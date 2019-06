Chiến Tranh Mậu Dịch: Gia Đình Mỹ Mất $2000; 600 Hãng Mỹ Đòi Giải Quyết Tranh Chấp Với TC

WASHINGTON - Thư tập thể của Walmart, Target và trên 600 công ty hô hào TT Trump giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Cộng.Họ nêu lý do: thuế nhập cảng gây thiệt hại doanh nghiệp cũng như người tiêu thụ.Đây là thư thỉnh cầu mới nhất trong hàng loạt thư ngỏ gửi từ “Tarifs Hurt the Hearland”, là chiến dịch chống thuế phạt có hậu thuẫn của trên 150 nhóm thương mại thuộc các lãnh vực nông sản, chế xuất, bán lẻ và công nghệ cao.2 tuần trước ngày họp thượng đỉnh G-20 tại Osaka, kỳ vọng về đối thoại Trump-Xi là không cao. Thư kêu gọi của trên 600 công ty ghi rõ: chúng tôi tiếp tục lo ngại về sự leo thang thuế trả đũa qua lại. Thư này khẳng định: thuế nhập cảng do công ty trong nước trả, không do Trung Cộng trả.Walmart xác nhận: người tiêu thụ phải chịu thuế phạt của TT Trump.Giới phân tích ước lượng: mỗi gia đình 4 người phải chịu trên 2,000 MK, và GDP giảm 1%.