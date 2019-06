Cựu Dân Biểu CH David Jolly: Đã Đến Lúc Luận Tội Trump

WASHINGTON - Cựu dân biểu CH David Jolly hô hào chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hành động, để luận tội TT, sau khi ông Trump nói “sẽ lắng nghe nếu 1 đối thủ ngoại quốc đề nghị cung cấp tin xấu về đối thủ chính trị”.Trong 1 chương trình của MSNBC, cựu dân biểu Jolly nhấn mạnh “Điều mà TT nói phía sau Resolute Desk chính là lý do để luận tội”.Ông Trump phát biểu trước đó vào hôm Thứ Tư 12/06 “Không có gì sai để nghe. Họ có thông tin, tôi nghĩ là tôi có thể lấy”. Theo ông, điều đó không có nghĩa là ngoại bang can thiệp bầu cử.Cựu dân biểu Jolly nói “TT này ám chỉ ông ta sẵn sàng phạm tội để làm lợi cuộc tranh cử của mình”.Ông Jolly là dân biểu đại diện Floria thời kỳ 2014-2017 và thường lên tiếng chỉ trích ông Trump, đã bỏ đảng CH trong năm qua.Và chỉ 1 ngày sau tuyên bố “sẵn sàng nghe thông tin có hại ứng viên tranh cử từ chính quyền ngoại quốc”, TT Trump đã lên tiếng tự biện hộ vào sáng Thứ Năm 13/06.Ông diễn giải: sẽ là vô nghĩa nếu trình báo FBI mọi cuộc trao đổi với lãnh đạo ngoại quốc. Hàng loạt twitter sáng Thứ Năm nhấn mạnh “Tôi gặp và trò chuyện với chính quyền ngoại quốc hàng ngày”.CBS tường thuật: ông kể ra những cuộc tiếp xúc nữ hoàng Elizabeth, Thủ Tướng May, TT Macron, TT Ba Lan... nói chuyện về nhiều đề tài.