Chùa Hội Phước Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập, Tiệc Chay Gây Quỹ

Hình ảnh trong buổi tiệc kỷ niệm và gây quỹ.

Westminster (Bình Sa)- - Chùa Hội Phước tọa lạc tại số 8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108, điện thoại số (714) 675-8226, Email: Phatquangson@yahoo.com do Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập chùa Hội Phước tại Tiểu Bang New Mexico, một bữa tiệc chay gây quỹ để thanh toán món nợ mà chùa còn thiếu của Phật tử đã cho mượn khi tạo lập chùa, Tiệc chay đã được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại nhà hàng Trăng Đầu Non (Moonlight cũ cạnh chợ Thuận Phát) số: 15440 Beach Blvd, Suite # 118, Được biết, buổi tiệc chay do Nhóm Phật tử New Mexico, Ban Tổ Chức Pháp Hội Địa Tạng đã kết họp với chùa Phổ Linh tổ chức thành công đêm văn nghệ gây quỹ.Tham dự tiệc chay gây quỹ ngoài một số quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California, quý vị nhân sĩ Phật Giáo, quý vị mạnh thường quân, quý Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, một số các cơ quan truyền thông và khoảng 600 đồng hương Phật tử.Điều hợp chương trình do Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ, Viện Chủ Chùa Phổ Linh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút Nhập Từ Bi Quán, trong phút Nhập Từ Bi Quán, Ni Sư Thiền Tuệ kính xin Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng tất cả mọi người hãy dành 1 phút để tưởng niệm và cầu nguyện cho Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vừa viên tịch Cao Đăng Phật Quốc.Tiếp theo là lời chào mừng và cảm tạ của Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời tri ân đến chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và cảm ơn quý đồng hương Phật tử quý vị mạnh thường quân đã hết lòng yểm trợ cho chùa Hội Phước trong 5 năm qua.Mở đầu TT. Đọc mấy câu thơ: “Từ trong giọt lệ cuộc đời / Mấy ai tìm được nụ cười pháp hoa / Vui sao giữa chốn ta bà / Bỗng bừng lên đóa liên hoa rạng ngời.”TT. tiếp: “ tuy xa mà gần, chùa Hội Phước ở bang xa nhưng luôn được đón nhận tấm lòng thương mến của chư Tôn đức Tăng, Ni cùng quý đồng hương ở Quận Cam rất nhiều và điển hình nhất là buổi tiệc chay hôm nay đã có đông đủ chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý thiện hữu tri thức, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý hội đoàn, đoàn đoàn thể cùng đông đảo quý đồng hương đến tham dự và ủng hộ trên $ 65,000 Mỹ Kim. Lễ Kỷ Niệm 5 năm thành lập chùa Hội Phước và tiệc chay gây quỹ với bầu không khí thân thiện với tình đồng hương và tấm lòng vàng phát tâm cúng dường để ngôi chùa vừa hình thành sớm được phát triển trên cao nguyên sa mạc góp phần tô đẹp cho ngôi nhà Phật Giáo và văn hoá Việt, trên đất nước Hoa Kỳ.Tiêc chay kỷ niệm 5 năm thành lập Chùa Hội Phước New Mexico đã kết thúc ở không gian và thời gian nhưng không kết thúc ở lòng người. Tuy diễn ra trong giờ phút ngắn ngủi mà để lại trong lòng người tham dự một dấu ấn khó phai với thời gian năm tháng. Nguyện đem công đức hôm nay hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.Trong lúc nầy TT. Mời đạo hữu Quảng Trà lên kể một vài câu chuyện kỷ niệm những ngày đầu thành lập ngôi Chùa Hội Phước. Đạo hữu Quảng Trà cho biết: “những ngày đầu thành lập, chướng duyên đã đến với Thượng Tọa Thánh Minh không ít, để giải quyết một số vấn đề trong bước đầu, Đạo Hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cùng Đh. Quảng Trà phải đến tận nơi để yểm trợ tinh thần cho TT.Thánh Minh. Nhưng khó khăn rồi cũng vượt qua, chỉ có nợ nần thì chưa vượt qua được sau 5 năm nên mới có bữa tiệc hôm nay. Bữa tiệc hôm nay rất thành công nhưng cũng chưa đủ để trang trải vì vậy cũng mong quý đồng hương Phật tử tiếp tục ủng hộ.Với vai rò Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, Thượng Tọa phải lo công tác Phật sự nhiều hơn là lo cho chùa, tánh tình hiền hòa, mỗi lần đi vận động tài chánh thì đến nơi lại đi về, vì vậy mà cho đến nay nợ vẫn chưa trả xong.”Sau đó là lời khuyến tấn của HT. Thích Tuệ Uy, ngoài những lời tán thán việc làm của TT. Thánh Minh, HT. cũng kêu gọi đồng hương Phật tử phát tâm hổ trợ cho Chùa Hội Phước sớm trả được món nợ.Tiếp theo là chương trình văn nghệ do MC Linh Nhã & Luân Thường phụ trách, qua những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc như: Ca Ngợi Đấng Thế Tôn ( Hương Từ), Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ ( họp ca Phổ Linh), Hoa Từ Bi ( Ca Sĩ Tuyết Minh), Về Dưới Mái Nhà ( Ban Họp Ca chùa Phổ Linh), Mừng Tuổi Mẹ ( Pauline), Đường Về Hai Thôn (Linh Nhã) và cuối là Lối Về Xóm Nhỏ ( Họp Ca Chùa Phổ Linh & Hương Từ), Giòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền…"Xưa Trưởng Giả Trải Vàng Mua ĐấtVì Thế Tôn Xây Cất Đạo TràngNgày Nay, Hội Phước Mở MangTăng Ni, Thiện Tín Lòng Vàng Phát Tâm"Chùa Hội Phước được hình thành như một phép nhiệm mầu, như một thắng duyên hội tụ: phát xuất từ một ngôi nhà thờ Indian (Native New Life Church) đã đồng ý sang nhượng lại cho chùa Hội Phước để kiến lập Đạo Tràng. Ngày 24/02/2014 được tiểu bang New Mexico chính thức được cấp Cetificate Of Incorporation cho Hoi Phuoc Temple với ID 4872312. Chùa được Thành Phố chính thức cấp giấy phép xây dựng số 201492181, plans approved cấp ngày 05/09/2014 để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh và các khóa tu học Phật Pháp.Ngày 24 tháng 5 năm 2015. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Điều Hanh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện chủ Chùa Bát Nhã, Hòa thượng Thích Nguyên Trực và Hòa Thượng Thích Nhuận Hải cùng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Đồng Hương, Phật tử đã chứng minh Lễ an vị Phật. Từ nhân duyên ấy, chùa Hội Phước tạo nên mối quan hệ thân thiết giữa đạo và đời, Quý Phật tử sau thời giờ bận rộn tất bật với cuộc sống đời thường, hằng đêm đã về chùa Tụng kinh, bái sám và nghe những lời giảng của chư Tăng thực hành nếp sống đạo.New Mexico là một trong những tiểu bang nghèo, đạo pháp chưa phát triển với bước đầu xây dựng khó khăn qua nhiều thử thách. Ngôi nhà thờ Indian (Native New Life Church) với diện tích rông 5,000 Squarefeet đã sang nhượng lại Với giá 170 Nghìn Mỹ Kim ($170,000.00 USD) Vì không đủ tiền nên chúng tôi phải mua trả góp và ký giấy hẹn 3 năm nạp tiền đủ tổng số tiền cho chủ bán, nhưng đến 3 năm không đủ tiền nên toà án đã gởi giấy mời ra hầu Toà. May thay có một Phật tử đã phát tâm cho chùa mượn. Nay đã quá 2 năm rồi nhưng chùa vẫn chưa trả được nợ.Trước hoàn cảnh Rất khó khăn để thực hiện Ước mơ đơn giản: Ngôi Chùa Hội Phước được hiện diện mãi trong tâm nguyện của người con Phật tại vùng Cao Nguyên Sa Mạc New Mexico này, Chúng con/ chúng tôi xin mạn phép nhân Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập chùa, được Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ tại địa điểm nói trên.Kính mong được sự gia tâm chú nguyện của chư Tôn Đức, Rất mong nhận được sự ủng hộ tràn đầy thiện duyên của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng quý Đồng Hương Phật Tử giúp chùa Hội Phước New Mexico.Moi tiết xin liên lạc Chùa Hội Phước: (714)675-8226. 