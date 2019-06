Phi Cơ Quân Sự VN Rớt, 2 Phi Công Chết

Hai phi công quân sự của CSVN đã tử nạn trong vụ máy bay quân sự rớt tài Tình Khánh Hòa, VN hôm 14 tháng 6, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin viết như sau.“Một máy bay quân sự Việt Nam đã rơi xuống huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa khiến hai phi công thiệt mạng.“Tin ngày 14/6 do truyền thông trong nước và các hãng quốc tế cho biết như vừa nêu.“Tin cho biết, chiếc máy bay quân sự bị rơi là loại YAK-52 mang số hiệu 09 của trường Sĩ quan không quân thuộc Quân chủng phòng không-không quân đóng tại tỉnh Khánh Hòa, đã rơi trong quá trình huấn luyện xuống xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cách thành phố Nha Trang khoảng 30 cây số, khiến hai phi công thiệt mạng.“Danh tính hai phi công xấu số được xác định gồm đại úy Lê Xuân Trường biên đội trưởng tử vong tại buồng lái và trung sỹ Đào Văn long tử vong trên đường đi cấp cứu.“Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Việt Nam bị rơi trong quá trình huấn luyện. Hôm 23/4 một chiếc Su 22 trong quá trình bay huấn luyện đã rơi tại Yên Bái và phi công phải nhảy dù trước khi lao xuống đất.“Vào tháng 7 năm 2018 một chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su – 22 do Nga sản xuất đã rơi tại Nghệ An khiến 2 phi công tử vong.“Những vụ rơi máy bay quân sự tại Việt Nam trong năm 2016 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.”Trong hình, máy bay huấn luyện quân sự rơi tại Khánh Hòa.