Hạn Hán, Sốt Xuất Huyết, Nô Lệ, Rác Nhựa…

Miền Tây bị cơn thiếu nước hành thê thảm…Báo Con Người & Thiên Nhiên kể: Mấy tháng nay, người dân ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang khổ sở với đợt hạn hán gay gắt. Họ mòn mỏi chờ mưa xuống do không thể sạ lúa vì nước ngọt trong cống đập bị tù đọng, nhiễm hóa chất từ phân bón, thuốc trừ sâu, mầm bệnh tồn dư.Còn việc nấu ăn, tắm giặt hằng ngày, nơi nào chưa có trạm cấp nước sạch thì người dân phải dùng nước giếng.Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia World Bank tại Việt Nam, nhận định: “Việt Nam đang đứng trước một cuộc khủng hoảng cận kề về tài nguyên nước, mà tôi gọi là quá nhiều, quá bẩn và quá ít!”.Báo Tuổi Trẻ kể về TP.SG: sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng.Một số bệnh viện ở TP.SG tiếp nhận và điều trị bệnh sốt xuất huyết cho biết số ca mắc bệnh này bắt đầu có xu hướng tăng. Hiện đang là khoảng thời gian mùa mưa bắt đầu, các bác sĩ dự báo tình hình có thể tiếp tục tăng trong những tuần sắp tới.Theo số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng TP.SG, số ca mắc tay chân miệng trong tháng 5 cũng tăng 26% so với tháng trước đó. Từ đầu năm đến hết tháng 5-2019, toàn TP có 1.016 ca mắc tay chân miệng (gồm 222 ca nội trú và 794 ca ngoại trú), chủ yếu tăng số ca ngoại trú.Báo GiadinhNet kể: Nghệ sỹ saxophone Xuân Hiếu hơn một năm qua mắc phải căn bệnh ung thư. Và trước đó nhạc sĩ Trần Quang Lộc cũng mắc phải căn bệnh ung thư bàng quang. Nếu không được phát hiện sớm, tỷ lệ tử vong của căn bệnh này rất cao.Trước nghệ sĩ trẻ Xuân Hiếu, nhạc sĩ Trần Quang Lộc với những ca khúc nổi tiếng như "Về đây nghe em", "Có phải em mùa thu Hà Nội"… cũng mắc bệnh ung thư bàng quang. Ở thời điểm mới phát hiện, ông đã thực hiện một cuộc giải phẫu nhưng căn bệnh trở nên nặng hơn. Ngoài ung thư bàng quang, nhạc sĩ còn phát hiện mình có một khối u ác tính trong phổi cần phải mổ gấp để kéo dài được sự sống.RFI nêu câu hỏi: Bác sĩ Cuba làm «nhiệm vụ quốc tế» hay nô lệ? Đơn kiện chính quyền Cuba về «tội ác chống nhân loại vì cưỡng bách làm nô lệ» đã được các tổ chức bảo vệ nhân quyền gởi lên Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye từ ngày 14/05/2019. Theo đó, «hàng ngàn bác sĩ Cuba bị buộc phải tham gia các chương trình làm việc ở nước ngoài trong các điều kiện như nô lệ, mang lợi tức về cho chính quyền La Habana».Với số lượng đông đảo các bác sĩ Cuba phục vụ tại hơn 60 nước, chế độ La Habana cung cấp lực lượng nhân viên y tế cho các nước đang phát triển cao hơn cả tất cả các nước G8 cộng lại.Báo Dân Việt kể: Việt Nam đứng top 5 châu Á, thứ 17 thế giới về ô nhiễm rác nhựa…Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong 5 quốc gia ở châu Á đứng đầu về lượng rác thải nhựa đổ ra biển với khoảng 13 triệu tấn rác thải nhựa ra đại dương hàng năm và xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới...Nghề cá, nuôi trồng thủy sản, các hoạt động giải trí và phúc lợi toàn cầu đều bị ảnh hưởng tiêu cực do ô nhiễm rác thải nhựa, với ước tính giảm 1-5% lợi ích mà con người lẽ ra được hưởng từ đại dương.Theo một nghiên cứu được công bố tuần qua trên Bản tin về ô nhiễm hàng hải, chi phí mang lại những lợi ích như vậy, được gọi là giá trị hệ sinh thái biển, lên tới 2,5 triệu USD mỗi năm. Mỗi tấn chất thải nhựa cũng được cho là làm giảm giá trị môi trường tới 33.000 USD và ước tính có khoảng 8 triệu tấn ô nhiễm nhựa đổ vào các đại dương trên thế giới hàng năm.Báo Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Các con đập trên sông Mê Kông đã đe dọa nghiêm trọng sức khỏe sinh thái, nền kinh tế và an ninh lương thực của khu vực. Theo Trung tâm Quản lý môi trường Quốc tế (ICEM), nếu cả 11 đập được xây dựng thì đến năm 2030, tài nguyên cá bị giảm 26-42% so với năm 2000. Ủy hội Sông Mê Kông (MRC) thì ước tính, nếu tất cả các dự án thủy điện được xây dựng, lượng phù sa mịn sẽ giảm tiếp một nửa.Thiếu phù sa, đồng bằng sẽ không được bồi đắp, sức tàn phá của dòng chảy tăng lên, sạt lở sẽ dữ dội hơn. Khi đó, ông Lê Anh Tuấn, chuyên gia môi trường và tài nguyên, thuộc Trung tâm Biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ), dự báo: “Sự tan rã của đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn là vấn đề thời gian“.Báo Người Lao Động kể: Dùng ống hút cỏ bàng thay thế ống hút nhựa; túi giấy, túi vải thay thế túi ni-lông; mang theo cà mèn, bình nước để mua đồ ăn, thức uống... là cách nhiều bạn trẻ lựa chọn...Nỗ lực hạn chế rác thải nhựa cũng được nhiều quán ăn, cộng đồng bán hàng online ủng hộ. Không kêu gọi suông khách mang theo bình đựng khi mua nước, trà sữa, một số quán như A Kafe (quận 3) giảm ngay 5.000 đồng/phần nước cho khách mang theo bình đựng hoặc ly sứ… Một số trang mạng như Chợ quê Tử tế chuyên bán các sản phẩm thân thiện môi trường như giỏ cỏ bàng, đồ gia dụng từ tre, giảm ngay 10% cho khách trong tháng 6. Cửa hàng bán quần áo Con Quạ Đen thông báo mỗi 1 hóa đơn cửa hàng chỉ sử dụng 1 túi ni-lông, ngoài ra từ ngày 4-5, khách trả lại túi ni-lông của cửa hàng (không rách) kèm hóa đơn mua hàng sẽ được giảm giá cho các lần mua sau...VnExpress kể: Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế và Bộ Công an, chiều 12/6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết gần đây tình hình mất an ninh trật tự tại các cơ sở y tế diễn ra phức tạp. Mức độ bạo hành ngày càng có khuynh hướng táo tợn và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, nạn trộm cắp, lừa đảo, cò mồi, giả danh nhân viên y tế, bắt cóc, gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản của các cơ sở y tế vẫn xảy ra.Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số vụ bạo hành xảy ra trong năm 2017-2018 nhiều hơn so với các năm trước. Năm 2017 xảy ra 13 vụ, trong khi cả 3 năm 2014 - 2015 - 2016 tổng cộng 12 vụ. Bạo hành chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh (60%), 20% ở tuyến trung ương.70% nạn nhân là bác sĩ, 15% là điều dưỡng. Tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân, 60% xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho bệnh nhân, người nhà.Hà Nội Mới kể chuyện ung thư: Nhóm nghiên cứu chung của Đại học Southampton và Đại học Bangor, dựa trên dữ liệu chính thức của Viện nghiên cứu ung thư Anh và Cục Thống kê quốc gia Anh, đã tiến hành phân tích so sánh về nguy cơ tử vong do hút thuốc và uống rượu.Họ nhận thấy rằng khi uống một chai rượu vang đỏ mỗi tuần, nguy cơ mắc bệnh ung thư ở nam và nữ lần lượt là 1% và 1,4%, tương đương với khoảng 5 điếu thuốc mỗi tuần đối với nam và 10 điếu mỗi tuần đối với nữ.Lao Động Thu Đô nêu ước mơ: Chung tay đưa Việt Nam trở thành quốc gia không khói thuốc…“Nếu bạn không hút thuốc, đừng bắt đầu. Nếu bạn hút thuốc, hãy bỏ...”, đó là chia sẻ của ông Brett Taylor đại diện Philip Morris International (PMI) tại Việt Nam, khi đề cập đến một số giải pháp để Việt Nam từng bước đạt được mục tiêu về một quốc gia không khói thuốc.Theo ông Brett Taylor, hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 1 tỉ người vẫn đang hút thuốc lá. Mặc cho những nỗ lực của các quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến tỉ lệ người tiếp tục hút thuốc vào năm 2025 vẫn sẽ giữ nguyên và không có nhiều biến chuyển nếu không có những biện pháp tích cực hơn. Vì vậy, từ quan điểm y tế công cộng, nhiều sản phẩm thay thế có thể hỗ trợ từ bỏ thuốc lá điếu đã ra đời.VietnamNet kể: Nhà máy ở Nghệ An bị tố lấy nước ô nhiễm sản xuất nước sạch…Người dân ở TP Vinh (Nghệ An) và vùng phụ cận phản ánh việc công ty CP Cấp nước Nghệ An sử dụng nước ô nhiễm để sản xuất nước sinh hoạt.Trạm bơm Cầu Mượu (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) lấy nước từ sông Đào bơm vào nhà máy nước Hưng Vĩnh (phường Đông Vĩnh, TP Vinh, thuộc công ty CP cấp nước Nghệ An) để sản xuất nước sạch bán cho người dân.Nhiều người dân cho rằng nguồn nước ở sông Đào thường xuyên bị ô nhiễm, không đủ tiêu chuẩn đầu vào.Vietnam Plus kể: Ngày 13/6, sau gần một tháng áp dụng làm sạch bằng công nghệ Nano-Bioreactor trên sông Tô Lịch (đoạn Hoàng Quốc Việt), tình trạng ô nhiễm tại dòng sông này đã được cải thiện rõ rệt.Nhìn bằng mắt thường có thể thấy rằng dòng nước tuy còn váng đen nhưng đã trong hơn và không còn mùi hôi thối. Một vài người dân thậm chí có thể câu cá trên đoạn sông này.Trước đó, từ ngày 16/5, Hà Nội triển khai phương án thí điểm xử lý ô nhiễm, làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản . Công nghệ được cho rằng sẽ xử lý tất cả các vấn đề ô nhiễm trên con sông này trong thời gian ngắn.