Hong Kong: Biểu Tình Chống Luật Dẫn Độ Bị Đàn Áp, 22 Bị Thương

HONG KONG - Cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su dân biểu tình chống luật dẫn độ - ít nhất 22 người bị thương.BBC đưa tin: LegCo (HĐ lập pháp) quyết định hoãn cuộc thảo luận và biểu quyết văn bản 2, tuy chính quyền đặc khu đã định thông qua và ban hành luật này ngày 20-6. Nhìn chung, cuộc biểu tình chống luật dẫn độ là ôn hoà, nhưng sự ứng phó của chính quyền đặc khu là leo thang.Beijing tỏ ý hậu thuẫn mạnh luật dẫn độ của Hong Kong. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Geng Shuang cho biết “tin lực lượng an ninh đưa từ lục địa sang can thiệp là tin bịa đặt”.Ủy viên cảnh sát Stephen Lo Wai-chung nói bạo động là không chấp nhận được. Cảnh sát cho biết : đang điều tra về các đe dọa “đoạt mạng” hành chánh truổng quan Carrie Lam.Trên 100 cơ sở kinh doanh sẵn sàng đóng cửa để nhân viên tham gia biểu tình vì tự do. Gần 4,000 nhà giáo loan bào sẽ đình công.