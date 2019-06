5 Cách Tiết Kiệm Chi Phí Cho Thuốc Men

Giá thuốc đang tăng mạnh, nhưng bạn có thể tiết kiệm chi phí danh cho thuốc men theo những hướng dẫn của các chuyên viên.Theo ABC, giá của những loại thuốc tây thông dụng đã tăng đáng kể trong 6 năm qua, và dự kiến sẽ còn tăng tiếp. Giá của 36 thương hiệu thuốc tây phổ biến nhất đã tăng trên 50%. Một nghiên cứu về dược phẩm mới đây đã chỉ ra rằng giá những loại thuốc để trị tiểu đường, thấp khớp, ung thư tiếp tục tăng mạnh.Sau đây là lời khuyên của chuyên gia để tiếp kiệm tiền cho thuốc kê toa:1- Giá đối chiếu: hầu hết các tiệm thuốc tây đều đồng ý bán bằng giá một loại thuốc nào đó nếu người mua tìm thấy giá bán này ở một tiệm nào khác. Hãy đưa cho nhà thuốc tây số liên lạc nơi mà bạn có được giá bán để đối chiếu để họ kiếm tra thông tin.2- Giảm giá từ nhà sản xuất. Nếu bạn định mua một nhãn hiệu thuốc nào đó, hãy kiểm tra trên website chính thức xem có phiếu giảm giá cho nhãn hiệu này không. Nhớ xem xét cẩn thận thông tin trên phiếu giảm giá, vì một số phiếu không áp dụng cho Medicare hay Medicard.3- Những webiste tiết kiệm thuốc kê toa: Có những trang web, thí dụ như GoodRX có thể giúp bạn tiết kiệm tiền mua hầu hết các nhãn hiệu thuốc. Cho dù bạn có bảo hiểm hay không, bạn vẫn có thể tìm được những nơi có giá rẻ hơn. Hãy chịu khó check giá tại nhiều nơi.4- Đặt thuốc bằng thư tín: nhiều chương trình bảo hiểm sẽ giảm giá nếu bạn đặt hàng bằng thư tín đến các nhà thuốc trong chương trình. Chuyển qua dạng đặt thuốc bằng thư tín thường đòi hỏi phải có một toa thuốc mới từ bác sĩ, và nộp hồ sơ xin cấp thuốc trong 3 tháng.5- Những cửa hàng có thẻ thành viên. Những cửa hàng như Costco, hay Sam’s Club thường có giá thuốc kê toa rẻ hơn. Và bạn có thể mua thuốc của họ cả khi không phải là thành viên.Thành Viên Cộng Hòa Ung Hộ Người Chuyển Giới Phục Vụ Quân Đội Nhiều HơnTheo một khảo sát của Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Công mới công bố hôm Thứ Ba 11 tháng 6, số đảng viên Cộng Hòa ủng hộ người chuyển giới phục vụ trong quân đội tăng đáng kể trong hai năm qua, ngay cả khi tổng thống Trump đã cấm họ.Cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện từ ngày 9 đến 20 tháng 04, với một mẫu ngẫu nhiên gồm 1,100 người Mỹ có độ tuổi từ 18 trở lên. Mức sai số của cuộc thăm dò là +/- 3.5%, với độ tin cậy 95%.Kết quả cho thấy 47% thành viên Cộng Hòa hiện nay ủng hộ người chuyển giới phục vụ quân đội, so với tỉ lệ 37% vào năm 2017.Một số điều đáng chú ý khác của cuộc thăm dò:- Mức độ ủng hộ của đảng viên Dân Chủ trong vấn đề người chuyển giới phục vụ quân đội giảm xuống còn 78%, so với 83% cách đây hai năm.- Nhóm trung lập đảng phái có mức độ ủng hộ vấn đề này vẫn khá ổn định, với 66% ủng hộ, so với 67% của năm 2017.- Đối với toàn bộ người Mỹ, mức độ ủng hộ người chuyển giới phục vụ trong quân đội là 63%, so với 64% của 2 năm trước.- Trump đã chọn đề tài này để tweet lần đầu tiên vào tháng 7 2017, khi nó không phải là một chủ đề nằm trong nghị trình quốc gia.