Vòi Tiền, Sách Lậu, Ngà Voi, Bóng Đá…

Chuyện thanh tra tới vòi tiền là bình thường… nhưng bị lộ mới là chuyện lạ…Báo Thanh Niên kể: Liên quan đến vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản hành vi vòi tiền ngày 12.6, đến chiều ngày 13/6/2019, nhóm 5 cán bộ trong đoàn thanh tra Bộ này vẫn bị tạm giữ tại Vĩnh Phúc.Trong số 5 cán bộ bị tạm giữ, có bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. Bà Kim Anh cũng là Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt. 4 thành viên còn lại của Đoàn thanh tra chưa được tiết lộ danh tính.Bao Lao Động kể chuyện sách lậu: Hơn 72.600 cuốn sách giáo khoa có tem dán khác với tem của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đặc biệt chủ nhà sách không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số sách trên.Ngày 13.6, Đoàn liên ngành đã mời chủ nhà sách Mỹ Huyền (trú 33 Trần Hưng Đạo, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đến làm việc, yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan đến số sách giáo khoa nghi làm giả được phát hiện tại nhà sách này... bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.Đà Nẵng - cho biết, đây là vụ phát hiện làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo dục có số lượng lớn nhất đến nay trên toàn quốc.Bảo Vệ Pháp Luật kể: Truy tìm chủ nhân hơn 7 tấn ngà voi và vảy tê tê ở Hải Phòng…Công an TP Hải Phòng vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ 7 tấn ngà voi và vảy tê tê nằm xen kẽ trong các thùng phuy nhựa đường. Lô hàng được vận chuyển trên tàu KOTA JOHAN, do công ty CP CMA-CMG Việt Nam làm đại lý vận tải, nhập cảnh vào cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng) vào ngày 12/4/2019. Trên vận đơn thể hiện người gửi là Ste John Business Corporation và người nhận hàng là AB Plus Logitic stock Company (Công ty CP kho vận AB Plus), trụ sở tại đường K9, phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng bất hợp pháp gồm 700kg nhựa đường, 3.446 kg ngà voi và 3.977kg vảy tê tê.Báo Sao Star kể: Sau Công Vinh, HLV Park Hang Seo được tôn vinh là huyền thoại bóng đá Việt Nam…Phù thủy Park Hang Seo, huyền thoại bóng đá Việt Nam - đây là cuốn sách vừa được xuất bản 14 nghìn bản ở Hàn Quốc. Cuốn sách có 5 phần để nói về cuộc đời của HLV Park Hang Seo với bóng đá, trong đó có sự thành công lớn lao kể từ ngày đặt chân đến Việt Nam.Lịch sử bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh là người đầu tiên được gọi huyền thoại bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á từng dùng cụm từng này để tôn vinh tiền đạo người xứ Nghệ.Công Vinh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam, có 2 bàn thắng ở chung kết AFF Cup 2008 trước Thái Lan. Bàn thắng đánh đầu ngược ở sân Mỹ Đình đã giúp Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup.VOV kể chuyện Sài Gòn: Nhắc nhở để xe lấn chiếm, người phụ nữ bị tạt chảo dầu sôi vào người.Do xe choán hết lối ra vào nhà, 2 gia đình xảy ra xô xát. Bà Hạnh hất nguyên chảo dầu đang sôi vào người, khiến bà Ly bị bỏng nặng.Liên quan đến vụ chủ quán cơm tạt chảo dầu sôi gây thương tích cho hàng xóm khiến nhiều người bất bình tại quận 3, TP.SG, công an địa phương đã lấy lời khai các bên đồng thời lập hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1964, ngụ phường 8, quận 3).Báo Pháp Luật kể: Không nên tin cò mồi về chuyện bao đậu, đậu 100% vì kiểm tra, giám sát chặt thì tỉ lệ rớt bằng lái xe ô tô lên tới 40%. Ngày 13-6, ông Ngô Đình Quang, trưởng Phòng quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe-Sở GTVT cho biết, trong tháng (từ 6-5 đến 5-6) có hơn 35.680 người dự các kỳ thi sát hạch lấy bằng lái xe ô tô, mô tô.Theo đó, chỉ có hơn 60% số người dự thi lấy bằng lái ô tô là đạt, mô tô là hơn 74%. "Qua đó cho thấy các lời mồi chài, quảng bá bao đậu, đậu lấy bằng lái 100% là không có cơ sở", ông Quang nói.Báo Tiền Phong kể chuyện Đơn Dương: Công an điều tra vụ 3ha cà chua chết bất thường nghi bị hạ độc.Hơn 3 ha với hơn 90 ngàn cây cà chua trĩu quả, chuẩn bị cho thu hoạch bỗng dưng héo rũ, rụng trái. Công an huyện Đơn Dương đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.Anh Nguyễn Minh Hòa cho biết cách đây khoảng 10 ngày, sau khi tiến hành tưới nước (bằng hệ thống tưới phun tự động) thì anh phát hiện toàn bộ diện tích hơn 3 ha cà chua của gia đình ở thôn Kambutte (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) chuẩn bị cho thu hoạch bất ngờ ngã bệnh: ngọn xoăn lại, vàng lá, héo rũ, rụng quả. 3ha cà chua này nay coi như mất trắng, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. “Cà chua chết không phải vì dịch bệnh mà do ai đó đã hạ độc bằng thuốc diệt cỏ”, anh Hòa khẳng định.Bản tin TTXVN kể: Chiều 13/6, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khánh thành Dự án nghệ thuật trưng bày “Con đường thuyền thúng” tại làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh.Hơn 100 chiếc thuyền thúng và 100 mái chèo được khoác những bức tranh nghệ thuật của các họa sĩ đến từ Thủ đô Hà Nội, TPSG và tỉnh Quảng Nam đã ra mắt người xem dọc bãi biển Tam Thanh. Qua những nét cọ điêu luyện, các nghệ sĩ đã biến những chiếc thúng, con thuyền là phương tiện mưu sinh quen thuộc hằng ngày của người dân làng chài địa phương trở thành những tác phẩm hội họa sinh động, nhiều màu sắc, có sức hấp dẫn lôi cuốn.Báo Khoa Học & Đời Sống kể: Chính phủ đã đồng ý bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân.Đồng thời, các loại giấy tờ về chuyển hộ khẩu, chứng minh mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú cũng sẽ được bãi bỏ.Tương tự, việc quản lý tạm trú cũng sẽ không còn "sổ tạm trú" mà thay bằng việc cập nhật thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.Cùng với việc bỏ "sổ hộ khẩu", các thủ tục như tách sổ hộ khẩu, cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp đổi sổ tạm trú, gia hạn tạm trú… cũng được bãi bỏ.VnExpress kể: Ngày 12/6, Ông Nguyễn Duy Tiên - Phó giám đốc Công ty Công trình Đô thị TP Bảo Lộc cho biết, hơn tuần nay ngày nào cũng cho người vớt cá chết nổi lềnh bềnh trên hồ Đồng Nai. "Trung bình mỗi ngày, chúng tôi vớt được 40 - 50 kg cá, có lúc vớt được hơn 150 kg", ông Tiên nói.Theo người dân sống quanh khu vực hồ, trước đó cá lờ đờ ngóc đầu lên mặt nước, sau khi chết trôi dạt vào bờ, bốc mùi rất khó chịu. Cá chết chủ yếu là rô phi, chép...Báo Người Lao Động kể: Sau 2 lần công diễn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, vở "Múa Kiều" của biên đạo múa người Hàn Quốc Yoo-oh Chun với những ý tưởng nghệ thuật mới mẻ, khai thác những góc nội tâm, suy tưởng, ý nghĩa nhân văn từ "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, sẽ tái diễn lần 3 vào ngày 22-6 tại Nhà hát Thành phố (TP.SG)....Chuyển tải tính cách nhân vật bằng ngôn ngữ cơ thể, tác phẩm tập trung vào việc miêu tả những mâu thuẫn nội tâm cùng các cung bậc cảm xúc của một số nhân vật quan trọng trong tác phẩm "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du. Vì muốn truyền tải rõ hơn cuộc sống lưu lạc phong trần và sự truân chuyên của kiếp hồng nhan thay vì chỉ để mỗi nàng Kiều xuất hiện trên sân khấu thể hiện các trích đoạn "Đời thực của Kiều", "Linh hồn của Kiều", "Tương lai của Kiều", vở múa xây dựng thêm các phân cảnh để làm tăng thêm các cung bậc cảm xúc thông qua các nhân vật như Từ Hải, Kim Trọng, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Kiều và Đạm Tiên.Ngoài "Múa Kiều", biên đạo múa Yoo-oh Chun cũng là người đóng góp tích cực trong các tác phẩm "800 hẹn ước", "Công chúa Mỵ Châu", "Huyền thoại nữ nhân".Báo Dân Việt kể chuyện thịt heo Sài Gòn: Đeo vòng truy xuất cho heo, vẫn lo vì nhiều tầng phân phối… Dù được “quảng cáo” khá rầm rộ nhưng với đặc thù phân phối, kinh doanh nhiều tầng nấc và đa dạng vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc mà TP.SG đang áp dụng chưa đáp ứng đủ lòng tin của người dùng, nhất là khi dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang hoành hành.Theo quan sát của phóng viên, dù được quảng cáo là tất cả sản phẩm thịt lợn phân phối tại hệ thống đều được gắn mã QR code, tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có một số sản phẩm đóng gói sẵn mới được dán tem truy xuất nguồn gốc. Còn đối với những lô thịt “xá” khác, bán theo kiểu để người mua chọn lựa rồi nhân viên bán hàng mới cân, đóng gói tại chỗ thì không có tem truy xuất.