoái.Bộ Ngân Khố cho biết việc tăng thâm thủng trong tháng 5 có liên quan đến lịch chi trả của chính phủ: do ngày 1 tháng 6 rơi vào Thứ Bảy, cho nên việc chi trả phúc lợi đã được thực hiện trong tháng 5.Trong suốt 8 tháng đầu của năm ngân sách, tổng mức thâm thủng ngân sách là $738.6 tỉ, tăng 38.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiên đoán cho nguyên năm thâm thủng dự kiến sẽ tăng mạnh. Chính phủ Trump dự trù lên tới $1 trillion. Trong khi Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội dự đoán mức thâm thủng ít hơn một chút: $896 tỉ.Về dự đoán thâm thủng cho những năm tới, chính phủ Trump tiên đoán mức thâm thủng $1 trillion sẽ duy trì trong bốn năm kế tiếp trước khi giảm. Trong khi Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội lại cho rằng phải đến năm 2022 thì mức thâm thủng mới chạm mức $1 trillion, và sẽ giữ ở mức trên $1 trillion cho đến năm 2029.