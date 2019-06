VCCI Đề Nghị Bỏ Quy Định: Lợn Không Được An Chuối, Bèo Tây

Theo Dân Trí ngày 11/06/2019, vừa qua Cục Chăn nuôi có sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2019 của Bộ NN&PTNT về ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam. Thông tư này đã gây bất mãn dư luận thời gian qua với, những quy định “lợn không được ăn cây chuối, bèo tây”, “thỏ không được ăn cà rốt”…Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa cho biết không đồng tình với qui định này. VCCI cho rằng, thông tư này được xây dựng theo cơ chế “chọn cho”, tức là người dân và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những loại thức ăn chăn nuôi có trong danh mục. Phương pháp quản lý này không hợp ly và mang tính áp đặt.Luật pháp có qui định mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Do vậy, VCCI cho rằng, pháp luật chỉ nên tập trung quy định những ngành nghề, hoạt động kinh doanh bị cấm, chứ không nên quy định danh mục cho phép.Phương pháp quản lý kiểu trên sẽ dẫn đến nguy cơ cơ quan nhà nước chỉ cần “quên” hoặc không biết đến một loại thức ăn chăn nuôi theo tập quán nào đó là người dân và doanh nghiệp không được phép kinh doanh loại thức ăn đó.Trên thực tế, mỗi loại vật nuôi, mỗi vùng miền, người dân lại có những kinh nghiệm chăn nuôi dân gian khác nhau, mà cán bộ quản lý nhà nước khó có thể biết hết được.VCCI cũng cho rằng, phương pháp này còn có thể gây cản trở tự do sáng tạo, sáng kiến của người dân và doanh nghiệp. Chẳng hạn, khi người dân tìm ra một loại thức ăn chăn nuôi mới sẽ không được phép đưa vào kinh doanh.Cũng theo VCCI, qua ý kiến của một số chuyên gia, ngoài các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật được người dân sử dụng làm thức ăn chăn nuôi theo tập quán, còn có trường hợp sử dụng một số loại thức ăn có nguồn gốc khoáng vật hoặc vi sinh vật. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định bổ sung cả thức ăn chăn nuôi theo tập quán có cả nguồn gốc hữu cơ và vô cơ.