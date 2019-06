Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Cùng Cộng Đồng Việt Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng 6

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg

Sacramento, CA - Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã đưa ra tuyên bố sau đây nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu:“Tôi rất vinh dự được đại diện khu vực Thượng Viện 34th, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tôi càng hãnh diện hơn khi biết rằng hàng ngàn cựu chiến binh thuộc Quân đội Việt Nam Cộng Hoà đang sinh sống tại đây. Quý vị đã tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội cùng các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Quý vị đã phục vụ và hy sinh hết mình cho đất nước và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội chúng ta ngày nay, đồng thời nuôi dưỡng, giáo dục thể hệ sau tiếp tục noi gương tốt của quý vị.Công nhận ngày Cựu Chiến Binh của Quân lực Việt nam Cộng Hoà, tôi xin trân trọng cùng toàn thể cư dân người Mỹ gốc Việt tưởng nhớ những người lính đã hy sinh dũng cảm trong chiến tranh Việt Nam, vinh danh các cựu quân nhân đang sinh sống tại đây cũng như những người tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam hiện nay.”Nhân dịp trọng thể này, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã soạn thảo và đệ trình trước Quốc Hội Nghị Quyết SCR 86 công nhận và kỷ niệm ngày 19 tháng Sáu năm 2019 là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng niệm sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp to lớn của những cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt ở California và ở nước ngoài.Kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng Sáu sẽ được tổ chức trọng thể tại Little Saigon, thành phố Westminster, California, vào cuối tuần này, ngày 15 và 16 tháng Sáu, năm 2019. Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg sẽ thay mặt Thượng viện Quốc hội tiểu bang đến tham dự và trao bảng Nghị Quyết SCR 86 này đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam California.Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange CountyĐính kèm: bản dịch nguyên văn Nghị Quyết SCR 86 vinh danh Ngày Cựu Chiến Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.SCR 86- NGHỊ QUYẾT VINH DANH“Ngày Cựu Chiến Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa”SCR 86 do Thượng Nghị Sĩ Thomas Jr. Umberg soạn thảo và đệ trình. Nghị quyết quy định ngày 19 tháng 6 năm 2019 là “Ngày Cựu Chiến Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa”- thời gian đặc biệt để người dân California bày tỏ niềm tưởng nhớ các quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh vì lý tưởng tự do và dân chủ, và là các nạn nhân của chiến tranh Việt Nam, và ghi nhận những người đã may mắn sống sót, những nhà hoạt động, và những nhà tranh đấu cho tự do trong cuộc chiến này.NỘI DUNG NGHỊ QUYẾTXét rằng, từ năm 1965 đến năm 1975, chiến tranh Việt Nam đã lấy đi mạng sống của khoảng 250,000 các quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà và 58,000 quân nhân Hoa Kỳ hy sinh vì lý tưởng tự do; vàXét rằng, hơn 300,000 quân nhân Hoa Kỳ và hơn 1 triệu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà bị thương; vàXét rằng, sau khi Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4, 1975, hơn 250,000 quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà bị đưa vào các trại tù cải tạo, một số đã bị giam cầm đến 17 năm, và hơn 20,000 người đã chết trước khi được thả tự do; vàXét rằng, nhiều người trong số đó đã đến Hoa Kỳ đã tìm nơi trú ngụ tại Little Saigon, Quận Cam và ở nhiều tiểu bang khác trong cả nước. Họ phải đối diện với những thách thức về kinh tế, xã hội nhưng vẫn quyết tâm xây dựng cuộc sống hoàn toàn mới ở đây; vàXét rằng, trên đất nước Hoa Kỳ, những cựu quân nhân này tiếp tục chiến đấu cho quê hương và người dân của họ. Họ đã là tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ cho dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam; đồng thời họ cũng đã đóng góp đáng kể về văn hóa và kinh tế, xã hội và cho phát triển phong phú đa dạng của đất nước Hoa Kỳ; vàXét rằng, các thành tích hy sinh trong chiến tranh Việt Nam và các cống hiến mà tất cả các cựu quân nhân đã dũng cảm đấu tranh cho lý tưởng tự do, cũng như những cống hiến to lớn mà họ đã đóng góp cho đất nước với tư cách là công dân Hoa Kỳ, và đây là thành ý của tiểu bang California để tôn vinh sự hy sinh, cam kết và ý chí anh dũng của tất cả những ai đã đấu tranh cho lý tưởng tự do của Việt Nam Cộng Hoà; vàXét rằng, hàng ngàn cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ và tham gia vào các hoạt động được ủng hộ bởi các quân nhân Hoa Kỳ, như ngày Chiến sĩ Trận Vong, ngày Cựu Chiến Binh và ngày Lễ Độc Lập; và cho đến ngày hôm nay, có khoảng 100,000 cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đang sinh sống tại tiểu bang California; vàXét rằng, tiểu bang California công nhận tầm quan trọng của sự tự do của mỗi con người trong một xã hội chân chính, ủng hộ các quyền và nhân phẩm con nguời, và xin cùng với các cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà xác nhận ngày 19 tháng Sáu là ngày tưởng niệm các quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam đã sát cánh nhau đấu tranh cho lý tưởng và giá trị dân chủ; và giờ đây, Nghị Quyết SCR 86Được đưa ra bởi Thượng Viện tiểu bang California, và với sự đồng thuận của Hạ Viện tiểu bang, xác nhận ngày 19 tháng 6, 2019 là ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Viêt Nam Cộng Hoà, tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng tự do và dân chủ, và là các nạn nhân của chiến tranh Việt Nam, và ghi nhận những người đã may mắn sống sót, những nhà hoạt động, và những nhà tranh đấu cho tự do trong cuộc chiến này; và có thể hơn thế nữaĐã hoàn tất, thư ký Thượng Viện Tiểu Bang chuyển các bản sao của Nghị Quyết này cho tác giả - TNS Tom Umberg để phổ biến.