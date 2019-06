Anh: Cựu Ngoại Trưởng Johnson Là Ứng Viên Thủ Tướng Mạnh Nhất

LONDON - Trong vòng tuyển chọn đầu tiên người thay thế Thủ Tướng Theresa May, cựu ngoại trưởng Boris Johnson thu được hậu thuẫn lớn nhất trong đảng Bảo Thủ. Ông Johnson đã khẳng định lập trường của ông là nỗ lực hành động để thực hành Brexit kịp thời hạn dự kiến là ngày 31-10. Các ứng viên khác chuẩn bị tình huống Brexit không thỏa thuận.Reuters tường thuật: trong vòng tuyển chọn đầu tiên, ông Johnson thu 114 phiếu thuận của dân biểu Bảo Thủ, trên tổng cộng 313 dân biểu bỏ phiếu trong đợt này. Ứng viên Jeremy Hunt (là ngoại trưởng tại chức) 43 phiếu, Michael Gove là bộ trưởng môi trường chiếm 37 phiếu, cựu bộ trưởng Brexit Dominic Raab 37 phiếu… Thị trường đánh cá cơ may thắng của ông Johnson là 70%. Phát ngôn viên của ông Johnson (cũng là cựu thị trưởng London) nói “Đường còn dài”.Các vòng kế tiếp sẽ diễn ra ngày 18, 19, 20 cho tới khi chỉ còn lại 2 đối thủ. Reuters cho hay: Thủ Tướng kế nhiệm bà May phải được chọn kịp trước cuối Tháng 7.Ông Johnson đã khằng định trong lúc vận động tranh cử “Sau 3 năm và 2 lần gia hạn, chúng ta phải ly thân ngày 31-10. Trì hoãn có nghĩa là thất bại”.Liên Âu từ chối tái thương lựong dự thảo đã thỏa thuận với Thủ Tướng May hồi Tháng 11-2018, và Ireland khẳng định không thay đổi về “lưới chặn”.