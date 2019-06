Viết Về Nước Mỹ Năm Thứ XX: 11/8/2019, Họp Mặt Ra Mắt Sách 16 Tác Giả Sẽ Nhận Giải

* 8 Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019

1. Crystal H. Võ Như Ý, với bài "Kêu Khóc Bằng Tiếng Việt."

2. Lê Xuân Mỹ, với hai bài "Mẹ Tôi Nằm Bệnh Viện Ở Mỹ;"

3. Susan Nguyễn, với bài "Bên Bờ Sinh Tử."

4. Pha Lê, bài "Cơn Bão Ngoài Trời, Bão Trong Lòng."

5. Nguyễn Kim Nên, với bài "Người Đấm Bóp Của Tổng Thống Mỹ."

6. Nguyễn Thị Thu Hương, với bài "Đứa Con Đứng Đường."

7. Minh Thúy, với bài "Chuyện Những Bà Mẹ".

8. duyenky, với hai bài "Thời Gian Ơi, Xin Dừng Lại;"

* 8 Tác Giả vào Chung Kết VVNM 2019

1. Hoàng Chi Uyên với bài "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc;"

2. Nguyễn Văn Tới, với hai bài "Đời Phi Công...Không Người Lái;" & "Philippines, Ngày Trở Lại."

3. Trần Ngọc Ánh, với hai bài "Tình Muộn" và "Ông Đồ Già Trên Đất Mỹ."

4. Võ Phú, với bài "Tôi Dạy Tiếng Việt”;

5. Ngọc Hạnh, với bài "Hoa Thịnh Đốn và Bức Tường Đá Đen";

6. Hồ Nguyễn, với loạt bài "Khởi Nghiệp Trên Đất Mỹ”

7. Tố Nguyễn, với hai bài "Chuyện Thuế & Chuyện Đời" & "Mẹ Tôi Thành Công Dân Mỹ".

8. Vĩnh Chánh, với hồi ký "Đằng Sau Mặt Trăng I &II."

* Về việc Tuyển Chọn Giải Chung Kết hàng năm

Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ XX - gồm những bài viết được phổ biến từ 1 tháng Bẩy 2018 tới 30 tháng Sáu 2019 - được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 11 Tháng Tám 2019, và 16 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.Chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ được phát động từ 30 Tháng Tư năm 2000, với ngân sách giải thưởng hàng năm là 35,000 mỹ kim. Riêng giải Chung Kết Tác giả Tác phẩm trong năm là 10,000 mỹ kim. Họp mặt phát giải và ra mắt sách năm thứ nhất được tổ chức tại Richard Nixon Library, Yorba Linda, California, ngày 29 tháng Mười Một 2000. Từ đây, liên tục 20 năm, mỗi ngày đều có phổ biến bài viết mới, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo Online. Quốc Hội Hoa Kỳ trong khoá họp ngày 28 tháng Bẩy 2010, đã chính thức tuyên dương Việt Báo về giá trị văn hoá, lịch sử mà chương trình Viết Về Nước Mỹ đạt được.Sang năm thứ 20, sách "Viết Về Nước Mỹ" do Việt Báo ấn hành đã được 22 cuốn, hơn 14,000 trang sách. Ngoài các ấn bản chính thức của Việt Báo, hàng ngàn bài viết cũng liên tiếp được trích đăng lại trên các trang mạng và sách báo Việt ngữ trong ngoài nước, nhiều cuốn sách được in đi in lại. Không kể số lượng người đọc sách báo, chỉ riêng tổng số lượt đọc viết về nước Mỹ trên Việt Báo online hiện đã trên 800 triệu. Một số tác giả có bài viết đạt kỷ lục trên dưới 1 triệu lượt người đọc.Gần 5,800 bài viết của hàng ngàn tác giả Viết Về Nước Mỹ hiện được phổ biến trên Vietbao.com. Bạn đọc có thể vào "Danh Sách Tác Giả" gõ tên để đọc bài và xem thêm những bài khác do cùng một người viết.Sau đây là danh sách các tác giả sẽ nhận giải thưởng 2019.Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt, kết hôn, làm con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19, cô tiếp tục viết văn tiếng Việt. Số bài viết trong năm: 5Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Năm 2019. Ông là anh cả trong 9 anh chị em, có người cha chết trong trại cải tạo Vĩnh Phú từ 1979, bà mẹ một mình lo cho các con. Ông qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Bài đầu, viết cho Ngày Lễ Mẹ 2019: "Mẹ Tôi Nằm Bệnh Viện Ở Mỹ." Bài mới nhất, viết trong ngày sinh nhật thứ 88 của Mẹ. Tựa đề trích từ lời cuối của bài viết xúc động: "Alzheimer, Với Mẹ Cũng Là Một May Mắn...” Số bài viết trong năm: 3.Tác giả sinh quán tại Huế, hiện đang định cư tại Canada. Năm 2018, với bài viết “Đi Tìm Xác Ba”, bà đã nhận giải "Hồi Ức 50 Năm Tết Mậu Thân." Sau đó, tiếp tục dự Viết về nước Mỹ 2019. Số bài viết trong năm: 2.Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Tám 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Số bài viết trong năm: 5.Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Bẩy 2018. Bà hiện là Hội Trưởng Hội Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức - Bình Dương, đang làm việc trong ngành thẩm mỹ tại Houston, Texas. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tác giả, kể về người bạn đời của bà là Ông Nguyễn Duy Huynh, một tị nạn Việt, làm việc tại Houston Club và trở thành người đấm bóp tin cậy của Tổng Thống Bush và gia đình ông. Số bài viết trong năm: 1.Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2010. Bà quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle,. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững. Số bài viết trong năm: 4.Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Số bài viết trong năm: 7.Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Bẩy 2018, với bài “Thời Gian Ơi, Ngừng Lại”. Bà cho biết tên thật Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky (chữ thường, viết liền). Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN. Sau 30.4.1075: giáo viênVật Lý - Q.10 -Tp HCM – VN. Theo chồng và 3 con gái đi Mỹ diện HO năm 1999, định cư tại Chicago-IL-USA. Số bài viết trong năm: 2.Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2019. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bài viết đầu tiên: "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc" kể về hoạt động xã hội; Bài thứ hai: "Ban Cướp Biển," hồi ký về nhóm điều tra chống cướp biển trại tị nạn Pulau Bidong. Số bài viết trong năm: 4.Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2017 và đã liên tiếp nhận các Giải Biệt VVNM 2017; giải Danh Dự VVNM 2018. Ông là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippines năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Bài mới nhất: "Philippinnes, Ngày Trở Lại," là tự sự của một thuyền nhân từng tới trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ, trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Số bài viết trong năm : 8Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2018. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955. Bài đầu tiên: "Tình Muộn," cho biết từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng 11 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Số bài viết trong năm: 11.Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978 tại Nha Trang, định cư tại Virginia từ 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục Viết về nước Mỹ với 2 bài cho năm 2016. Từ tháng Mười 2018, ông cho thấy sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Hai bài viết tiêu biểu cho thấy những đặc thù trong sinh hoạt giáo dục tại Hoa Kỳ. Số bài viết trong năm: 10.Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Hai 2019, khi tuổi đã kề ngưỡng cửu tuần (90). Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, bà hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết mới nhất kể về Washington D,C. mùa lễ chiến sĩ trận vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Số bài viết trong năm: 7.Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biển mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida. Sau khi nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2018, ông tiếp tục viết mạnh mẽ hơn, với loạt hồi ký về chuyện khởi nghiệp trên đất Mỹ. Số bài viết trong năm: 9.Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Cô hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết khác thường. Hai bài tiêu biểu là những đề tài quen thuộc, nhưng với cách nhìn cách viết của tác giả, bỗng hiện ra những xúc động sâu sắc. Số bài viết trong năm: 14.Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2012. Với bài "Tháng Ngày Tao Loạn", tự truyện của một Y sĩ trưởng tiểu đoàn Nhảy Dù từng chiến đấu tại vành đai Saigon tới giờ phút cuối ngày 30 tháng Tư 1975, Vĩnh Chánh đã nhận giải Danh Dự 2013. Sáu năm sau, ông góp thêm bài viết thứ 15. Giống như những bí ẩn "đằng sau mặt trăng," đây là tự truyện về những mảnh vỡ của một gia tộc hoàng phái quyền chức, với nhiều tình tiết bị lịch sử khuất lấp. Bài I, từ vụ án Đảng Tân Việt từng làm rung rinh kinh thành Huế đầu thế kỷ 20, với việc người Pháp kết án các thầy giáo Đào Duy Anh, Đặng Thái Mai, Bửu Tiếp, các học trò Đồng Khánh, Quốc Học: Huỳnh Thị Liễu, Nguyễn thị Quang Thái, và Võ (Nguyên) Giáp, tới việc cộng sản thủ tiêu người quốc gia. Và bài II, về những mảnh vỡ trên đất Mỹ, sự sai sót y khoa tai hại và các phúc lợi xã hội tốt đẹp tại Hoa Kỳ đầu thế kỷ 21. Số bài viết trong năm : 1- Giải mang tên Bà Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát huy tiếng Việt văn hóa Việt trên đất Mỹ : Kết quả sẽ được công bố sau.- Trong danh sách vào chung kết, sẽ có một (1) Giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2019, và hai (2) giải bán kết cho tác giả và tác phẩm.Thể lệ tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ khởi đầu, năm 2000, có ghi rõ: "Mục tiêu của giải thưởng là cổ võ việc ghi lại những kinh nghiệm hội nhập của người Việt vào dòng sống nước Mỹ, càng nhiều chi tiết sống thực càng hay. Bài tham dự có thể là truyện ký, truyện ngắn, tạp bút... Người viết có thể gửi nhiều bài tham dự, hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn là liên quan tới nước Mỹ."Hàng năm, một hội đồng tuyển chọn chung kết sẽ quyết định các giải bằng cách cho điểm dựa trên tiêu chuẩn: 1) Đề tài, nội dung; 2) Cách viết, sức viết; và 3) Ý nghĩa thông điệp của bài viết.Liên tục suốt 19 năm qua, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo online, mỗi ngày đều có thêm bài mới. Tất cả hiện lưu trữ đầy đủ trên Vietbao.com, có 329 giải thưởng đã được trao tặng, trong số này có 18 giải chung kết, mỗi giải 10.000 mỹ kim.Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ năm 2016 gồm 9 thành viên:- Một đồng nghiệp uy tín: nhà báo Bồ Đại Kỳ, nguyên chủ nhiệm báo KBC Hải Ngoại.- Năm tác giả Viết Về Nước Mỹ từng nhận giải thưởng: Trương Ngọc Bảo Xuân, Lê Tường Vi, Khôi An, Bồ Tùng Ma, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Viết Tân.- Ba đại diện Việt Báo: Nhã Ca, Hoà Bình, Phạm Quyến- Và Trưởng ban tuyển chọn từ 2017: Trương Ngọc Bảo Xuân, tác giả đã nhận giải Chung Kết năm thứ hai, 2001.Tư vấn: Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên trưởng ban tuyển chọn VVNM 2003-2016, chủ biên Xuân Việt Báo đồng thời là bình luận gia của truyền thông Việt ngữ và các đài phát thanh quốc tế./.