Iran Thả Nizar Zakka, Là Thường Trú Nhân Hoa Kỳ

TEHRAN - Trong lúc căng thẳng tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Iran, thương gia Lebanon Nizar Zakka (thường trú nhân Hoa Kỳ) được trả tự do từ Iran đã đến Beirut sau gần 4 năm tù.Diễn biến này được Washington đánh giá là khích lệ.NBC nhắc lại: nhà tham vấn về kỹ thuật thông tin 52 tuổi bị bắt trên đường ra phi trường Tehran hồi Tháng 9-2015, sau khi được chính quyền Iran mời dự 1 hội nghị về phát triển bền vững. Ông bị truy tố về các tội do thám không cụ thể, và bị tuyên án 10 năm tù.Sau khi tới thủ đô Lebanon, ông Zakka tới Dinh TT, theo tường thuật của phóng viên.Thông tin trước đó cho hay: Iran giao thường trú nhân Hoa Kỳ cho giới chức Lebanon.Trước đây, Washington đã phản đối án phạt thương gia Zakka, và yêu cầu trả tự do. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ loan báo: ông Zakka bị giam gần 4 năm, và tỏ ý hy vọng quyết định phóng thích này là tín hiệu tích cực, cũng hô hào Tehran trả tự do số công dân Hoa Kỳ bị bắt trài luật.NBC cho biết: ông Zakka là viên chức điều hành Arab ICT Organization, là 1 tổ hợp kỹ nghệ cổ vũ tự do thông tin và tự do internet.