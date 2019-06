Ý Kiến Gia Đình: Quá Bận Để Yêu Nhau

Lần kỷ niệm ngày cưới gần đây, mình ghi trên facebook của chồng bốn câu thơ:“Họ đã từng mơ chuyện viển vông,Vác gàu cùng tát cạn biển Đông.Nhưng vì cuộc sống, vì sinh kếCưới về toàn nói chuyện tiền nong”.Bạn bè của cả hai bên vào cười hả họng, ha hả, ha hả. Mình nghĩ không phải họ cười vì mấy câu thơ có gì hài hước, mà cười vì thấy nó... đúng.Xe của mình ngoài mấy kênh radio thì chỉ toàn CD hoà tấu, hoặc nhạc cổ điển. Mình không thích nghe nhạc có lời, nhất là lời Việt khi lái xe vì nó dễ làm mình phân tâm. Một lần, mình đi chung trên xe chồng, không phải lái xe, vừa ngắm phố phường, vừa nghe nhạc Việt, thấy có lý ghê. Không nhớ mình đã nói gì, nhưng mấy hôm sau trên xe mình thấy có cắm cái usb chép đầy nhạc Việt. Từ Thái Thanh, Tuấn Ngọc, Ngọc Lan,... cho đến LCTL, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn,... Và nhạc có lời thiệt sự làm mình phân tâm, vừa lái xe vừa lo đổi bài khác, chuyển CD kế tiếp để nghe xem trong usb có những ai hát và những bài nào?Có một lần đang lái xe, bỗng nhiên nghe Lệ Quyên hát bài gì mà có “yêu, yêu” trong đó. Mình không nhớ hết lời, cũng chưa tìm xem bài đó tựa gì? Chỉ nhớ hôm đó là một ngày bắt đầu mùa Xuân, hai hàng cây bên đường nảy chồi xanh biêng biếc, một cơn mưa phùn của mùa Xuân đang lất phất bay, hắt từng giọt ngắn, giọt dài vào mặt kiếng xe. Bỗng dưng làm lòng mình chùng lại, nhớ những lúc mới yêu đương, hẹn hò.Lúc đó lòng lúc nào cũng nôn nao, chờ đợi, hồi hộp. Sáng mở mắt dậy, đọc được tin nhắn bâng quơ mỉm cười. Trưa nhận cuộc gọi thì thà thì thầm, nhỏ to tâm sự. Chờ đợi chiều tối tan sở hoặc cuối tuần hẹn hò đâu đó, gặp nhau vui mừng hớn hở, ríu ra ríu rít. Có nhiều bữa trễ hẹn, mình ngồi ôm đống hồ sơ, giấy tờ mà trong dạ cứ nôn nao.Lâu lắm rồi, mình không còn cái cảm giác nôn nao yêu đương đó nữa. Từ khi chồng là người dưng chuyển sang thành người nhà thì cái tình cũng khác đi ít nhiều. Thêm con cái vào nữa thì lại càng khác thêm. Dù tụi mình cũng thuộc loại lãng mạn, cũng nến cũng hoa cũng bữa tối cho hai người vào những dịp đặc biệt, cũng quà cáp qua lại thú vị, bất ngờ, nhưng rõ ràng cái cảm giác hồi hộp không còn nữa. Có bữa tự nhiên nhận được tin nhắn của chồng với hình trái tim, và gương mặt có đôi mắt trái tim ❤️😍, cái ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi xem tin nhắn là “hôm nay quởn dữ”.Bây giờ sáng mở mắt là đương nhiên thấy mặt nhau, trưa thì cả nhà mỗi người một ngã, chiều về cho tụi nhỏ ăn uống, tắm gội, dọn dẹp xong là mệt đứt hơi. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng, sáng sáng tạm biệt nhau bằng những nụ hôn qua quít. Có khi vừa chia tay nhau ra xe lái đi rồi, mình vừa lái xe vừa nghĩ: “lúc nãy chồng mình mặc áo gì nhỉ?”, rồi lắc đầu không thể nhớ nỗi. Có khi chồng mình đi cắt tóc về mà phải hai ba ngày sau mình mới nhận ra, mặc dù bữa tối nào cũng ngồi đối diện với nhau ở bàn ăn, cũng nhìn nhau nói chuyện nọ chuyện kia, nhưng hai đứa con chia trí mình quá, khiến cho mình chỉ nhìn mà không thấy.Hồi hai đứa con còn ẵm ngữa, chồng mình than thở: “trời ơi, đợi hai đứa lớn chút thì phải sắp xếp lại cuộc sống của mình, chứ cứ quay cuồng như vầy sao mà chịu nỗi”. Giờ hai đứa đã vững vàng, cứng cáp hơn, sắp xếp lại cuộc sống đâu chưa thấy mà đã thấy hè này phải chở đi học bơi, học đàn, học võ thì lại càng tối tăm mặt mũi hơn nữa.Cuộc sống bận rộn, yêu đương lãng mạn không còn, lời êm ái dịu dàng cũng hiếm hoi. Người xưa hay nói: “vợ chồng tương kính như tân”, mà ông chồng mình ổng than thở: “em bớt lý thuyết đi cho anh nhờ”. Rồi thân quá hoá quen, quen quá hoá lờn. Lắm lúc ổng đứng trước mặt mình, thản nhiên thò tay vào... trong quần để... gãi đít. Có khi ngồi bên cạnh mình, ổng... địt to thiệt to, rồi lấy tay xua xua cho cái mùi bay về phía mình rồi cười ha hả, nói: “địt mà phát ra âm thanh nó... đã gì đâu, ở ngoài đường phải kiềm nén ém hơi nó không sướng bằng địt ở nhà”. Mình thẳng chân đạp ổng mấy phát vừa bực, vừa tức cười. Trời ơi là cái sự yêu đương, thơ mộng, lãng mạn của tui. Bây giờ đã quá bận để yêu mà còn bị mấy cú “lãng xẹt” như vậy nữa, thiệt là bó tay.Mà thôi, dù sao chăng nữa thì cứ để ông chồng sống đúng, sống thật với con người của ổng. Chúng ta đã đóng quá nhiều vai, diễn quá nhiều tuồng ở cuộc đời ngoài kia rồi. Sau cánh cửa của ngôi nhà chỉ cần:“Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôiMình nói với nhau bao điều rồi.”Ngọc Minh