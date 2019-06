Thanh Tra Là Nỗi Hãi Hùng Của Doanh Nghiệp

Theo báo Tiền Phong, mới đây, một doanh nghiệp ở Sài GÒn đã lên tiếng kêu cứu về tệ nạn thanh tra tại Việt Nam. Theo công ty Phi Long, trong một năm họ phải tiếp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp thanh, kiểm tra tới 138 lần!Ông Lê Văn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Cty Phi Long đã báo Tiền Phong biết: Dự án An Khánh 2 do Công ty thực hiện theo quyết định của thành phố. Thế nhưng ông Hồ Hải Phong, Chủ tịch UBND phường Bình An, quận 2 đã ra chỉ đạo thanh kiểm tra 26 lần; phòng Quản lý Đô thị Quận 2 thanh, kiểm tra 6 lần; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thanh kiểm tra 7 lần, Văn phòng Đăng ký đất đai thanh, kiểm tra 15 lần…Chưa hết, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM do ông Nguyễn Thanh Toàn - Phó giám đốc chỉ đạo và chủ trì đã thanh kiểm tra 3 lần; Sở TNMT kiểm tra 4 lần nhưng không lập biên bản…Ngoài ra, các Dự án của Cty Phi Long tại quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh cũng phải trải qua hàng loạt cuộc thanh, kiểm tra của cơ quan nhà nước. Cty Phi Long cho biết họ đã trải qua 138 cuộc thanh kiểm tra các dự án do Cty làm chủ đầu tư.Cũng theo ông Tuấn, điều đáng nói các cuộc thanh tra, kiểm tra thì nhiều, nhưng không có ích lợi gì cho công ty. Những vướng mắc, thủ tục, khó khăn của Cty kiến nghị cho đến nay vẫn không được giải quyết. Thí dụ: nhiều người dân mua nhà đất các dự án vẫn chưa làm sổ hồng, sổ đỏ; tiến độ dự án chậm do chưa được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch … Kết quả là hàng nghìn tỷ đồng vốn của Cty đang bị chôn chân tại các dự án, đẩy doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản, đồng thời gây khó khăn cho đời sống của rất nhiều người dân tại dự án.Ông Tuấn còn cho biết thêm, Dự án Chung cư Miếu Nổi, ở quận Bình Thạnh mà Cty này triển khai đến nay 22 năm vẫn chưa hoàn thành. Lý do là vì thủ tục kiểu “trên bảo dưới không nghe”, và “ngâm” hồ sơ, không giải quyết. Cty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để phát triển, triển khai dự án.Trước phản ánh về sự việc doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra 138 lần, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đã có văn bản chỉ đạo thanh tra tìm hiểu, làm rõ để xử lý, giải quyết.Người dân trong nước đã có câu mỉa mai: ở Việt Nam, công ty hành chính có nhiệm vụ “hành dân là chính”!