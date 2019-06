1 Số Nghị Sĩ ra Dự Luật: Xém Lại Hàng Năm Cư Xử với Hồng Kông

WASHINGTON - Trong lúc dân Hong Kong tranh đấu chống lại luật dẫn độ, tại thủ đô Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 13/06, 1 số nghị sĩ liên bang soạn đề luật lưỡng đảng đòi hỏi TT bảo vệ công dân Hoa Ky, và trừng phạt những kẻ liên quan với các vụ bắt cóc nhà xuất bản, ký giả và nhà tranh đấu tự do dân chủ của Hong Kong.Đề luật này cũng yêu cầu bộ trưởng ngoại giao kiểm nhận hàng năm quy chế tự trị của Hong Kong để đặc khu này được hưởng quy chế cư xử đặc biệt.Nhà báo nhắc lại: Hong Kong tiếp tục được hưởng quy chế đặc biệt về thương mại và kinh tế theo thỏa thuận US-Hong Kongh Policy Act 1992. Hôm Thứ Tư, 1 đề luật khác của Thượng Viện yêu cầu hành pháp phúc trình về việc Trung Cộng xử dụng Hong Kong như là căn cứ gián điệp để theo dõi ngoại kiều.Nghị sĩ Marco Rubio (Florida) cụ thể tố cáo Beijing lạm dụng nền kinh tế mở tại Hong Kong để rửa tiền. Ngoài ra, trong 1 hành động tương tự tại Hạ Viện, dân biểu Jim McGovern (DC-Massachusette) báo động: phải lượng giá Hong Kong có đáng được cư xử đặc biệt hay không.Ít nhất 14 dân biểu (gồm chủ tịch Pelosi) hậu thuẫn sáng kiến McGovern, theo tường thuật của báo Hong Kong.Ngoài ra, 1 tu chính của US-Hong Kong Policy Act do nghị sĩ CH Ted Cruz và nghị sĩ DC Ed Markey chủ trương yêu cầu các Bộ ngoại giao, Bộ nội an và “Nha tình báo quốc gia - DNI” báo cáo mỗi 6 tháng về hành động dẫn độ của Hong Kong.Tại thủ đô Washington tuần qua, các đại diện của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Hong Kong đã lên tiếng phản đối luật dẫn độ của Hong Kong. Theo đề luật của Thượng Viện, Bộ Thương Mại phải phúc trình hàng năm về sự tuân thủ các trừng phạt Iran và Bắc Hàn của nhà cầm quyền Hong Kong.Giáo sư Jerome Cohen của New York University nhắc nhở: bất cứ ai quá cảnh Hong Kong có thể bị bắt và giao cho nhà cẩm quyền Trung Cộng. Vì vậy luật dẫn độ không chỉ đe dọa dân Hong Kong.