TC: Sẽ Thí Điểm Bỏ Giới Hạn Quyền Sở Hữu Của Ngoại Quốc

BEIJING - Thống đốc ngân hàng nhà nước Trung Cộng tán đồng kế hoạch thí điểm của thẩm quyền Shanghai, để ngưng giới hạn quyền sở hữu của ngoại quốc với các công ty chứng khoán và dịch vụ quản trị tài chính.Đây là tín hiệu về định hướng can đảm trong kế hoạch cải tổ của nhà cầm quyền Hoa Lục.Các nhà giám sát tài chính đang hoạch định các biện pháp cho phép giải tỏa rào cản, mở rộng tiếp cận thị trường.Kế hoạch cải tồ này bao gồm các nhượng bộ then chốt mà Hoa Kỳ đòi hỏi trong đàm phán tìm kiếm thỏa hiệp.Các viên chức cao cấp họp tại Shanghai để thảo luận phương cách ứng phó với các thách thức từ bên trong và bên ngoài.Báo Hong Kong đưa tin: thống đốc Yi lên tiếng ủng hộ chương trình thí điểm của Shanghai.Cũng tại hội thảo Shanghai, Phó Thủ Tướng Liu He là trưởng đoàn thương thuyết mậu dịch, nói “Thách thức có thể biến thành cơ hội kích thích canh tân và phát triển”.Từ Tháng 11, thẩm quyền trung ương Beijing đã chấp thuận kế hoạch của JP Morgan, UBS Group và Nomura Holdings để làm chủ đa số cổ phần vốn tại các liên doanh địa phương, nhưng vẫn dưới định mức 51%.Cũng tại hội thảo Shanghai, giám đốc điều hành David Schwimmer của London Stock Exchange, cho hay: 1 chương trình liên kết giữa London và Shanghai có thể khởi động nay mai.