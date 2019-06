Tập Cận Bình Nhức Nhối

Có thể sẽ tới một lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thấy cần chiến tranh để củng cố quyền lực nội bộ? Trong trường hợp đó, sẽ ra lệnh quân đội Trung Quốc ra tay tấn công Việt Nam? Hay tấn công Đài Loan trước? Không ai tiên đoán chinh xác những ngày sắp tới.Nhưng có vẻ như, khi tấn công Đài Loan, nội bộ chính trị Hoa Lục sẽ phất cao lá cờ thống nhất và sẽ dễ dàng kêu gọi hy sinh hơn?Nhật báo The London Free Press của Anh quốc có một bài bình luận của Gwynne Dyer nói rằng tranh chấp thương mại hiện nay giữa Mỹ-TQ có thể dẫn tới một kịch bản bất ngờ: TQ sẽ tấn công Đài Loan.Có nhiều lý do để suy đoán như thế. Trước tiên, nên nhìn thấy rằng kinh tế TQ mấy năm nay đã rung rinh rồi. Sản lượng ngành sản xuất suy giảm trong năm 2018, và cũng trong năm ngoái thương vụ xe hơi mới lần đầu suy giảm kể từ năm 1990.Trong khi đó, tổng số nợ của TQ – dù được tính bằng nhưng con số rất ngờ vực – lên tới gấp ba lần tổng sản lượng quốc dân GDP, tức là phải báo động. Đối chiếu với lịch sử, đó là mức độ nợ mà Nhật Bản gặp phải để rồi dẫn tới trận suy thoái kinh tế kéo dài 3 thập niên kể từ năm 1991.Thất nghiệp TQ tăng, thương vụ ngành bán lẻ giảm, thị trường chứng khoán giảm ¼ trong năm 2018. Do vậy khi Trump khởi động chiến tranh thương mại… là giới tư bản đỏ TQ kinh hoàng. Vì sợ kinh tế TQ mấp mé bờ suy thoái? Cách tiện nhất cho Tập Cận Bình là, gây chiến với Đài Loan? Đó là một kịch bản có thể xảy ra.Thêm nữa, Biển Đông lúc nào cũng là gân gà, khó nhai… và khó là động cơ để đoàn kết toàn dân Hoa Lục. Nơi Biển Đông bây giờ đã thấy nhiều dân chơi giang hồ vào rồi… TQ đâu có cần đánh chiếm đảo nào nữa. Còn nói chuyện tấn công Việt Nam thì là lâu dài, cứ tằm ăn dâu sau khi bơm tiền mua đứt ba đặc khu làm chỗ cho tư bản đỏ TQ có chỗ vào vui chơi vẫn hay hơn là chiến tranh.Báo Anh quốc The Express lại cho thấy Biển Đông ngày càng đông thêm: Úc châu bơm tiền vào các nước trong khu vực Thái Bình Dương để sau này có chỗ nương nhờ khi bùng nổ chiến tranh.Thủ Tướng Úc châu Scott Morrison nói sẽ bơm tiền 3 tỷ đôla (khoảng 1.6 tỷ Bảng Anh) cho quỹ phát triển và đầu tư vào các dự án trong các quốc gia Thái Bình Dương, ngoài phạm vi TQ.Có vẻ như thế giới đều nghĩ rằng Biển Đông là sân khấu chiến trường tương lai…Trong khi đó thông tấn Nga Sputnik từ Moscow có bài bình luận của Piotr Tsvetov nêu khả năng: Đức quốc gửi tàu chiến vào Biển Đông… Báo chí nước ngoài đã nhiều lần đưa tin về ý định của chính quyền Đức gửi tàu chiến đến Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở khu vực này, theo nhà phân tích Petr Tsvetov từ Sputnik.Ý định của Đức quốc không mới, và cũng không nguyên bản. Trong vấn đề này, chính phủ Merkel đang theo sau Mỹ và các đồng minh NATO khác. Các quốc gia này cho rằng khi sở hữu sức mạnh quân sự đáng kể , Bắc Kinh sẽ gia tăng kiểm soát các tuyến đường thương mại đi qua biển Đông. Và chỉ riêng trong năm 2016, Đức đã vận chuyển khối lượng hàng hóa trị giá 117 tỷ đô la dọc theo tuyến đường này! Tuy nhiên, không một tờ báo nào đưa tin cho biết Trung Quốc đã ngăn chặn bất kỳ tàu Đức nào đi qua Biển Đông....Rõ ràng là việc gửi tàu chiến Đức đến biển Đông sẽ gây ra xích mích trong quan hệ giữa Berlin và Trung Quốc. Ngay cả bây giờ, khi vấn đề này mới chỉ đang được thảo luận ở Berlin, Trung Quốc đã nhắc lại việc những người lính Đức ở Bắc Kinh năm 1900 đã tham gia vào cuộc đàn áp tàn bạo cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn.Nhưng đối với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn… câu chuyện Châu Á cũng là hồi hộp chờ xem ông Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un muốn quậy cái gì. Thông tấn KBS kể một nỗi lo đã hiện thực: Bắc Triều Tiên đang tiếp tục đóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo.Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Mỹ ngày 12/6 (giờ địa phương) cho biết miền Bắc vẫn đang tiếp tục đóng tàu ngầm, có khả năng là một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Sinpo khác, tại nhà máy đóng tàu Sinpo của nước này.Kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại xác định có một số hoạt động của trang thiết bị gần tòa nhà dùng cho mục đích đóng tàu ở nhà máy Sinpo, cho thấy có thể miền Bắc đang đóng một tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo khác.Trang web của Mỹ cho biết ở khu vực neo tàu không xuất hiện thay đổi nào lớn. Miền Bắc đã bố trí 12 vật thể, được phỏng đoán là cầu trục, cách nhau một khoảng cách nhất định trong vòng từ ngày 11/4 tới ngày 5/5. Các cầu trục này được phân tích là đóng vai trò hạ trang thiết bị hạng nhẹ xuống lối ra vào của tàu ngầm và sà lan phục vụ mục đích phóng thử tên lửa từ dưới nước.Trước đó, giới quan sát đã nhiều lần nhận định Bắc Triều Tiên sở hữu tàu ngầm diesel 2.000 tấn lớp Sinpo có thể gắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM), và đang đóng thêm tàu ngầm kiểu mới.Duy có một điều làm Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đồng minh hài lòng: bản tin RTI ghi lời Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn: sự hợp tác giữa 3 bên Đài Loan, Mỹ và Nhật sẽ tạo nên nhiều lợi ích hơn cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.Ngày 13-6 Tổng thống Thái Anh Văn trong lúc tiếp “Phái đoàn học giả chính trị Mỹ và Nhật Bản” của Viện Nghiên cứu Brookings cho biết, bắt đầu từ năm 2019 Nhật Bản tham gia vào chương trình “Khung hợp tác và Đào tạo toàn cầu” (GCTF) của Mỹ và Đài Loan, bà tin rằng thông qua mối quan hệ hợp tác giao lưu giữa ba bên sẽ mang lại càng nhiều lợi ích cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.Bản tin cũng ghi lời Tổng thống Thái Anh Văn mong muốn Đài Loan có thể tăng cường mối quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ và Nhật Bản, tạo thêm một bước tiến trong việc nâng cao mức ổn định và hòa bình cho khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết: “Trong tương lai chúng tôi cũng sẽ dốc sức thúc đẩy Hiệp định FTA với Mỹ và Nhật Bản, cũng sẽ tích cực đăng ký gia nhập vào Hiệp định CPTPP, hy vọng thông qua sự hợp tác chặt chẽ này, tăng cường mối quan hệ đối tác cho nhau, tiến tới nữa nâng mức ổn định và hòa bình của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương lên một tầm cao hơn.”Sau đó Tổng thống Thái Anh Văn tiếp tục đón tiếp các học viên trong “Lớp đào tạo Viễn Bằng” của Bộ Quốc phòng thuộc kỳ học thứ 14 cho biết, Đài Loan đã chủ động trong việc tích cực tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế, là mong muốn thế giới thấy được Đài Loan có khả năng đóng góp cho cộng đồng quốc tế, đồng thời gánh lên trách nhiệm bảo vệ hòa bình của khu vực.Tổng thống Thái Anh Văn cho biết: “Đài Loan có diện tích đất đai không lớn lắm, nhưng là một thành viên trong cộng đồng quốc tế, chúng tôi cũng chủ động trong việc tích cực tham gia vào chương trình hợp tác với quốc tế, bất kể là công tác cứu trợ nhân đạo, cứu trợ y tế, nghiên cứu và phòng chống bệnh tật v.v..., là muốn giúp cho thế giới thấy được Đài Loan có khả năng đóng góp cho quốc tế, và có thể gánh lên trách nhiệm bảo vệ hòa bình cho khu vực, là một đối tác không thể vắng mặt trong cộng đồng quốc tế.”Đối tượng tham gia vào Lớp đào tạo Viễn Bằng thường là những giới chức đương nhiệm nằm trong lĩnh vực chính trị, quân đội và cảnh sát đến từ các nước có quan hệ ngoại giao hoặc hội đủ tiềm năng phát triển, đây là một nhịp cầu quan trọng để nối kết quan hệ giao lưu quân sự giữa Đài Loan và khu vực châu Mỹ La Tinh.Nghĩa là, Đài Loan đã trở thành một tiên đồn kiên cố và khả tín cho Hoa Kỳ và đồng minh. Bất kể các dao động kinh tế của thế giới, Đài Loan luôn luôn là nơi trú bão cho nhiều công ty đa quốc gia.Hình ảnh Đài Loan như pháo đài cho thế giới dân chủ tự do rõ ràng hơn trong nhiều ngày qua: Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn, người cực lực bảo vệ sự độc lập của hòn đảo này trước tham vọng của Bắc Kinh, tuần qua đã dễ dàng được đảng Dân Tiến chỉ định ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Thắng lợi của vị nữ tổng thống Đài Loan này một phần chính là nhờ các cuộc xuống đường liên tiếp tại Hồng Kông.RFI ghi rằng ngoài chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ở Hồng Kông, ngoài chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, có lẽ Đài Loan quan tâm hơn ai hết về cuộc đấu tranh chống luật dẫn độ về Hoa Lục. Hình ảnh người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát đàn áp thô bạo từ nhiều ngày qua khiến mô hình "một quốc gia hai chế độ" trở nên kém hấp dẫn hơn bao giờ hết trong mắt hơn 23 triệu dân Đài Loan.Chủ Nhật vừa qua, khi hơn 1 triệu dân Hồng Kông tuần hành chống dự luật dẫn độ, trên mạng xã hội Twitter, tổng thống Thái Anh Văn đứng về phía người biểu tình Hồng Kông. Bà viết : "Ngày nào mà tôi còn là tổng thống thì đừng bàn đến chuyện "một quốc gia hai chế độ"".... Nghĩa là, Tập Cận Bình sẽ nhức nhối vô cùng tận...