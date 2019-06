VN Bắt 12 Người TQ Lừa Gạt Tài Sản

Chính quyền CSVN đã bắt 20 người ngoại quốc, gồm 8 người Đài Loan và 12 người Trung Quốc vì lừa gạt tài sản, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 12 tháng 6.Bản tin cho biết như sau.“Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ gần 20 người nước ngoài bị nghi sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.“Truyền thông trong nước loan tin ngày 12/6, cho biết thêm 20 người này gồm 8 người Đài Loan, còn lại là người Trung Quốc.“Báo mạng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào sáng cùng ngày, Công an Thành phố và quận 9 bất ngờ khám xét căn nhà trong hẻm 40 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9. Nhiều người đã tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại.“Theo báo trong nước, trong nhà có nhiều thiết bị điện tử và các kịch bản giả danh công an Trung Quốc, bao gồm cả 2 bản sao giả mạo công an Trung Quốc để lừa đảo. Ngoài ra còn có các thiết bị giả âm thanh tiếng súng, còi hiệu, nhạc lễ quân cảnh… cùng nhiều bộ phát 4G wifi, bộ đàm liên lạc…“Báo mạng Zing cho biết các đối tượng đã khai nhận thuê nhà tại đây để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản người dân ở nước họ.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa căn nhà để điều tra.“Đây không phải là lần đầu tiên Công an Việt Nam bắt giữ những nhóm người nước ngoài bị nghi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người khác. Thường phía Việt Nam trao trả tất cả những công dân Trung Quốc và Đài Loan trong những vụ này về Hoa Lục. Phía Đài Loan phản đối biện pháp đưa công dân đảo quốc này sang cho chính phủ Bắc Kinh.”Trong hình, nhiều giấy tờ giả danh Công an Trung Quốc được tìm thấy ngày 12/6/2019.