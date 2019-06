Dù Tinh giản Bộ Máy Nhà Nước Vẫn còn 11 Triệu Người Hưởng Phụ Cấp

VIỆT NAM -- Số người hưởng phụ cấp tại Việt Nam đã lên đến 11 triệu dù nhà nước nói đã giản gọn 40,000 người, theo bản tin của trang mạng VietnamNet cho biết hôm 13 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chính sách. Đó là con số chính thức được cung cấp tại Hội nghị “Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 28/8/2018 (cập nhật đến tháng 3/2018).“Bộ máy cồng kềnh, chi ngân sách để nuôi bộ máy chiếm tỷ trọng lớn... là những vấn đề được đặt ra từ lâu. Vậy nên, thời gian qua, nhiều bộ ngành địa phương đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn hơn.“Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Chính phủ cho thấy, một số bộ, địa phương đã đạt được kết quả về rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong năm 2018, như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, tỉnh Long An, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bắc Ninh,...“Đơn cử, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 20 đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giảm 819 đơn vị cấp phòng (trong đó, cơ quan Bộ giảm 287 phòng; Công an địa phương giảm 532 phòng).“Về đội ngũ cán bộ, ở cơ quan Bộ Công an giảm 35 lãnh đạo cấp Tổng cục, 55 Cục trưởng và tương đương, 287 Trưởng phòng và tương đương. Ở công an địa phương giảm 14 Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố; 174 Trưởng phòng và tương đương; 524 Đội trưởng và tương đương.“Còn Long An, sau sắp xếp cũng đã giảm 95 đầu mối tổ chức trực thuộc các sở, ngành, huyện; giảm 84 lãnh đạo quản lý (49 cấp trưởng và 35 cấp phó); giảm 192 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh và giảm 175 lãnh đạo quản lý tại các đơn vị này (128 cấp trưởng và 47 cấp phó).“Liên quan đến việc tinh giản biên chế, báo cáo của Bộ Nội vụ ngày 24/12/2018 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 cho thấy: Kết quả tinh giản biên chế, tính từ năm 2015 đến ngày 15/10/2018, tổng số biên chế cả nước đã được tinh giản là 40.500 người. Trong số đó, chiếm phần lớn vẫn là người hưởng chính sách về hưu trước tuổi với 34.948 người (chiếm gần 86,3%).“Thế nhưng, xem xét kỹ hơn sau con số báo cáo đó, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội thấy rằng: Việc tinh giản biên chế các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi ngân sách còn bất cập, cụ thể: Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách còn nhiều.“Qua giám sát cho thấy, việc tinh giản biên chế có nơi chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức mà giảm mang tính cơ học”, Ủy ban Tài chính ngân sách đánh giá. “Còn một số cơ quan hành chính nhà nước được hưởng cơ chế tự chủ tài chính như các đơn vị sự nghiệp công lập là chưa phù hợp”.”