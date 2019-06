Apple Muốn Mua Một Phần Mảng Phát Triển Modem Của Intel

Khoảng giữa tháng 06/2019, theo The Information, Apple đang đàm phán nhằm mua lại một phần mảng phát triển modem di động của Intel. Dù không phải lần đầu tiên có thông tin cho rằng Apple quan tâm tới mảng kinh doanh modem của Intel, nhưng thông tin mới phản ánh rằng Apple đang tích cực đàm phán để chốt được một thỏa thuận với Intel.Apple và Intel được cho là tiến hành các cuộc thảo luận liên quan tới vấn đề từ năm 2018, nhưng vẫn chưa ký kết được bất cứ thỏa thuận nào. Nếu mua được bộ phận phát triển modem của Intel tại Đức, Apple sẽ có sự phục vụ của hàng trăm kỹ sư phát triển modem. Intel đặt trung tâm phát triển modem của họ tại Đức, sau khi mua lại hãng sản xuất chip Infineon vào năm 2011.Trang The Information đưa tin rằng một số cựu kỹ sư Intel, những người bị cho thôi việc trong đợt sáp nhập Infineon vào Intel, hiện đang làm việc tại Apple. Trong khi đó, một số người được tuyển dụng vài năm trước, như Stefan Wolff, cựu quản lý văn phòng Intel tại Đức, đã gia nhập Apple trong những tháng qua. Hồi tháng 02/2019, Apple đã thuê cựu giám đốc Intel Umashankar Thyagarajan, một kỹ sư đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển modem XMM 8160 5G.Apple đã lên kế hoạch sử dụng modem 5G của Intel cho iPhone ra mắt năm 2020 nhưng theo tin đồn Intel đã không đáp ứng được thời hạn mà Apple đưa ra khiến mối quan hệ giữa 2 công ty bị lung lay. Apple sau đó đã phải gạt bỏ hiềm khích để bắt tay với Qualcomm, dự kiến dùng modem 5G của Qualcomm cho iPhone 2020. Song song với đó, Apple sẽ tự phát triển modem 5G của riêng mình để tránh phụ thuộc vào Qualcomm.Dù vậy, phải vài năm nữa modem 5G do Apple tự phát triển mới sẵn sàng ra mắt thị trường. Trong một chia sẻ nội bộ, Apple dự kiến sẽ ra mắt chip modem riêng vào năm 2025.Nguoivietphone.com.