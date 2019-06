Mỹ Bày Mưu, TC Tức Khí Đánh CSVN?

Nhiều dấu chỉ cho thấy chánh quyền Mỹ của TT Trump dùng mưu kế, chọc cho Chủ Tịch Tập Cận Bình [TCB] tức khí CSVN đắc lợi vô căn trên thiệt hại quá lớn của TC trong Chiến tranh Thương mại với Mỹ.Sẵn dịp trong lúc uy thế trong ngoài nước sa sút, TCB như các hoàng đế Trung Hoa khác thường muốn có một chiến thắng để xoá nhoà những công luận bất lợi. Trong một số nước mục tiêu, CSVN là mục tiêu TC dễ ăn nhứt, Mỹ không xen vào là chính CSVN. Và khi CSVN bị CS TQ đánh cho từ chết tới bị thương, người dân VN, người Việt Quốc gia yêu nước, nội lực dân tộc vùng lên, trổi dậy chống thù trong là CSVN và giặc ngoài là TC để giành lại độc lập. Lực lượng quốc gia cứu nguy dân tộc có thể kêu gọi quốc tế chống quân Tàu Cộng xâm luợc VN, chánh quyền Mỹ có thể đứng về phía tân chánh quyền VN, theo chánh nghĩa của Mỹ dân tộc nào dựng lên chống xâm lược, chống áp bức bóc lột, Mỹ có thể đứng bên cạnh. Nhứt là chánh quyền Trump từng hô hào chống chủ nghĩa Xã Hội, mà dân tộc VN là dân tộc phải chịu hai tầng áp bức của hai Đảng CS Tàu và CSVN hơn 2/ 3 thế kỷ rồi.Khi lực lượng tự do, dân chủ chống CSVN và CS TQ lên tiếng kêu gọi Mỹ yểm trợ, lúc đó mới thấy mưu sâu kế độc của Mỹ giải trừ CS ở VN. Và lúc đó mới thấy mưu sâu kế độc của chánh quyền Mỹ. Lúc đó mới hiểu nguồn cơn tại sao TT Trump hô hào thế giới chống Chủ Nghĩa Xã Hội mà lại ca ngợi CSVN, giúp CSVN, là để tạo chia rẽ, nghi ngờ, mâu thuẫn giữa hai Đảng CSVN và CSTQ.Lúc đó mới hiểu tại sao chính TT Trump dẫn đường chỉ lối cho các các công ty ngoại quốc làm ăn ở TQ sang VNCS là một công hai việc trong chiến tranh thương mại và kinh tế chống TC. Một mặt làm hại kẻ thù TC, làm cho sản xuất kinh doanh của TC mất máu, thịt. Mặt khác làm lợi, lấy lòng CSVN giúp cho kẻ thù của kẻ thù TC mạnh lên.Theo tin VOA 09/06/2019, Bà Andrea L. Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao HoaKỳ rao hàng dẻo miệng mời gọi CSVN,“Chúng tôi nóng lòng muốn làm việc tiếp với chính phủ Việt Nam để bảo đảm rằng họ có các thiết bị [quân sự] tốt nhất trên thế giới và các thiết bị đó tới từ Mỹ.Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận“cung cấp hỗ trợ an ninh” cho Việt Nam “trong đó có máy bay không người lái ScanEagle, máy bay huấn luyện T-6, tàu tuần duyên cũ, trọng tải cao của Tuần duyên Mỹ và một số xuồng tuần tra loại nhỏ”.Q.Bộ Trưởng QP Mỹ Shanahan gặp riêng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bên lề Đối thoại Shangri-La.Bà Thứ Trưởng QP Mỹ Thompson cũng đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và đã có các cuộc trao đổi “thẳng thắn” về “các kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Việt Nam và việc tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam”.Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ mới đây công bố, hàng Việt Nam nhập cảng vào Mỹ tăng 38% trong bốn tháng đầu năm 2019, hơn Đài Loan chỉ 22%, Hàn Quốc chỉ 17%.CSVN lần đàu tiên công khai và minh thị chống TC tuồn hàng qua CSVN, dán nhãn hiệu xuất cảng sang Mỹ để né thuế. Theo bản tin của Reuters ngày 10/06/2019, hải quan Việt Nam cho biết phát hiện rất nhiều vụ lách né lệnh áp thuế xuất cảng 25% của Mỹ từ khi thương chiến Mỹ-Trung nổ ra. «Giả mạo xuất xứ, đóng lại bao bì bất hợp pháp thường xảy ra đối với hàng dệt may, thuỷ sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm và gỗ ép..» của Trung Quốc, theo một bản thông cáo của Tổng cục Hải quan.Trong một bản tuyên bố phổ biến công khai, tổng quát, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh, người có thân phụ bị TC áp lực Bộ Chánh Trị CSVN phải từ dịch, lên án thủ đoạn này «làm hại cho uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam». Tình trạng nêu trên được báo chí Việt Nam loan tải, phổ biến tổng quát.Trở lại tiềm năng TC đánh CSVN. TCB không thể không uất hận thái độ hành động phản thầy của CSVN. Về ngoại giao Mỹ mở rộng cửa cho các lãnh đạo CSVN đến viếng thăm và công cán ở Mỹ. TT Trump đã mời Tổng Bí Thư, Chủ Tich Nước Nguyễn phú Trọng và Ô. Trọng đã hứa. Mới đây Phó Thủ Tướng Phạm bình Minh đi Mỹ chuẩn bị cho Tổng Trọng công du Mỹ. Ngoài ra còn có Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc hồi năm 2017, Bộ Trường Quốc Phòng, Công an gần đây công du Mỹ.RFI ngày 15-05-2019 có một bài sưu khảo quan trọng tựa đề “Chuyên gia Mỹ: Việt Nam là đối thủ lý tưởng để Trung Quốc “luyện binh”. Đại ý rất lý thú, cần thiết cho vấn đề VN, xin trích ra để đồng bào Việt Nam rộng đường suy gẫm.“Ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng kỳ cựu tại trung tâm Mỹ Rand Corporation, nguyên là cố vấn cho trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đặc trách Châu Á - Thái Bình Dương, đã giả định rằng: “Đến một lúc nào đó, Quân Đội Trung Quốc sẽ cần phải kiểm tra (trên chiến trường) năng lực mới của họ - và Việt Nam hoàn toàn có thể bị coi là đối thủ được ưa thích”.Theo chuyên gia Grossman, là Quân Đội Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ thích lao vào một cuộc chiến không có khả năng lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc. Điều đó có nghĩa là nếu chiến đấu với các nước có hiệp ước an ninh với Mỹ như Úc, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan, có rất nhiều nguy cơ là Trung Quốc phải chạm trán Mỹ, điều mà Bắc Kinh không mong muốn.Việt Nam có thể bị TQ đánh bại dễ dàng. Cái may mắn cho Quân Đội Trung Quốc vào lúc này là họ sẽ có lợi thế quân sự áp đảo ở Biển Đông.Việt Nam chưa bao giờ thực sự chiến đấu trong các lĩnh vực không quân và hải quân (mặc dù cũng phải thừa nhận là Quân Đội Trung Quốc cũng vậy).Dù sao thì việc Việt Nam chỉ là một cường quốc bậc trung, nên dễ bị đánh bại, có thể giúp TCB cải thiện năng lực của Quân Đội Trung Quốc.Tóm lại, không có đối thủ nào ngoài Việt Nam có thể mang lại cho Quân Đội Trung Quốc các điều kiện thuận lợi như vậy./.(VA)