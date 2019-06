Cơ Quan Giám Sát Đòi Cách Chức Cố Vấn Kelly-anne Conway

WASHINGTON - Cơ quan giám sát liên bang Office of Special Counsel (OSC) hô hào Bạch Ốc sa thải cố vấn Kellyanne Con-way.Lý do đưa ra: phạm luật cấm công chức liên bang, vận động tranh cử cho l ứng viên trong lúc tại chức, theo quy định của Hatch Act.OSC kể ra nhiều trường hợp vi phạm của bà Conway. Bạch Ốc phản bác khuyến cáo của OSC như là sai lầm và không có tiền lệ.OSC giải thích cụ thể: trong cuộc bầu cử đặc biệt của Thượng Viện tiểu bang Alabama 2017, bà Conway cổ vũ ủng hộ 1 số ứng viên và chống lại 1 số ứng viên khác. TT, PTT và 1 số viên chức cao cấp bị Hacth Act ban hành năm 1939 chi phối.OSC nhấn mạnh: vi phạm Hatch Act không bị trừng phạt là gián tiếp xác nhận các hạn chế của luật này là không cần thiết.Biện giải của Bạch Ốc là “Bà Conway có quyền tự do ngôn luận”.