Kỷ Niệm 1 Năm Cuộc Tổng Biểu Tình Ngày 10-6: Chống Dự Luật 3 Đặc Khu Của CSVN Âm Mưu Bán Đất Cho TC

Hình ảnh trong cuộc biểu tình

Westminster (Bình Sa)- - Để đánh dấu một năm cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.Ban tổ chức buổi lễ gồm có: Lực Lượng Cứu Quốc, Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ, Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali và Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng đã đứng ra tổ chức buổi lễ kỷ niệm để thể hiện tinh thần đoàn kết, kêu gọi toàn dân vùng lên cứu nước.Buổi lễ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster,Tham dự buổi lễ ngoài số đông đồng hương, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, công đồng, về quan khách có: Linh Mục Nguyên Thanh, Nghị Viên Thành phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phái đoàn cộng Đồng, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định), giáo sư Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng), ông Trần Trọng Đạt Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Hoàng Hải, Khối 8406, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên Đảng, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, Đảng Việt Tân, nhiều nhân sĩ trong cộng đồng, CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Văn Nghệ của vùng San Fernado Valley… đặc biệt có sự tham dự của đại diện người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, phái đoàn Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, và nhiều đoàn thể trẻ trong cộng đồng.Điều hợp chương trình Bác sĩ Trần Việt Cường và Xướng ngôn viên Trâm Anh.Mở đầu BS. Trần Việt Cường thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người tham dự. Bác Sĩ Trần Việt Cường nói: “Ngọn lửa đấu tranh ở đây chính là biểu tượng tinh thần bất khuất trong trái tim của quý vị, những người Việt Nam mang quê hương trong trái tim của mình, và chúng ta muốn thắp sáng ngọn lửa đấu tranh nầy để cho một ngày mai, quê hương có thanh bình thật sự.”Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.Tiếp theo ông Nguyễn Kiện, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cám ơn sự tham dự của các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông. Ông cho biết: “vào giờ này tại Âu Châu, Úc Châu, tại miền Bắc California và nhiều nơi trên thế giới đều đồng loạt biểu tình để nói lên tinh thần yêu nước, vì từ năm 1954 khi Cộng Sản cai trị miền Bắc và từ năm 1975 sau khi xâm lược trọn miền Nam, nhà cầm quyền Cộng Sản đã dùng chính sách Công An trị khiến người dân không thể nổi lên chống lại chúng, nhưng tức nước vỡ bờ, lòng người đã quá chán ghét chế độ độc tài đảng trị nên vào ngày 10 tháng 6, 2018, đồng bào, nhất là giới trẻ đã bất chấp sợ hãi, đồng loạt xuống đường biểu dương sức mạnh đoàn kết chống tà quyền cộng sản, do đó tinh thần ngày 10 tháng 6 là tinh thần bất diệt.”Là một thanh niên trẻ trong ban tổ chức anh Quang Áng nói: “Tôi là người mang dòng máu Lạc Việt, cho nên, đây là trách nhiệm của tôi cũng như những người trẻ Việt Nam trên thế giới phải dấn thân trong phong trào đấu tranh cứu nước thoát khỏi họa xâm lăng của Trung Cộng. Ngay trong thời điểm nầy, những người con dân của đất nước Việt, không cần biết đang ở đâu, mình phải xuống đường lên tiếng để yểm trợ đồng bào trong nước, vì họ đang cần tiếng nói của chúng ta ở hải ngoại, đồng thời cũng thúc đẩy quốc tế sẽ có những tiếng nói chống Trung Quốc để yểm trợ cho chúng ta.”Sau đó một thanh niên người Duy Ngô Nhĩ lên phát biểu một bài khá dài, cuối cùng anh kêu gọi người Việt trong và ngoài nước Việt Nam phải đoàn kết, đừng để Việt Nam biến thành Tây Tạng thứ hai.Tiếp theo, là phần phát biểu của Nghị Viên Phát Bùi và Thị Trưởng Tạ Đức Trí, hai vị nầy cũng đã ca ngợi ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa nầy…Trong dịp nầy ban tổ chức đã cho phổ biến “Bản Tuyên Bố Chung đánh dấu ngày 10 tháng 6 năm 2018” trong đó có những đoạn: “Biến cố lịch sử ngày 10 Tháng Sáu, 2018, đã thể hiện ý thức cao độ của người dân Việt Nam về tinh thần tự quyết dân tộc, qua những cuộc xuống đường đông đảo nhất, và xảy ra tại nhiều nơi nhất trên đất nước trong suốt 43 năm.Qua Luật Đặc Khu Hành Chánh Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng, CSVN đã lộ rõ bản chất độc tài đối với đồng bào và hèn yếu với ngoại bang. Trung Cộng đã xâm thực sâu và toàn diện vào đất nước Việt Nam từ kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quân sự,… Hiểm họa mất nước đang gần kề. Thứ ba: Chiến lược Một Vành Đai-Một Con Đường của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong suốt 20 năm qua đã lộ nguyên hình sự bành trướng và khống chế của họ. Các nước dân chủ trên thế giới đều ý thức về nguy cơ bành trướng và khống chế của Trung Cộng về ngoại giao, kinh tế và quân sự. Một liên minh chống lại Trung Cộng đã và đang được hình thành để đối đầu với hiểm họa nầy. Nội bộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang khủng khoảng; sự bất mãn từ quần chúng lên cao; kinh tế bắt đầu suy sụp; môi trường sống đang bị hủy hoại.”“Chúng tôi đồng thanh tuyên bố.Thứ nhất: Quyết tâm giữ ngọn lửa đấu tranh cứu nước cho đến ngày thành công.Thứ hai: Kêu gọi lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại để cùng đứng lên tham gia, hỗ trợ đồng bào quốc nội trong công cuộc chống ngoại xâm và tập đoàn lãnh đạo tay sai bán nước.Thứ ba: Liên kết với các cộng đồng Á Châu tại hải ngoại để cùng hỗ trợ nhau đánh động dự luận thế giới về hiểm họa bành trướng của Trung Cộng,” ông Kiện cho biết thêm.”Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ đặc sắc với hoạt cảnh “Vì Sao?” do CLB/Tình Nghệ Sĩ trình diễn. Sau đó, Ban Tù Ca Xuân Điềm với hoạt cảnh “Trường Sa, Máu Thịt Mẹ Việt Nam.” Tiết mục “Hội Nghị Diên Hồng” do ban văn nghệ Hồn Dân Tộc trình diễn, đã gợi lại tinh thần đấu tranh bất khuất của tiền nhân chống giặc Tàu xâm lượt, tiết mục nầy đã được đồng hương tưởng thưởng những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội cả khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tiếp theo với phần biểu diễn Võ Bình Định, chương trình đã làm cho những người tham dự thấy vui nhất đó là cùng hát với nhóm Du Ca do Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương một hoạt náo viên thật duyên dáng đã làm cho mọi người cùng hát chung với Nhóm Du Ca qua những bài hát như: “Ca Khúc Giữ Đất”, “Bài Ca Cá Chết”, “Cho Đồng Bào Tôi.”Mọi người đã cùng hát, cùng vỗ nhịp “Một đôi chân xuống đường, Vạn đôi chân xuống đường, Triệu đôi chân xuống đường… Thề quyết giữ đất cha ông…” đã làm cho khí thế đấu tranh sống dậy trong lòng mọi người.Mọi chi tiết liên lạc ban tổ chức: Nguyễn Kiện (714) 326-5077, Ngãi Vinh (714) 467-6469, Cô Châu Hạnh (714) 260-1387, Kim Bình (714) 251-9309.