Thương Chiến và Đài Loan

Có một điểm rất nóng trong căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc… với cường độ còn gay gắt hơn chiến tranh thương mại: đó là Đài Loan. Điểm nhức nhối này có thể bùng nổ chiến tranh quân sự bất kỳ lúc nào, hễ Bắc Kinh thấy có thể chớp nhoáng ra tay để chiếm đảo quốc xứ Đài này. Tập Cận Bình đã nói như thế, không thể thương thuyết để độc lập được.Mới tuần trước, thông tấn Reuters cho biết Mỹ sửa soạn bán vũ khí trị giá 2 tỷ đôla cho Đài Loan. Đối với Hoa Lục, đó là một cú thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Mỹ-TQ. Nhưng thực sự từ trước tới giờ, ngay cả khi Hoa Kỳ cam kết giữ chính sách ngoại giao “Một Nước Trung Hoa” (One China) thì cũng vẫn có khi lặng lẽ, có khi công khai yểm trợ Đài Loan trong nhiều sự kiện an ninh khu vực.Susan Thornton, cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách Đông Á Thái Bình Dương, nói rằng Đài Loan là điểm nhức nhối nhất của Hoa Lục, và Bắc Kinh không bao giờ che giấu cảm xúc đó.Ngay cả khi TQ ra mặt kình với các quan hệ quân sự giữa Mỹ với Nhật Bản và Nam Hàn, luôn luôn có bóng dáng Bắc Kinh hù dọa người em gái nhỏ Đài Bắc. Nhưng ai cũng thấy rằng tự động cho Đài Bắc sáp nhập về “đất mẹ Hoa Lục” là cực kỳ khó, nếu không dùng bạo lực thì khó mà xong. Nhưng hễ bạo lực xuất chiêu, thì diễn tiến rất khó lường được.Thế nên, lâu lâu, TQ hù dọa bằng cách đưa tàu chiến lạng qua, lạng lại gần đó: Bộ Phòng vệ Nhật Bản xác nhận tàu hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc hôm Thứ Ba 11/6/2019 đã đi vào khu vực giữa 2 đảo thuộc tỉnh Okinawa. Bản tin NHK ghi rằng Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản đã xác nhận rằng tàu sân bay nói trên đã đi qua khu vực giữa đảo chính của Okinawa và đảo Miyako khi di chuyển từ Biển Đông Trung Hoa đến Thái Bình Dương vào sáng thứ Ba.Nhiều tàu hải quân khác của Trung Quốc, trong đó có một tàu tiếp liệu, được trông thấy đi cùng mẫu hạm trên. Tàu Liêu Ninh không đi vào vùng biển của Nhật Bản. Tin tức cho biết tàu này sau đó di chuyển về hướng Nam trên Thái Bình Dương.Trong khi đó, chiến tranh thương mại giữa Mỹ-TQ không còn là chuyện khu vực, mà sẽ tác động toàn cầu. Theo trang báo chuyên về kỹ thuật điện tử “9 to 5 Mac” thì công ty Apple đã dự trù trong trường hợp xấu nhất sẽ không sản xuất iPhone trên lãnh thổ TQ để nhập cảng về Hoa Kỳ như trước giờ nữa. Nghĩa là, khi chiếc iPhone làm từ TQ đưa vào Mỹ sẽ bị thuế quan 25%, thì Apple sẽ dọn xưởng từ TQ sang nước khác.Công ty nhà thầu Foxconn nêu lên kịch bản đó, nhưng không nói rõ là sẽ chọn nước nào mở xưởng cho iPhone. Công ty Foxconn bản doanh ở Đài Loan, trước giờ là nhà thầu lớn nhất chuyên ráp iPhone cho hãng Apple.Young Liu, giám đốc về chất bán dẫn của hãng Foxconn, nói từ Đài Bắc rằng công ty trong mọi trường hợp sẽ vẫn cung cấp đủ nhu cầu iPhone cho hãng Apple. Liu còn nói lâu dài có thể Foxconn sẽ xây nhà máy ở Wisconsin để làm iPhone. Ghi nhận rằng hồi tháng 4/2019, Foxconn nói là có thể sẽ sản xuất hàng loạt iPhone tại Ấn Độ trong năm 2019. Bây giờ TT Trump to tiếng với Ấn Đọ, có thể đoán rằng nhà máy ở Ấn Độ sẽ chỉ cung cấp cho thị trường Ấn Độ, còn thị trường Mỹ sẽ từ một nhà máy trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Không nghe nói gì tới Việt Nam. Có vẻ như chỉ có Samsung của Nam Hàn là hết lòng hết dạ với xứ Việt.Ngân hàng tài chánh Goldman Sachs đưa ra bản tiên đoán rằng trong trường hợp xấu nhất, lợi tức Apple sẽ giảm 29% trên toàn cầu.Trong khi đó vẫn có công ty Nhật Bản hưởng lợi, theo bản tin Kyodo: hãng Sharp Corp. hôm Thứ Ba 11/6/2019 nói rằng căng thẳng Mỹ-TQ có thể là cơ hội cho Sharp mở rộng kinh doanh với nhiều công ty TQ. Chủ tịch hãng Sharp là Tai Jeng-wu nói trong buổi họp báo rằng Sharp có 68% sản phẩm làm tại TQ, chỉ có 3.8% sản phẩm, kể cả điện toán cá nhân và máy in, là sản xuất tại Hoa Kỳ.Nhưng Sharp cũng có kế hoạch di tản đơn vị sản xuất máy điện toán từ TQ sang Việt Nam và Đài Loan. Nghĩa là, hãng Nhật Bản này nghĩ rằng hai lãnh thổ Việt Nam và Đài Loan sẽ là nơi an ổn sản xuất trong khi sóng gió không ngừng giữa Mỹ-TQ.Thực tế ra sao? Nhìn từ Nga, thương chiến Mỹ-TQ sẽ làm lợi cho VN nhiều nhất, rồi Đài Loan kế tiếp.Bình luận gia thông tấn Sputnik là Elena Nikulina nhận định từ Moscow, Nga:“Truyền thông thế giới không ngớt bình luận báo cáo phân tích của tập đoàn tài chính Nhật Bản Nomura về hậu quả của cuộc thương chiến Mỹ-Trung đối với các nước thứ ba. Báo cáo tổng hợp dữ liệu thương mại trong năm của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới, từ quý I năm 2018 đến quý I năm 2019.Việt Nam được coi là "thắng lợi tuyệt đối" trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc. Bởi vì, theo Nomura, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu đạt 7,9%, tức là vượt xa “người thụ hưởng” thứ hai - Đài Loan – đến 2,1% và vượt nước thứ ba là Chile 1,5% về tăng trưởng GDP. Nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng 38% trong 4 tháng đầu năm 2019, trong khi đó chỉ số tương tự từ Trung Quốc lại giảm 12%. Còn thêm một con số ấn tượng nữa là các khoản tín dụng hải ngoại. Mức tăng vay của Việt Nam năm 2019 là 119%, mà theo các nhà phân tích, "là một điểm sáng trên thị trường tín dụng ASEAN trong năm đầy khó khăn này". Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của kết quả rực rỡ như vậy là việc chuyển vốn tư bản sản xuất ra khỏi Trung Quốc và phân phối lại chuỗi thương mại trong bối cảnh thương chiến Trung-Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho rằng mức thuế với hàng Trung Quốc và những hàng hóa khác càng cao, thì sẽ càng nhiều công ty quay trở lại Hoa Kỳ. Nhưng hiện thời các doanh nhân mới chỉ vội vã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang nơi khác, và một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất là Việt Nam.”Trong khi đó, về mặt quân sự, Việt Nam và Đài Loan cũng sẽ hưởng lợi vì Mỹ sẽ tăng hiện diện quân sự tại các vùng biển 2 quốc gia này.Bản tin RFI ghi lời Tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương ngày 11/06/2019 khẳng định: Một sự hiện diện được tăng cường của tuần duyên Mỹ tại Biển Đông sẽ giúp các quốc gia đối tác của Mỹ dọc theo vùng biển tranh chấp này củng cố chủ quyền của mình.Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trả lời báo chí, phó đô đốc Linda Fagan chính thức xác nhận sự kiện hai tàu tuần duyên Mỹ USCG Bertholf và Stratton đã được triển khai hoạt động tại khu vực Biển Đông trong thời gian gần đây, nhằm «thực thi pháp luật và nâng cao năng lực quản lý ngư nghiệp».Tuần duyên Mỹ đã nhập cuộc tại Biển Đông trong bối cảnh nhiều quốc gia đã báo động về tình trạng đánh bắt cá và nạo vét quá mức tại vùng biển này, mà thủ phạm đặc biệt là Trung Quốc.RFI ghi rằng theo Bloomberg, Hoa Kỳ mới đây đã dùng đến lực lượng tuần duyên để cho thấy rõ sự hiện diện của mình tại Biển Đông. Trong tháng 5/2019, chiếc USCG Bertholf của tuần duyên Mỹ cùng với hai tàu cảnh sát biển của Philipines đã cùng tập luyện tìm kiếm và cứu nạn tại một vùng biển gần bãi cạn Scarborough, một thực thể do Philippines kiểm soát cho đến năm 2012 trước khi bị Trung Quốc phong tỏa. Cả Trung Quốc, Philippines lẫn Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền trên bãi cạn này.Theo bà Fagan, đây là lần đầu tiên từ 7 năm nay mà tuần duyên Mỹ đến Biển Đông. Tư lệnh Mỹ cho rằng hành động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và nhất quán với những hoạt động của lực lượng tuần duyên Mỹ từ trước đến nay.Tuyên bố của phó đô đốc Linda Fagan được đưa ra vào lúc Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm khống chế vùng Biển Đông. Hôm Thứ Hai 10/06/2019, tuần duyên Philippines đã phát hiện một chiến hạm Trung Quốc đi cùng với 2 tàu hải cảnh và 2 tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực bãi cạn Scarborough.Từ khi giành lấy quyền kiểm soát bãi Scarborough từ tay Philippines từ năm 2012, Trung Quốc thường xuyên cho tàu hiện diện ở khu vực mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ, xua đuổi ngư dân Philippines đến đánh bắt tại ngư trường truyền thống của mình.Trong thời gian gần đây, Mỹ đã hai lần thách thức các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại vùng Scarborough, mà gần đây nhất là chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải do khu trục hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS Preble tiến hành hôm 20/05 vừa qua bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi cạn Scarborough.Như thế, Việt Nam và Đài Loan cũng hưởng lợi ngắn hạn… Chỉ bất lợi cho VN là trình độ khoa học kỹ thuật kém quá, không khai thác nhiều hơn được.