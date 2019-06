Tiếng Anh, Tài Xế, Cá Chết, Hát Tuồng

Báo Giác Ngộ kể về vị Đại đức mở lớp dạy ngoại ngữ, kỹ năng cho bạn trẻ… Đây hẳn nhiên là một mô hình cần áp dụng ở khắp nơi để giúp giới trẻ học tiếng Anh sớm hơn.“Chỉ có giáo dục mới thay đổi con người và xã hội”, đó là chia sẻ tâm huyết của ĐĐ.Thích Hạnh Danh, trụ trì chùa Khánh Tân (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khi quyết định mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ ở vùng xa này vào năm 2015.Lúc đó, thầy vừa mới du học Myanmar về, thấy ngôn ngữ là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa, nhận rõ sự khó khăn của bà con trong cuộc mưu sinh, vậy là lớp học ra đời và cũng là con đường thầy đi vào hoằng pháp ở nơi đây.Báo Pháp Luật & Xã Hội kể chuyện nhậu và phê: Trong 6 tháng năm 2019, qua công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện xử lý 239 tài xế dương tính với ma túy, 73.164 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), 6 tháng đầu năm 2019, TNGT trên toàn quốc xảy ra 8.051 vụ, làm hơn 3.700 người chết, hơn 6000 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ (giảm 1020), số người chết (428 người) và số người bị thương (864 người). Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1,8 triệu trường hợp vi phạm TTATGT.Bản tin VietnamNet kể chuyện Miền Tây: Cá nuôi lồng bè của nhiều hộ dân trên sông Tiền ở Tiền Giang và Bến Tre liên tục chết nổi trắng mặt nước khiến người nuôi thiệt hại nặng nề....Theo người dân, tình trạng cá chết mỗi ngày càng tăng. “Trước đây mỗi ngày cá chết khoảng 7-10 kg, nay tăng lên 70-100 kg/bè. Hiện tôi kêu người đến bán mỗi xô cá 20.000 đồng. Cá này họ mua về chế biến làm thức ăn cho động vật" ông Thọ buồn rầu rĩ nói và cho biết, trước khi chết cá có biểu hiện lờ đờ. Ông Thọ và người dân nuôi cá ở các khu vực nói trên đang rất mong cơ quan chức năng đến kiểm tra nguồn nước hoặc xem cá bị nhiễm bệnh gì để có hướng phòng ngừa tốt hơn.Báo Tổ Quốc kể chuyện Đà Nẵng: Tăng cường quảng bá các loại hình nghệ thuật Tuồng truyền thống.UBND thành phố Đà Nẵng sẽ giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan nghiên cứu đề án quảng bá các chương trình biểu diễn nghệ thuật Tuồng trên địa bàn thành phố; hỗ trợ đầu tư các quầy bán hàng lưu niệm tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành để đưa du khách đến tham quan, tham gia các buổi biểu diễn tại nhà hát... Nghệ thuật Tuồng đang đứng trước nguy cơ mai một. Các nghệ sĩ tâm huyết, đam mê với nghề ngày dần mất đi, trong khi nghệ sĩ trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu khi diễn những vở tuồng khó.Báo Chính Phủ báo động: Nhiều dự án chậm tiến độ, nguy cơ thiếu điện khu vực miền Nam. Hiện 47/62 dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh đang chậm tiến độ. Các Dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh đều chậm so với kế hoạch từ 9 tháng đến 1 năm; dự án nhiệt điện Kiên Giang 1 và 2 không đáp ứng tiến độ… đang kéo theo nguy cơ thiếu điện khu vực miền Nam ngay từ năm 2020.Báo Tiếng Chuông kể chuyện lây bệnh qua đường tình dục: WHO cảnh báo tăng vọt tỉ lệ bệnh ‘siêu lậu’…Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo mỗi ngày có tới hơn 1 triệu người bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó tỉ lệ "siêu lậu" tăng vọt. Nếu không được điều trị, có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng và mãn tính đối với bệnh nhân, bao gồm bệnh thần kinh, tim mạch, vô sinh, thai ngoài tử cung, thai chết lưu và tăng nguy cơ nhiễm HIV.Bản tin VOV kể: Tỉnh Hòa Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 7 cán bộ ngành Giáo dục liên quan đến gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018... ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết Hòa Bình đã có danh sách cán bộ có con được nâng điểm năm 2018.Người Lao Động kể: Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn TP. SG, Sở Lao động, Thương binh và xã hội TP cho biết tình hình hoạt động mại dâm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh doanh núp bóng, trá hình như: kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê, hớt tóc thanh nữ, massage, karaoke... Việc lợi dụng các trang mạng xã hội, mạng internet để môi giới, giới thiệu mua bán dâm, hoạt động câu kéo khách mua dâm lưu động ở nơi công cộng và tệ nạn mại dâm nam vẫn còn diễn biến phức tạp. Nổi lên là sự xuất hiện của một số đường dây "gái gọi hạng sang", gái bán dâm là người mẫu, người đã từng tham gia các chương trình truyền hình, cuộc thi sắc đẹp.Infonet kể: Các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm hàng hóa là đồ chơi trẻ em các loại có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn cho trẻ em, có tính chất bạo lực.Chiều 11/6, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiến hành khám xe ôtô mang BKS: 77C - 141.13 đang trên đường vận chuyển hàng hóa.Bản tin VTC News kể: chuyện xảy ra ở một doanh nghiệp, đám khói màu vàng bốc lên bao phủ quanh Khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương) khiến người dân lo lắng. Mấy ngày nay, nhiều người dân sống quanh Khu công nghiệp Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) lo sợ hít phải khí độc khi thấy một lượng khói màu vàng bao phủ bầu trời vào ngày 8/6. Tình hình khói vàng bao phủ diện rộng xuất phát từ Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam.Bản tin Sao Star kể về vụ nữ sinh bị phụ xe Phương Trang sàm sỡ lúc nửa đêm: Phụ xe từng bị tố có hành vi tương tự với bé gái 13 tuổi. Một tháng trước khi xảy ra vụ nữ sinh bị phụ xe Phương Trang sàm sỡ lúc nửa đêm, Lực từng bị tố có hành vi tương tự với bé gái 13 tuổi... Theo chia sẻ của H.L, vào khoảng 9h tối 5/6, cô đi chuyến xe Phương Trang di chuyển từ Ninh Hòa, Khánh Hòa đến Bến xe Miền Đông, TP.SG. Vào khoảng 1- 2h sáng khi H.L đang ngủ trên xe cô đã phát hiện mình bị nam nhân viên phụ xe giở trò đồi bại. H.L đã rất sợ hãi nhưng không dám la lên, cô phản ứng bằng cách quay người vào trong, tuy nhiên vẫn bị nam phụ xe sờ soạng và hôn. Chưa dừng lại, một lúc lâu sau tên biến thái lại tiếp tục sờ soạng cô gái. Đến lúc này không còn chịu đựng được, cô đã la lớn và yêu cầu bật đèn xe: ”Bác tài bật đèn, tên này sàm sỡ con.”Trong vụ án mạng bên bàn nhậu, Nam dùng hung khí chém nhóm trêu ghẹo bạn gái mình khiến nạn nhân Q. tử vong. Ngày 11.6, Công an Q.Bình Tân (TP.SG) cho biết đang tạm giữ Đinh Văn Nam (20 tuổi, quê Quảng Bình, trú Q.Bình Tân) để điều tra hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.Bản tin Zing kể: Bé gái 5 tuổi ở Đắk Lắk có tử cung, vòi trứng và buồng trứng nhưng bộ phận sinh dục ngoài lại có dương vật.Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đơn vị vừa phẫu thuật tạo hình chuyển giới tính thành công cho bé gái 5 tuổi. Bệnh nhi sinh năm 2014 (ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).Báo Ngày Nay kể: Khánh Hòa đang bùng nổ các dịch vụ tour tự phát do cá nhân đứng ra dẫn tour như: "tour ảnh" đi chụp hình những điểm đến nổi tiếng, có phong cảnh đẹp hay những nét văn hóa độc đáo tại Nha Trang - Khánh Hòa; tour du lịch thiền với địa điểm xa TP Nha Trang như Hòn Bà, Suối Đổ, Ba Hồ; tour leo núi được nhiều người lựa chọn nhất là núi Cô Tiên, núi Sạn; tour khám phá như ghềnh Nhảy xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa), Bình Hưng (TP Cam Ranh), Đầm Môn, Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh)...Cùng với việc mở ồ ạt các tour, tại tỉnh này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Đáng chú ý là vụ chìm canô khiến 2 du khách thiệt mạng cuối năm 2018, một hướng dẫn viên té xe tử nạn ở Bình Ba vào tháng 4-2019 và rất nhiều vụ du khách đuối nước khi tắm biển.